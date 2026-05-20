Cardi B domina BET Awards 2026 com seis indicações; veja lista

Cardi B: atrista é uma rapper, compositora, atriz norte-americana
Publicado em 20 de maio de 2026 às 13h53.
A rapper Cardi B é o principal nome entre os indicados ao BET Awards 2026. A artista recebeu seis indicações ligadas ao seu segundo álbum de estúdio "AM I THE DRAMA?".
Ela concorre a álbum do ano, melhor artista feminina de hip-hop, melhor colaboração, escolha da audiência, direção de clipe do ano e Fashion Vanguard Award. Kendrick Lamar, Mariah teh Scientist, Doechii, Doja Cat, Clipse, Teyana Taylor, Olivia Dean e Latto também estão entre os nomes mais indicados.
A cerimônia está marcada para 28 de junho, nos Estados Unidos.
O BET Awards é uma premiação da Black Entretainment Television criada em 2001 para premiar nomes afro-americanos na música, no cinema, nos esportes, na filantropia e em outras áreas do entretenimento.
Na edição de 2026, a premiação inclui categorias como álbum do ano, artista revelação, melhor filme, mulher do esporte do ano, homem do esporte do ano, Fashion Vanguard Award e The Pulse Award.
"AM I THE DRAMA?" — Cardi B
"DON’T TAP THE GLASS" — Tyler, the Creator
"everything is a lot." — Wale
"HEARTS SOLD SEPARATELY" — Mariah the Scientist
"Let God Sort Em Out" — Clipse
"MUTT Deluxe: HEEL" — Leon Thomas
"The Fall-Off "— J. Cole
"The Romantic" — Bruno Mars
Ari Lennox
Coco Jones
Ella Mai
Jill Scott
Kehlani
Mariah the Scientist
Olivia Dean
SZA
Tems
Brent Faiyaz
Bruno Mars
Bryson Tiller
Chris Brown
Durand Bernarr
GIVĒON
Leon Thomas
October London
Usher
Cardi B
Coi Leray
Doechii
Doja Cat
GloRilla
Latto
Megan Thee Stallion
Monaleo
YK Niece
A$AP Rocky
Baby Keem
BigXthaPlug
DaBaby
Don Toliver
Drake
J. Cole
Kendrick Lamar
T.I.
Clipse
De La Soul
FLO
French Montana & Max B
Metro Boomin & DJ Spinz
Nas & DJ Premier
Terrace Martin & Kenyon Dixon
Wizkid & Asake
“Chains & Whips” — Clipse & Kendrick Lamar
“Errtime Remix” — Cardi B feat. Jeezy & Latto
“Go Girl” — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
“Good Flirts” — Baby Keem feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd
“Is It a Crime” — Mariah the Scientist & Kali Uchis
“It Depends (The Remix)” — Chris Brown feat. Bryson Tiller & Usher
“Take Me Thru Dere” — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
“wgft” — Gunna feat. Burna Boy
Belly Gang Kushington
DESTIN CONRAD
JayDon
kwn
Miles Minnick
Monaleo
Olivia Dean
RAYE
Trap Dickey
“Able” — Kirk Franklin
“ABLE (REMIX)” — Darrel Walls, PJ Morton & Kim Burrell
“All to Thee” — BeBe Winans
“Already Good (Tasha Slide)” — Tasha Cobbs Leonard
“At the Cross” — CeCe Winans
“Church” — Tasha Cobbs Leonard & John Legend
“Do It Again” — Kirk Franklin
“Headphones” — Lecrae, Killer Mike & T.I.
“Already Good (Tasha Slide)” — Tasha Cobbs Leonard
“Be Great” — Jill Scott feat. Trombone Shorty
“Beautiful People” — Jill Scott
“First” — Tems
“girl, get up.” — Doechii feat. SZA
“Go Girl” — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
“Gorgeous” — Doja Cat
“Lady Lady” — Olivia Dean
“Burning Blue” — Mariah the Scientist
“Chains & Whips” — Clipse feat. Kendrick Lamar
“Chanel” — Tyla
“Folded” — Kehlani
“I Just Might” — Bruno Mars
“It Depends” — Chris Brown feat. Bryson Tiller
“Man I Need” — Olivia Dean
“Outside” — Cardi B
“Raindance” — Dave & Tems
“Take Me Thru Dere” — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
“100” — Ella Mai
“Anxiety” — Doechii
“Burning Blue” — Mariah the Scientist
“Chanel” — Tyla
“Escape Room (Short Film)” — Teyana Taylor
“Folded” — Kehlani
“LET ’EM KNOW” — T.I.
“luther” — Kendrick Lamar & SZA
A$AP Rocky & Dan Streit
Anderson .Paak
Benny Boom
Cactus Jack
Cardi B & Patientce Foster
Cole Bennett
Director X
Hype Williams
Teyana “Spike-Tey” Taylor
A$AP Rocky
Bad Bunny
Beyoncé
Cardi B
Colman Domingo
Doechii
Rihanna
Teyana Taylor
Zendaya
85 South Show
Baby, This Is Keke Palmer
Charlamagne Tha God
Don Lemon
Druski
It Is What It Is
Joe and Jada
On the Radar
R&B Money Podcast
"Highest 2 Lowest"
"Him"
"Number One on the Call Sheet"
"One Battle After Another"
"Relationship Goals"
"Ruth & Boaz"
"Sinners"
"Wicked: For Good"
Angela Bassett
Ayo Edebiri
Chase Infiniti
Coco Jones
Cynthia Erivo
Keke Palmer
Quinta Brunson
Regina Hall
Teyana Taylor
Aaron Pierre
Aldis Hodge
Anthony Mackie
Colman Domingo
Damson Idris
Delroy Lindo
Denzel Washington
Michael B. Jordan
Sterling K. Brown
Daria Johns
Graceyn “Gracie” Hollingsworth
Heiress Harris
Jazzy’s World TV
Lela Hoffmeister
North West
Thaddeus J. Mixson
VanVan
A’ja Wilson — Basquete
Angel Reese — Basquete
Claressa Shields — Boxe
Coco Gauff — Tênis
Flau’jae Johnson — Basquete
Gabby Thomas — Atletismo
Jordan Chiles — Ginástica
Naomi Osaka — Tênis
Sha’Carri Richardson — Atletismo
Aaron Judge — Beisebol
Anthony Edwards — Basquete
Caleb Williams — Futebol americano
Jalen Brunson — Basquete
Jalen Hurts — Futebol americano
LeBron James — Basquete
Shedeur Sanders — Futebol americano
Stephen Curry — Basquete