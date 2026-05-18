O vinho da terra de Cristiano Ronaldo pode desaparecer

Cristiano Ronaldo nasceu em Funchal, a capital da Ilha da Madeira, e nunca esqueceu de onde veio. Batizou seu hotel com o próprio nome, investiu em propriedades na ilha e manteve a Madeira no radar do mundo. O resultado é uma corrida imobiliária que transformou esse pedaço de Portugal no destino favorito de fortunas europeias em busca de clima perfeito, segurança e preços ainda generosos para o padrão do continente. Casas na Madeira ficaram 12,6% mais caras em 2024. Os ricos chegaram. E estão, literalmente, comprando os vinhedos.

Para entender o que está em jogo, é preciso entender o que é o Vinho da Madeira, e por que ele é como nenhum outro no planeta. Tudo começa no século 15, durante a Era das Grandes Navegações. Os barcos que partiam de Portugal para as Américas e as Índias levavam barricas de vinho como provisão.

O problema era a travessia, semanas e meses em porões quentes e úmidos, com o calor dos trópicos e o movimento das ondas fazendo o vinho fermentar e oxidar. Quando chegavam ao destino, o vinho estava diferente, mais encorpado, com uma acidez peculiar e notas que a uva jamais entregaria em condições normais. E os marinheiros perceberam: aquele vinho transformado pelo calor e pelo mar era melhor. Muito melhor.

Vinho fortificado e acidez elevada

A partir daí, os produtores da Madeira passaram a replicar esse processo intencionalmente, e desenvolveram dois métodos distintos que convivem até hoje. O mais comum chama-se estufagem: o vinho é aquecido em câmaras de temperatura controlada por um período mínimo de três meses, acelerando a oxidação e a evolução que o calor do mar outrora promovia de forma natural

O método mais nobre, reservado aos melhores vinhos, é o canteiro. Nele, as pipas são posicionadas nos andares superiores das adegas, sob os telhados aquecidos pelo sol, e o vinho envelhece ali por anos, às vezes décadas, transformando-se de forma lenta e gradual sem qualquer intervenção de temperatura artificial. Quanto mais tempo no canteiro, maior a complexidade.

O resultado, em ambos os casos, é um vinho fortificado com estrutura única, acidez elevada, doçura que vai do seco ao generoso dependendo da uva, e uma longevidade que desafia qualquer comparação. Há registros de vinhos do século 19 que ainda estão em plena forma.

As quatro castas da denominação

A denominação Madeira trabalha com quatro castas brancas nobres, cada uma produzindo um perfil completamente distinto de doçura e complexidade.

O Sercial é o mais seco, com acidez elevada, notas de amêndoa, limão e uma mineralidade que lembra o mar. É o aperitivo ideal, servido gelado com queijos curados e embutidos.

O Verdelho ocupa o meio-campo, com uma doçura sutil que equilibra a acidez e entrega aromas de frutas secas, mel e notas defumadas. Funciona tanto na entrada quanto em pratos mais elaborados.

O Bual já é mais generoso, com corpo médio a alto, notas de caramelo, figo e tabaco. Começa a entrar no território das sobremesas e dos queijos mais intensos.

O Malmsey, ou Malvasia, é o mais rico e doce dos quatro. Profundo, com notas de chocolate, tâmaras e especiarias, é o clássico para encerrar uma refeição. Nos séculos XVIII e XIX, era o favorito das cortes europeias.

O inimigo discreto dos vinhedos

Aqui está a tensão que o mundo do vinho ainda não aprendeu a resolver na Madeira. A mesma beleza que fez a ilha entrar no roteiro dos ricos do mundo é a que está devorando os vinhedos.

O número de viticultores na ilha caiu de 1.315 em 2014 para cerca de 1.100 hoje. Na costa sul, onde o sol bate com mais força e os terrenos são mais valorizados, produtores que cultivaram vinha por gerações estão vendendo suas parcelas.

O retorno imediato de um terreno para construção supera em muito o que a viticultura oferece num horizonte de anos. A ilha tem topografia acidentada, encostas íngremes com terraços de pedra construídos à mão ao longo de séculos, e a mecanização é praticamente impossível. Cuidar de vinha na Madeira é trabalho manual, lento, cara a cara com a montanha. Com o metro quadrado subindo e um comprador europeu disposto a pagar bem, a decisão de muitos viticultores não é difícil.

O resultado é que a área de vinha na Madeira vem encolhendo de forma silenciosa e consistente. E como o Vinho da Madeira autêntico só pode ser feito com uvas da ilha, não há substituto possível. Quando a vinha some, o vinho some com ela.

A aposta no futuro

A Blandy's, uma das mais conhecidas casas produtoras de Madeira, fundada em 1811 por uma família inglesa que jamais deixou a ilha, decidiu encarar o problema pelo lado da demanda. Se a tradição não atrai novos consumidores, a solução é apresentar o Madeira de uma forma que uma nova geração consiga entender.

Em 2024, a Blandy's lançou uma linha de Madeira 10 anos com uma proposta visual radicalmente diferente: garrafas de vidro transparente, uma novidade absoluta para a denominação, e rótulos coloridos com códigos visuais que identificam imediatamente o estilo e o nível de doçura de cada vinho. O nome da linha diz tudo: Unconventional Madeira.

É uma nova abordagem para levar o Madeira a consumidores jovens e também a quem bebe destilados, pessoas que apreciam complexidade num copo mas que nunca consideraram um vinho fortificado como opção para uma noite qualquer.

Tive a oportunidade de degustar esses vinhos na semana passada, e o que impressiona é a qualidade do perfil: profundidade sem peso, clareza de fruta e uma limpeza de expressão que raramente se encontra em vinhos fortificados. Cada uva fala por si com precisão, sem excessos. É exatamente o tipo de vinho que convence quem ainda não conhece o estilo, e surpreende quem já conhece. Os vinhos chegam ao Brasil pela Mistral.

Um vinho que sobreviveu às tempestades do Atlântico, às guerras e aos séculos tem resiliência de sobra. O mercado imobiliário pode ser seu adversário mais difícil.