Cardi B domina BET Awards 2026 com seis indicações; veja lista

Premiação que celebra a cultura negra terá categorias de música, cinema, esporte, moda e cultura digital

Cardi B: atrista é uma rapper, compositora, atriz norte-americana

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13h53.

A rapper Cardi B é o principal nome entre os indicados ao BET Awards 2026. A artista recebeu seis indicações ligadas ao seu segundo álbum de estúdio "AM I THE DRAMA?".

Ela concorre a álbum do ano, melhor artista feminina de hip-hop, melhor colaboração, escolha da audiência, direção de clipe do ano e Fashion Vanguard Award. Kendrick Lamar, Mariah teh Scientist, Doechii, Doja Cat, Clipse, Teyana Taylor, Olivia Dean e Latto também estão entre os nomes mais indicados.

A cerimônia está marcada para 28 de junho, nos Estados Unidos.

O que é o BET Awards?

O BET Awards é uma premiação da Black Entretainment Television criada em 2001 para premiar nomes afro-americanos na música, no cinema, nos esportes, na filantropia e em outras áreas do entretenimento.

Na edição de 2026, a premiação inclui categorias como álbum do ano, artista revelação, melhor filme, mulher do esporte do ano, homem do esporte do ano, Fashion Vanguard Award e The Pulse Award.

Veja a lista completa de indicados ao BET Awards 2026

Álbum do ano

"AM I THE DRAMA?" — Cardi B
"DON’T TAP THE GLASS" — Tyler, the Creator
"everything is a lot." — Wale
"HEARTS SOLD SEPARATELY" — Mariah the Scientist
"Let God Sort Em Out" — Clipse
"MUTT Deluxe: HEEL" — Leon Thomas
"The Fall-Off "— J. Cole
"The Romantic" — Bruno Mars

Melhor artista feminina de pop/R&B

Ari Lennox
Coco Jones
Ella Mai
Jill Scott
Kehlani
Mariah the Scientist
Olivia Dean
SZA
Tems

Melhor artista masculino de pop/R&B

Brent Faiyaz
Bruno Mars
Bryson Tiller
Chris Brown
Durand Bernarr
GIVĒON
Leon Thomas
October London
Usher

Melhor artista feminina de hip-hop

Cardi B
Coi Leray
Doechii
Doja Cat
GloRilla
Latto
Megan Thee Stallion
Monaleo
YK Niece

Melhor artista masculino de hip-hop

A$AP Rocky
Baby Keem
BigXthaPlug
DaBaby
Don Toliver
Drake
J. Cole
Kendrick Lamar
T.I.

Melhor grupo

41
Clipse
De La Soul
FLO
French Montana & Max B
Metro Boomin & DJ Spinz
Nas & DJ Premier
Terrace Martin & Kenyon Dixon
Wizkid & Asake

Melhor colaboração

“Chains & Whips” — Clipse & Kendrick Lamar
“Errtime Remix” — Cardi B feat. Jeezy & Latto
“Go Girl” — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
“Good Flirts” — Baby Keem feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd
“Is It a Crime” — Mariah the Scientist & Kali Uchis
“It Depends (The Remix)” — Chris Brown feat. Bryson Tiller & Usher
“Take Me Thru Dere” — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
“wgft” — Gunna feat. Burna Boy

Artista revelação

Belly Gang Kushington
DESTIN CONRAD
JayDon
kwn
Miles Minnick
Monaleo
Olivia Dean
RAYE
Trap Dickey

Prêmio Melhor Gospel Dr. Bobby Jones/Prêmio Inspirador

“Able” — Kirk Franklin
“ABLE (REMIX)” — Darrel Walls, PJ Morton & Kim Burrell
“All to Thee” — BeBe Winans
“Already Good (Tasha Slide)” — Tasha Cobbs Leonard
“At the Cross” — CeCe Winans
“Church” — Tasha Cobbs Leonard & John Legend
“Do It Again” — Kirk Franklin
“Headphones” — Lecrae, Killer Mike & T.I.

BET Her

“Already Good (Tasha Slide)” — Tasha Cobbs Leonard
“Be Great” — Jill Scott feat. Trombone Shorty
“Beautiful People” — Jill Scott
“First” — Tems
“girl, get up.” — Doechii feat. SZA
“Go Girl” — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
“Gorgeous” — Doja Cat
“Lady Lady” — Olivia Dean

Escolha da audiência

“Burning Blue” — Mariah the Scientist
“Chains & Whips” — Clipse feat. Kendrick Lamar
“Chanel” — Tyla
“Folded” — Kehlani
“I Just Might” — Bruno Mars
“It Depends” — Chris Brown feat. Bryson Tiller
“Man I Need” — Olivia Dean
“Outside” — Cardi B
“Raindance” — Dave & Tems
“Take Me Thru Dere” — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz

Clipe do ano

“100” — Ella Mai
“Anxiety” — Doechii
“Burning Blue” — Mariah the Scientist
“Chanel” — Tyla
“Escape Room (Short Film)” — Teyana Taylor
“Folded” — Kehlani
“LET ’EM KNOW” — T.I.
“luther” — Kendrick Lamar & SZA

Direção de clipe do ano

A$AP Rocky & Dan Streit
Anderson .Paak
Benny Boom
Cactus Jack
Cardi B & Patientce Foster
Cole Bennett
Director X
Hype Williams
Teyana “Spike-Tey” Taylor

The Fashion Vanguard Award

A$AP Rocky
Bad Bunny
Beyoncé
Cardi B
Colman Domingo
Doechii
Rihanna
Teyana Taylor
Zendaya

The Pulse Award

85 South Show
Baby, This Is Keke Palmer
Charlamagne Tha God
Don Lemon
Druski
It Is What It Is
Joe and Jada
On the Radar
R&B Money Podcast

Melhor filme

"Highest 2 Lowest"
"Him"
"Number One on the Call Sheet"
"One Battle After Another"
"Relationship Goals"
"Ruth & Boaz"
"Sinners"
"Wicked: For Good"

Melhor atriz

Angela Bassett
Ayo Edebiri
Chase Infiniti
Coco Jones
Cynthia Erivo
Keke Palmer
Quinta Brunson
Regina Hall
Teyana Taylor

Melhor ator

Aaron Pierre
Aldis Hodge
Anthony Mackie
Colman Domingo
Damson Idris
Delroy Lindo
Denzel Washington
Michael B. Jordan
Sterling K. Brown

YoungStars Award

Daria Johns
Graceyn “Gracie” Hollingsworth
Heiress Harris
Jazzy’s World TV
Lela Hoffmeister
North West
Thaddeus J. Mixson
VanVan

Mulher do esporte do ano

A’ja Wilson — Basquete
Angel Reese — Basquete
Claressa Shields — Boxe
Coco Gauff — Tênis
Flau’jae Johnson — Basquete
Gabby Thomas — Atletismo
Jordan Chiles — Ginástica
Naomi Osaka — Tênis
Sha’Carri Richardson — Atletismo

Homem do esporte do ano

Aaron Judge — Beisebol
Anthony Edwards — Basquete
Caleb Williams — Futebol americano
Jalen Brunson — Basquete
Jalen Hurts — Futebol americano
LeBron James — Basquete
Shedeur Sanders — Futebol americano
Stephen Curry — Basquete

