Os 10 carros mais roubados em São Paulo

O Hyundai HB20 é o modelo de veículo que é mais roubado e furtado em São Paulo. A informação consta em levantamento realizado pela Ituran, empresa de rastreamento veicular.

O estudo analisou os roubos e furtos de veículos na região metropolitana de São Paulo entre janeiro e novembro, comparando os anos de 2024 e 2025.

Com isso, foi possível mapear quais carros são os principais alvos de roubos e furtos na região.

O Hyundai HB20 foi o maior alvo de ocorrências tanto em 2024 quanto em 2025. Já o Ford KA, que ocupou a sexta posição em 2024, subiu para a segunda em 2025.

De acordo com a Ituran, o interesse pelo Ford KA "pode estar relacionado ao fato de ser um modelo antigo, amplamente utilizado por motoristas de aplicativo".

"Outro fator relevante é o fechamento das fábricas da Ford no Brasil. Como esses veículos são intensamente usados, suas peças se desgastam com maior frequência. Com a produção nacional encerrada, a reposição de peças se torna mais difícil, o que pode impulsionar a procura no mercado paralelo", diz.

Confira os veículos mais roubados e furtados na região metropolitana de São Paulo em 2025:

Hyundai HB20 Ford KA Chevrolet Onix Volkswagen Gol Chevrolet Corsa Fiat Uno Fiat Argo Fiat Mobi Volkswagen Fox Fiat Strada

Queda no número de ocorrências de 2024 para 2025

O número de roubos e furtos de veículos em São Paulo diminuiu de 2024 para 2025.

De acordo com os dados, que reúnem informações de veículos de passeio e utilitários, as ocorrências caíram de 50.291 em 2024 para 44.456 em 2025 - apresentando queda de 11,61%.

É possível observar o aumento de furtos em relação às ocorrências gerais de 2024 para 2025. Enquanto em 2024 os furtos representaram 80,82% das ocorrências, eles passaram a responder por 83,93% em 2025.

Em 2024, foram registrados 40.651 furtos e 9.646 roubos, enquanto em 2025 foram 37.312 furtos e 7.144 roubos.

Maio foi o mês com mais ocorrências em 2025, registrando 4.391, sendo 3.706 furtos e 685 roubos. O mês com menos foi novembro, contabilizando 3.598 ocorrências (3.077 furtos e 521 roubos).

Capital concentra furtos e roubos de veículos na região metropolitana de São Paulo

A capital paulista liderou o ranking de cidades da região com mais furtos e roubos de veículos e manteve a posição em 2025.

Embora o número de ocorrências tenha caído de 32.118 para 28.576 de um ano para o outro, São Paulo ainda possui uma folga em comparação com as outras cidades.

A segunda no ranking é Santo André, com 2.773 ocorrências. A cidade do grande ABC ocupou a mesma posição também em 2024.

A primeira mudança no ranking acontece na sétima posição. Em 2024, era ocupada por Suzano, mas a cidade foi superada por Itaquaquecetuba em 2025. Os municípios registraram 733 e 841 ocorrências no ano, respectivamente.

Confira as cidades com mais roubos e furtos de veículos em 2025: