Leilão do Santander tem mais de 200 imóveis a leilão com financiamento em até 35 anos

Mais de 200 imóveis espalhados pelo Brasil serão colocados à venda pelo Santander nesta terça-feira, 22, com uma condição pouco comum em leilões: dependendo do lote, o comprador poderá financiar o imóvel pelo próprio banco em até 420 meses, ou 35 anos.

O leilão começa às 10h e será realizado de forma totalmente online pela Mega Leilões, com condução do leiloeiro oficial Fernando Cerello. O catálogo reúne casas, apartamentos, terrenos e outros tipos de imóveis em diferentes estados. Novos lotes ainda podem ser incorporados até a realização do evento.

Os valores divulgados como lances iniciais estão sujeitos à modalidade de venda condicional. Isso significa que o valor da venda dependerá da aprovação do Santander, conforme as condições previstas para cada lote.

Como funciona o financiamento dos imóveis

Uma das principais condições oferecidas pelo banco é a possibilidade de financiar parte das aquisições. Para imóveis residenciais elegíveis, o prazo pode chegar a 420 meses. Nos imóveis comerciais, o limite pode ser de até 360 meses, ou 30 anos.

As condições, no entanto, não são válidas automaticamente para todos os lotes. O comprador deve consultar as regras específicas do imóvel antes de participar do leilão.

Dependendo da unidade, também pode ser permitido o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para imóveis desocupados. As demais condições de pagamento e eventuais encargos variam conforme o lote.

Como participar do leilão do Santander

O interessado precisa fazer um cadastro prévio no site da Mega Leilões para poder apresentar lances. Antes de participar, é necessário consultar o edital e as informações específicas do imóvel pretendido.

Entre os pontos que devem ser conferidos estão o lance inicial, as condições da venda, as formas de pagamento e eventuais encargos vinculados ao imóvel.

O catálogo com fotos, descrições e valores iniciais está disponível no site da Mega Leilões.

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