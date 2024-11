'Amor da Minha Vida': Bruna Marquezine encara papel +18 no Disney+; veja entrevista

Em junho deste ano, o Disney+ anunciou novos lançamentos nacionais em sua plataforma. Um dos mais aguardados estreia nesta sexta-feira, 22: "Amor da Minha Vida", com Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, é uma das poucas brasileiras do streaming para maiores de 18 anos.

A produção conta a história de amor entre Bia (Marquezine) e Victor (Sergio Malheiros), melhores amigos e grandes confidentes um do outro. Enquanto ele vive um relacionamento antigo que caiu no tédio, ela coleciona namoros curtos, dos mais diferentes tipos.

Em entrevista exclusiva à EXAME em junho deste ano, Bruna revelou que tinha um carinho especial pelo projeto. "Não vejo a hora de poder compartilhar o resultado desse trabalho. Foi muito especial para mim todo esse processo, principalmente por ser minha primeira vez produzindo e co-dirigindo".

A direção geral é de René Sampaio e a criação de Matheus Souza. Tatiana Fragoso e Marquezine são codiretoras. Somam-se ao elenco Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abraão, Ana Hikari, João Villa, Rayssa Bratilieri, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo e Dja Martins.

O primeiro episódio vai ao ar nesta sexta, entre as 17h e 20h, em uma live exclusiva do Disney+ no TikTok. A série com 10 episódios já está disponível no streaming.

Me tornei feminista e me torno cada vez mais, diz Bruna Marquezine Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros em entrevista à EXAME, em junho de 2024

O que esperar de 'Amor da Minha Vida'?

Para Bruna, o especial da série é ter um relato fictício de algo muito real. É uma forma interessante, segundo ela, de entender como funcionam os relacionamentos. "Ter uma série com essa qualidade no streaming é fantástico. 'Amor da Minha Vida' é um recorte de vida, uma história em que você consegue se ver, ver seus amigos. E é também uma bastante madura", comentou a atriz. "Eu chorei bastante assistindo e acho que o público vai chorar também".

Marquezine ressaltou que sua personagem pode ser muito representativa para as mulheres que a assistirão. Desinibida e exploradora, Bia é uma atriz frustrada vinda de Brasília para o Rio de Janeiro, que está tentando decolar na carreira. Em conjunto com a trajetória profissional, ela vive também uma jornada de amadurecimento não só para com a vida amorosa, como também em si própria.

"No primeiro momento, a Bia ainda é muito imatura, um tanto reativa, tentando se manter no Rio de Janeiro. E a vida amorosa dela é um reflexo dessa fase, é confusa e caótica, mas ela tem essa amizade linda com o Vitor (Sérgio Malheiros). Eles são porto-seguro um paro outro", contou a atriz.

Já o Vitor, interpretado por Sérgio Malheiros, vem no sentido oposto à personagem de Marquezine. "É um cara que está no momento de vida em que ele acha que já alcançou uma certa estabilidade emocional e maturidade na vida, mas vai descobrir que ainda não. É um cara jovem e precisa estar mais preparado para tudo. Especialmente porque esse processo de amadurecimento chega com muitas desilusões. Como é na nossa vida, mesmo", destacou o ator à EXAME.

Valorização da indústria brasileira

Dentro de uma história de amadurecimento, a fusão do Disney+ com o Star+ tem aberto novas oportunidades para a indústria brasileira. Em maio, a plataforma de streaming anunciou dez novas produções nacionais — um movimento que não só fomenta o mercado audiovisual do Brasil, mas que favorece, sobretudo, a ascensão dos artistas do país. Sérgio Malheiros, que desponta em "Amor da Minha Vida" como protagonista, ao lado de Marquezine, é o perfeito exemplo.

Desde 2018, o ator é parte do elenco de "Impuros", série que chega a sua quinta temporada em 2024. Além do papel com Marquezine, o ator estrela também em "Capoeiristas", outro título anunciado em maio pelo Disney+.

1 /8 "Americana", nova série do Disney+ (DM7_1453)

2 /8 "Vidas Bandidas", com Juliana Paes e Rodrigo Simas (DM7_1537)

3 /8 "Volta Priscila", sobre a história do desaparecimento de Priscila Belfort (DM7_1507)

4 /8 "O Som e a Sílaba", com direção de Miguel Falabela (DM7_1515)

5 /8 Maria e o Cangaço", com Isis Valverde (DM7_1476)

6 /8 "Jogo Cruzado" será estrelado por Carol Castro e José Loreto (DM7_1303)

7 /8 "Capoeiristas" é uma das novas séries nacionais do Disney+ (DM7_1552)

8/8 "Passinho" é estrelada por Giulie Oliveira (DM7_1218)

"Já são seis anos trabalhando com a marca, mas acredito que esse projeto vai ser mais especial. Me sinto feliz de entender que tudo que está rolando, ter uma proximidade muito grande com os executivos e mostrar como esses trabalhos podem ser feitos com qualidade. É algo que vejo desde 'Impuros', mas agora, depois da fusão, fica mais evidente", disse ele à EXAME.

Para Bruna, o olhar para dentro da indústria brasileira é um dos principais refletores para se destacar lá fora e torna essa movimentação global na carreira como atriz mais natural. Para os próximos anos, já contando com a estreia em "Amor da Minha Vida", ela espera receber mais oportunidades para aturar no mercado além da ocupação como atriz.

"Vou te dizer que nunca fui uma pessoa boa de planejar, por isso me rodeio de pessoas em quem confio muito e acabo agindo de forma muito intuitiva, é uma das maneiras que me fez chegar até lá", comentou ela. "Hoje eu tenho o privilégio de escolher o que eu quero fazer, mas poder dirigir e produzir, que é algo que quero fazer mais, é algo que eu realmente gostaria de fazer mais no meu país".

Tida como referência entre artistas brasileiros que conquistaram o mercado internacional nos últimos anos, Bruna não só tem conquistado o público como também tem um importante papel de pavimentação para os novos atores do Brasil. Para Wagner Moura, que concedeu uma entrevista à EXAME em abril deste ano, a atriz é a prova de que a geração mais jovem tem mais chances.

"Acho que o caminho agora está mais pavimentado, porque há uma globalização com o streaming, que abre mais portas. Isso vai impulsionar muitos talentos brasileiros, vai ter esse intercâmbio. Bruna Marquezine é prova disso. A tendência é ter mais gente talentosa do Brasil indo trabalhar no mercado americano, latino e europeu, até porque hoje todo mundo fala inglês superbem".

Para a atriz, ter o reconhecimento de quem já está na indústria, como é o caso de Wagner, é um bom sinal, posto que ele é uma de suas maiores referências. "Queria agradecer ele publicamente, porque ele me acolheu em um momento de vulnerabilidade que significou muito para mim antes de dar esse passo lá fora", finaliza ela.

Onde assistir 'Amor da Minha Vida'?

A série com Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros estreou hoje no Disney+. O primeiro episódio também será exibido no TikTok, de graça.