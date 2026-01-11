Conheça os 10 principais carros que serão lançados no Brasil em 2026

O ano de 2026 promete ser tão prolífico quanto o de 2025 no quesito lançamentos da indústria automotiva. O desembarque de novas marcas (sobretudo chinesas), estreias em praticamente todos os segmentos e renovações de produtos atuais farão deste ano quase uma cópia do que se foi.

Selecionamos dez destaques:

Toyota Yaris Cross

A Toyota levou 22 anos para entrar no segmento de SUVs compactos, inaugurado pelo Ford EcoSport em 2003 e hoje o mais efervescente do mercado nacional.

Contudo, o representante da marca japonesa será o primeiro na categoria a oferecer motorização híbrida plena, combinando um motor 1.5 flex aspirado a dois elétricos (um gerador e um propulsor), que somam 111 cv quando abastecido com etanol. De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, o Yaris Cross pode fazer até 17,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada com gasolina no tanque.

Quanto às dimensões, são 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,65 m de altura e 2,62 m de entre-eixos. O porta-malas comporta 400 litros nas versões a combustão e 391 nas híbridas.

Com desembarque nas lojas programado para fevereiro, o primeiro SUV compacto da Toyota no Brasil partirá de R$ 161.390 na versão XRE, dotada de um motor 1.5 flex, de até 122 cv de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgfm de torque a 4.800 rpm; no topo da gama está a configuração XRX Hybrid, de R$ 189.990.

Volvo ES90 e EX60

A marca sueca atravessa um período de renovação de produtos, encabeçado pelos modelos EX90 e EX30. O próximo da lista é o ES90, que chegará no terceiro trimestre; na sequência será a vez do EX60.

Primeiro sedã totalmente elétrico da Volvo, o ES90 é construído com 29% de alumínio reciclado e 18% de aço reciclado, além de materiais de origem biológica na cabine, como madeira genuína com certificação FSC (sigla em inglês para Conselho de Manejo Florestal).

Já o EX60 será o primeiro carro totalmente elétrico da empresa no segmento de SUVs médios premium, categoria liderada pela Volvo com o XC60.

Jeep Avenger

Eleito Carro do Ano de 2023 na Europa, o Avenger será rival direto de Renault Kardian e Volkswagen Tera. A produção do modelo em Porto Real (RJ) já foi confirmada pela Stellantis.

Com 4,08 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,53 m de altura e 2,56 m de distância entre-eixos, o Avenger será o primeiro Jeep a utilizar a plataforma CMP (Common Modular Platform), a mesma arquitetura dos Peugeot 208 e 2008.

A produção do futuro Jeep integra o plano de investimentos de R$ 3 bilhões que serão aplicados à planta fluminense entre 2025 e 2030.

Porsche Cayenne Electric

Quando disrupção era apenas uma palavra esquecida no fundo dos dicionários, a Porsche surpreendeu o mercado com o Cayenne, um utilitário esportivo alto, largo e com espaço para uma família inteira – a antítese do que a marca alemã fazia desde 1948: carros compactos, baixos e de duas portas.

Mais de duas décadas depois, o pioneiro dos utilitários superesportivos ganha versão elétrica – já confirmada para o mercado brasileiro para o segundo semestre do ano.

Os dados do Cayenne Turbo Electric assustam: até 1.156 cavalos de potência, 153 kgfm de torque, 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e 0 a 200 km/h em 7,4 segundos.

Renault Niagara

Depois de Kardian e Boreal, em 2026 será a vez da picape originada do conceito Niagara expandir o Renault International Game Plan, a estratégia da fabricante francesa para fortalecer sua presença mundial com oito novos modelos fora da Europa.

O utilitário será produzido na planta da Renault em São José dos Pinhais (PR), com lançamento previsto para o segundo semestre. Deverá adotar o conjunto mecânico do Boreal, que combina motor 1.3 turbo flex (163 cv) a um câmbio automatizado de dupla embreagem e seis marchas.

Entre seus rivais estarão Fiat Toro, Ford Maverick, Ram Rampage e uma inédita picape da Volkswagen, já em testes.

Fiat Grande Panda

No ano em que completa cinco décadas no mercado brasileiro, a Fiat lançará seu carro mais importante desde a picape Toro, em 2016.

Trata-se do Grande Panda, que redefinirá os padrões estéticos e tecnológicos da marca italiana no Brasil. Até mesmo uma versão elétrica – que, na Europa, carrega bateria de 44kWh, tem autonomia de 320 km e parte de 25 mil euros – deve incrementar a oferta do hatch compacto.

O Grande Panda será o primeiro de cinco modelos inéditos que a Fiat apresentará a cada ano até 2030. “Nos próximos anos, vivenciaremos uma transformação com a oferta de novas tecnologias”, promete Frederico Battaglia, Vice-Presidente das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul.

Honda Prelude

Uma das principais atrações no retorno do Salão do Automóvel foi a quarta geração do Honda Prelude, um dos modelos mais emblemáticos da marca japonesa. E não foi apenas exibicionismo: o cupê teve estreia confirmada para o segundo semestre do ano.

De acordo com a Honda, o Prelude é o primeiro modelo da empresa que combina a motorização híbrida – dois motores elétricos e um 2.0 a gasolina com injeção direta, que somam 203 cavalos de potência e 32,1 kgfm de torque – à estrutura de alto desempenho do Civic Type R.

Chevrolet Sonic

No finalzinho de 2025, ano em que comemorou 100 de Brasil, a General Motors anunciou que entrará no segmento de Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera com o Chevrolet Sonic Cupê.

“O novo modelo virá para complementar a gama de veículos da marca e estrear em um segmento estratégico, ainda não explorado pela marca, o dos SUVs cupês”, revela Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul.

Baseado na arquitetura da família Onix, o Sonic Cupê será produzido em Gravataí (RS) e deve chegar ainda no primeiro semestre.

Novos chineses

O último Salão do Automóvel de São Paulo, realizado em novembro, não apenas evidenciou o cenário atual das marcas chinesas no País, como também apresentou a cara das próximas estreantes. Changan, Denza, Avatr, Jetour e MG Motor serão as próximas chinesas a espalharem concessionárias recheadas de SUVs elétricos e híbridos pelas principais capitais.