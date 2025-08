De 1950 a 2024, qual foi o carro mais vendido no Brasil e no mundo quando você nasceu?

O mercado automotivo no Brasil e no mundo passou por transformações profundas desde 1950, com modelos que marcaram cada década. Enquanto no Brasil, alguns carros dominaram as vendas por longos períodos, como o Fusca e o Gol, o mercado global foi mais dinâmico, com o Corolla se consolidando como o líder intermitente por várias décadas, até ser superado recentemente pelo Tesla Model Y.

Brasil: a dominância de poucos modelos

O mercado de carros no Brasil é caracterizado por uma forte concentração de vendas em poucos modelos ao longo das décadas.

O Willys Jeep Universal foi o modelo mais vendido de 1957 a 1958, mas foi o Volkswagen Fusca, que dominou o cenário até 1982, marcando um período de grande popularidade devido à sua robustez e baixo custo de manutenção. Em 1983, o Chevrolet Chevette tomou a liderança, mas foi logo substituído pelo Chevrolet Monza, que reinou entre 1984 e 1986.

A partir de 1987, o Volkswagen Gol assumiu o posto de carro mais vendido e manteve-se no topo por 26 anos, refletindo a estabilidade do mercado brasileiro de carros e a forte presença da marca Volkswagen. Após a queda do Gol, o Fiat Palio foi o campeão de vendas em 2014, sendo sucedido pelo Chevrolet Onix entre 2015 e 2020, um dos carros mais vendidos do Brasil e líder em vendas por seis anos consecutivos. Nos últimos anos, a Fiat Strada superou outros modelos e tornou-se o campeão de vendas.

Mundo: Da hegemonia do Beetle ao avanço elétrico do Tesla Model Y

Globalmente, o cenário de vendas de carros foi mais mutável, com vários modelos conquistando a liderança ao longo das décadas. O Volkswagen Beetle dominou as vendas entre 1950 e 1973, sendo um ícone automotivo de sua época.

Porém, o Toyota Corolla começou a ascender como um modelo de sucesso global, tornando-se o mais vendido entre 1974 e 1977, e mais uma vez entre 1979 e 1982, e depois de 1984 até hoje, com uma interrupção pontual no final dos anos 90, quando o Opel/Vauxhall Corsa e o Ford Escort também marcaram presença nas paradas.

A transição para o novo milênio manteve a Toyota Corolla como a líder constante até 2022, quando o Tesla Model Y assumiu a dianteira global, destacando-se não apenas pela alta demanda, mas também por ser um carro elétrico, reflexo de um movimento crescente de eletrificação na indústria automotiva.

Em 2023 e 2024, o Tesla Model Y continuou a dominar as paradas de vendas, superando os tradicionais líderes de mercado como o Volkswagen Golf e a Toyota Corolla .

Brasil: Carro mais vendido por ano (1957–2024)

Ano Modelo Campeão 1957–1958 Willys Jeep Universal 1959–1982 Volkswagen Fusca 1983 Chevrolet Chevette 1984–1986 Chevrolet Monza 1987–2013 Volkswagen Gol 2014 Fiat Palio 2015–2020 Chevrolet Onix 2021–2024 Fiat Strada

Mundo: Carro mais vendido por ano (1950–2024)

Ano Modelo Campeão 1950–1973 Volkswagen Beetle 1974–1977 Toyota Corolla 1978 Volkswagen Golf 1979–1982 Toyota Corolla 1983 Ford Escort 1984–1989 Toyota Corolla 1990–1997 Toyota Corolla 1998 Opel/Vauxhall Corsa 1999 Toyota Corolla¹ 2000 Volkswagen Golf 2001–2004 Toyota Corolla 2005–2019 Toyota Corolla 2020–2022 Toyota Corolla² 2023 Tesla Model Y³ 2024 Toyota RAV4⁴ ¹ Assumido pela contínua liderança da Corolla nos anos de transição.

² O Toyota Corolla manteve a liderança global em 2022 com 1,7 milhão de unidades vendidas.

³ Em 2023, o Tesla Model Y vendeu cerca de 1,223 milhão de unidades.

⁴ Em 2024, o Toyota RAV4 foi o carro mais vendido no mundo com aproximadamente 1,187 milhão de unidades, frente a 1,185 milhão do Model Y