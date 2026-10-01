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Disney+ renova 'Amor da Minha Vida', série com Bruna Marquezine, para 3ª temporada

Série com Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros é renovada antes da estreia da 2ª temporada; novos episódios chegam na próxima sexta-feira, 9

'Amor da Minha Vida': série é renovada para 3ª temporada antes da estreia da 2ª parte do projeto (Amor da Minha Vida/ Star Productions/ Disney Brasil/Divulgação)

'Amor da Minha Vida': série é renovada para 3ª temporada antes da estreia da 2ª parte do projeto (Amor da Minha Vida/ Star Productions/ Disney Brasil/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h03.

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RESUMO ＋

A série do Disney+ “Amor da Minha Vida”, estrelada por Bruna Marquezine, terá uma terceira temporada, já em fase de desenvolvimento do roteiro. A confirmação ocorre antes da estreia da segunda temporada, marcada para sexta-feira, 9.

O Disney+ confirmou que a renovação da série "Amor da Minha Vida", estrelada por Bruna Marquezine, para uma terceira temporada.

O anúncio aconteceu uma semana antes da estreia da segunda temporada na próxima sexta-feira, 9. A produção, criada por Matheus Souza, acompanha Bia (Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros), dois amigos que compartilham experiências, desilusões e diferentes fases da vida amorosa.

O que sabemos sobre a 3ª temporada de 'Amor da Minha Vida'?

Por enquanto, não existem informações confirmadas sobre a terceira temporada de "Amor da Minha Vida".

Em entrevista à coluna "Outro Canal", da Folha de S. Paulo, a vice-presidente de conteúdo original da Disney na América Latina, Monica Albuquerque, falou que já estão desenvolvendo o roteiro da nova temporada.

Sobre o que é a 2ª temporada da série?

Na 2ª temporada, "Amor da Minha Vida" segue acompanhando a história de Bia e Victor. Dessa vez, os protagonistas vivem como um casal feliz, mas que precisa lidar com os desafios da vida adulta e de um relacionamento.

Agora, os dois precisam decidir se vão continuar com o namoro ou irão priorizar outros caminhos de suas vidas.

Além de Marquezine e Malheiros, o elenco também retorna com nomes como Alanis Guillen, Rômulo Estrela, Clarice Falcão, Gleici Damasceno e Maria Ribeiro. Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, Cissa Guimarães e Sophia Abrahão.

'Perguntas frequentes'

“Amor da Minha Vida” terá uma terceira temporada? ＋

Sim. Executivos do Disney+ confirmaram a terceira temporada de “Amor da Minha Vida”, série estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros.

Em que fase está a terceira temporada de “Amor da Minha Vida”? ＋

O roteiro da terceira temporada já está em desenvolvimento, segundo Monica Albuquerque, vice-presidente de conteúdo original da Disney na América Latina. A executiva afirmou à coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, que a nova temporada faz parte de um projeto importante para a empresa.

Quando estreia a segunda temporada de “Amor da Minha Vida”? ＋

A segunda temporada de “Amor da Minha Vida” estreia no Disney+ na sexta-feira, 9.

Qual será a história da segunda temporada de “Amor da Minha Vida”? ＋

A segunda temporada acompanha Bia e Victor como um casal que enfrenta os desafios da vida adulta e do relacionamento. Os protagonistas precisam decidir se continuarão o namoro ou se priorizarão outros caminhos.

Quem está no elenco de “Amor da Minha Vida”? ＋

Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros interpretam Bia e Victor. O elenco também reúne Alanis Guillen, Rômulo Estrela, Clarice Falcão, Gleici Damasceno, Maria Ribeiro, Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, Cissa Guimarães e Sophia Abrahão.

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