Casual
Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

O McFish do uísque: por que a Johnnie Walker ressuscitou o Green Label

O único blended malt da linha permanente da marca do andarilho é, tipo, aquela pasta de dente recomendada pelos dentistas, o favorito de nove entre dez entusiastas quando o assunto é Johnnie Walker

Johnnie Walker Green Label: rótulo extinto em 2012 (Mauricio Porto/Reprodução)

Johnnie Walker Green Label: rótulo extinto em 2012 (Mauricio Porto/Reprodução)

Mauricio Porto
Mauricio Porto

Colunista

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 08h32.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreUísque
Saiba mais

Um paralelepípedo de peixe empanado, um queijinho safado e um molho que se autodenomina tártaro. Tudo emoldurado por duas metades de um brioche fofinho. Não parece grande coisa. Mas causou um enorme rebuliço.

É o McFish, lanche que saiu do cardápio do McDonald’s brasileiro em 2019 — justamente porque vendia pouco. Em 2024, a rede anunciou sua volta, por tempo limitadíssimo. O anúncio foi recebido com gritos de glória por uma legião de fãs que, aparentemente, passou cinco anos de luto por um quadradinho de peixe.

O mundo do uísque também tem seus mortos-vivos. Port Ellen é um caso. Mas talvez o exemplo mais perfeito seja o Johnnie Walker Green Label. O único blended malt da linha permanente da marca do andarilho é, tipo, aquela pasta de dente recomendada pelos dentistas, o favorito de nove entre dez entusiastas quando o assunto é Johnnie Walker.

O Green Label nasceu em 1997. Na época, atendia pelo pseudônimo Johnnie Walker Pure Malt 15 anos — nome que, por sinal, explicava perfeitamente sua essência. Era uma mistura exclusivamente de malt uísques, produzidos com cevada maltada e destilados em alambiques, todos com pelo menos quinze anos de maturação. Em 2004, adotou a alcunha Green Label. O que também não exigia exatamente um departamento de semiótica para entender, visto o rótulo verde.

Apesar do sucesso e de ter conquistado seu nicho de bebedores mais exigentes, o Green foi praticamente extinto em 2012. Taiwan foi a grande exceção. A decisão fazia parte de uma reorganização do portfólio de Johnnie Walker, que também aposentou o antigo Gold Label 18 anos, abriu espaço para o Platinum Label e promoveu a ascensão de um certo Gold Label Reserve, sem idade declarada.

A justificativa para o homicídio doloso veio de Nick Morgan, então responsável pelo uísque outreach da Diageo. Segundo ele, a Johnnie Walker precisava reorganizar sua “escada”. O portfólio não oferecia uma progressão suficientemente clara de sabores e preços que conduzisse o consumidor de um rótulo ao seguinte. A ideia também era tornar essa lógica mais consistente entre diferentes mercados.

E o Green tinha um problema peculiar nessa arquitetura. Era o “odd man out”, nas palavras do próprio Morgan. Enquanto praticamente toda a família Walker era formada por blended Scotch uísques, o Green era um blended malt: só maltes, sem grain whisky, e ainda com uma idade mínima de quinze anos estampada no rótulo.

Havia, sem dúvidas, uma lógica comercial. O Gold Label Reserve entrava abaixo do antigo Gold 18 e, sem idade no rótulo, dava mais flexibilidade aos blenders. O Platinum ocupava outro degrau entre Black e Blue. No papel, a família Walker ficava mais organizada e compreensível. Só faltava mesmo ter mantido o excêntrico queridinho.

E, quando todos já haviam se conformado com a perda, veio a ressurreição. Em 2015, o Green Label voltou a aparecer nas prateleiras dos Estados Unidos e da Austrália. Em 18 de fevereiro de 2016, a marca anunciou oficialmente seu retorno. “Ouvimos nossos consumidores”, explicou Morgan. E assegurou que o uísque continuava essencialmente o mesmo, construído em torno de maltes como Cragganmore, Linkwood, Caol Ila e Talisker.

Nunca ficou claro se questões de estoque também pesaram na decisão original. Em 2012, o mercado de single malts estava em franca expansão, e um uísque como o Green impunha uma limitação inconveniente, tanto por conta da necessidade de maturação mínima de quinze anos, quanto por conta do uso exclusivo de single malts, que são caros.

O episódio ilustra como administrar um estoque de uísque é uma decisão racional, mas também eivada de dilemas. O destilado produzido hoje pode virar um single malt, alimentar um blend, acabar numa edição especial ou ser usado em um produto que ainda nem existe. E pode ser usado em um produto de nicho, que, apesar de tudo, é querido e bom demais para simplesmente desaparecer. É quase o McFish. Mas, no uísque, se você jogar fora o peixe errado, pode precisar esperar quinze.

Acompanhe tudo sobre:BebidasUísque

Mais de Casual

Teatro, shows e cinema de graça: o que fazer em São Paulo neste fim de semana

Azeite tem safra. Mas isso realmente importa?

Depois da febre do levain, o pão francês ganha novo protagonismo

Como acertar no presente para quem te recebe em casa

Mais na Exame

Negócios

Bilionárias gaúchas: quais são e quanto faturam as 10 maiores empresas do Rio Grande do Sul

Carreira

Times felizes podem fracassar. O que importa é outra coisa

Inteligência Artificial

Entenda de uma vez por todas como o ChatGPT está invadindo sistemas

Exame IN

Reforma tributária vira principal preocupação dos executivos brasileiros, aponta EY