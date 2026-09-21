Preço secreto e fibra de carbono: como é o McLaren único que desembarcou no Brasil

Em 18 de junho de 1995, o McLaren F1 GTR número 59, pilotado por JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya, venceu as 24 horas de Le Mans em sua corrida de estreia.

Para comemorar os 30 anos da vitória, a marca inglesa apresentou no ano passado uma série especial do 750S, cuja única unidade destinada ao mercado brasileiro (e uma das duas reservadas para a América Latina) acaba de desembarcar no Brasil, importada pela UK Motors (responsável também pela operação da Aston Martin no País). O valor do modelo não foi divulgado.

Limitado a 50 exemplares produzidos, o 750S Le Mans se diferencia do 750S de linha (que parte de R$ 4,5 milhões) pelas rodas LM de cinco raios, entrada de ar no teto e o kit MSO High Downforce (HDK), composto por spoiler traseiro ativo elevado em fibra de carbono, para-choque dianteiro com divisor de fibra de carbono e aerofólio traseiro alargados.

O que esperar do McLaren que desembarcou no Brasil?

De acordo com a fabricante, a carga aerodinâmica é aumentada em 10% em comparação com o 750S padrão, aprimorando o desempenho do superesportivo nas pistas.

“O 750S Le Mans marca não apenas 30 anos desde nossa vitória na estreia na corrida, mas também um momento emocionante para a marca, com os carros McLaren GT3 EVO competindo na corrida deste ano e o anúncio do nosso retorno à classe Hypercar, a mais alta do mundo, em 2027. Este exclusivo 750S é a primeira edição da McLaren Le Mans desde o F1 LM a apresentar aprimoramentos aerodinâmicos HDK e está prestes a se tornar um dos nossos supercarros mais procurados, com as edições anteriores de Le Mans do 650S e do 720S alcançando um nível superior aos modelos padrão”, afirma Henrik Wilhelmsmeyer, Diretor Comercial da McLaren Automotive.

Entre as duas cores disponíveis – Laranja McLaren e Cinza Le Mans –, o cliente brasileiro optou pela segunda, combinada ao interior em Preto Carbon com Laranja McLaren. O 750S é equipado com motor 4.0 V8 biturbo de 750 cv, mantido na versão especial.