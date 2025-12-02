Prada e Versace: aquisição bilionária redefine força da moda italiana

O grupo Prada concluiu nesta terça-feira, 2, a compra da Versace por um valor de quase 1,3 bilhão de euros, após a aprovação das autorizações correspondentes.

“A Prada anuncia hoje a conclusão da aquisição da Versace da Capri Holdings, após ter obtido todas as autorizações regulatórias exigidas”, informou o grupo em um breve comunicado. A Versace será comandada por Lorenzo Bertelli, filho mais velho de Miuccia Prada.

O anúncio da aquisição foi feito em abril deste ano e o valor da aquisição é um dos maiores movimentos da moda italiana que tenta enfrentar os conglomerados de luxo franceses. O grupo é proprietário das marcas Miu Miu e Church's.

"Nosso objetivo é dar continuidade ao legado da Versace, celebrando e reinterpretando sua estética ousada e atemporal; ao mesmo tempo, forneceremos a ela uma plataforma sólida, reforçada por anos de investimentos contínuos e enraizada em relacionamentos de longa data", disse o CEO da Prada, Patrizio Bertelli em um comunicado à época.

De acordo com a Prada em um comunicado oficial, a Versace manterá seu DNA criativo e autenticidade cultural. "Ao mesmo tempo em que se beneficiará de toda a força da plataforma consolidada do grupo, incluindo capacidades industriais, execução de varejo e experiência operacional", diz o documento.

Desde o dia 1º de abril, Donatella Versace deixou a direção artística da grife Versace, cargo que ocupou desde 1997. Ela foi substituída por Dario Vitale, que possui passagens pela Miu Miu. O movimento já era um indicativo da aquisição.

Em 4 de março, o grupo Prada, o maior de moda da Itália, anunciou um faturamento de 5,43 bilhões de euros em 2024, alta de 17% em comparação a 2023. Os lucros foram de 839 milhões de euros, 25% a mais que o ano anterior.