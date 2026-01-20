Brasil

Os 10 carros mais roubados em São Paulo

Levantamento analisou dados entre janeiro e novembro de 2024 e 2025 na região metropolitana do estado

Carros: roubos e furtos de veículos caíram em 2025 (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Giovanna Bronze
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16h45.

O Hyundai HB20 é o modelo de veículo que é mais roubado e furtado em São Paulo. A informação consta em levantamento realizado pela Ituran, empresa de rastreamento veicular.

O estudo analisou os roubos e furtos de veículos na região metropolitana de São Paulo entre janeiro e novembro, comparando os anos de 2024 e 2025.

Com isso, foi possível mapear quais carros são os principais alvos de roubos e furtos na região.

O Hyundai HB20 foi o maior alvo de ocorrências tanto em 2024 quanto em 2025. Já o Ford KA, que ocupou a sexta posição em 2024, subiu para a segunda em 2025.

De acordo com a Ituran, o interesse pelo Ford KA "pode estar relacionado ao fato de ser um modelo antigo, amplamente utilizado por motoristas de aplicativo".

"Outro fator relevante é o fechamento das fábricas da Ford no Brasil. Como esses veículos são intensamente usados, suas peças se desgastam com maior frequência. Com a produção nacional encerrada, a reposição de peças se torna mais difícil, o que pode impulsionar a procura no mercado paralelo", diz.

Confira os veículos mais roubados e furtados na região metropolitana de São Paulo em 2025:

  1. Hyundai HB20
  2. Ford KA
  3. Chevrolet Onix
  4. Volkswagen Gol
  5. Chevrolet Corsa
  6. Fiat Uno
  7. Fiat Argo
  8. Fiat Mobi
  9. Volkswagen Fox
  10. Fiat Strada

Queda no número de ocorrências de 2024 para 2025

O número de roubos e furtos de veículos em São Paulo diminuiu de 2024 para 2025.

De acordo com os dados, que reúnem informações de veículos de passeio e utilitários, as ocorrências caíram de 50.291 em 2024 para 44.456 em 2025 - apresentando queda de 11,61%.

É possível observar o aumento de furtos em relação às ocorrências gerais de 2024 para 2025. Enquanto em 2024 os furtos representaram 80,82% das ocorrências, eles passaram a responder por 83,93% em 2025.

Em 2024, foram registrados 40.651 furtos e 9.646 roubos, enquanto em 2025 foram 37.312 furtos e 7.144 roubos.

Maio foi o mês com mais ocorrências em 2025, registrando 4.391, sendo 3.706 furtos e 685 roubos. O mês com menos foi novembro, contabilizando 3.598 ocorrências (3.077 furtos e 521 roubos).

Capital concentra furtos e roubos de veículos na região metropolitana de São Paulo

A capital paulista liderou o ranking de cidades da região com mais furtos e roubos de veículos e manteve a posição em 2025.

Embora o número de ocorrências tenha caído de 32.118 para 28.576 de um ano para o outro, São Paulo ainda possui uma folga em comparação com as outras cidades.

A segunda no ranking é Santo André, com 2.773 ocorrências. A cidade do grande ABC ocupou a mesma posição também em 2024.

A primeira mudança no ranking acontece na sétima posição. Em 2024, era ocupada por Suzano, mas a cidade foi superada por Itaquaquecetuba em 2025. Os municípios registraram 733 e 841 ocorrências no ano, respectivamente.

Confira as cidades com mais roubos e furtos de veículos em 2025:

  1. São Paulo: 28.576
  2. Santo André: 2.773
  3. Guarulhos: 2.598
  4. São Bernardo do Campo: 1.822
  5. Osasco: 1.445
  6. Mauá: 1.056
  7. Itaquaquecetuba: 841
  8. Suzano: 733
  9. Diadema: 667
  10. Carapicuíba: 472

