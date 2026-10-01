Disney+ renova 'Amor da Minha Vida', série com Bruna Marquezine, para 3ª temporada

'Amor da Minha Vida': série é renovada para 3ª temporada antes da estreia da 2ª parte do projeto (Amor da Minha Vida/ Star Productions/ Disney Brasil/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h03.
A série do Disney+ “Amor da Minha Vida”, estrelada por Bruna Marquezine, terá uma terceira temporada, já em fase de desenvolvimento do roteiro. A confirmação ocorre antes da estreia da segunda temporada, marcada para sexta-feira, 9.
O Disney+ confirmou que a renovação da série "Amor da Minha Vida", estrelada por Bruna Marquezine, para uma terceira temporada.
O anúncio aconteceu uma semana antes da estreia da segunda temporada na próxima sexta-feira, 9. A produção, criada por Matheus Souza, acompanha Bia (Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros), dois amigos que compartilham experiências, desilusões e diferentes fases da vida amorosa.
Por enquanto, não existem informações confirmadas sobre a terceira temporada de "Amor da Minha Vida".
Em entrevista à coluna "Outro Canal", da Folha de S. Paulo, a vice-presidente de conteúdo original da Disney na América Latina, Monica Albuquerque, falou que já estão desenvolvendo o roteiro da nova temporada.
Na 2ª temporada, "Amor da Minha Vida" segue acompanhando a história de Bia e Victor. Dessa vez, os protagonistas vivem como um casal feliz, mas que precisa lidar com os desafios da vida adulta e de um relacionamento.
Agora, os dois precisam decidir se vão continuar com o namoro ou irão priorizar outros caminhos de suas vidas.
Além de Marquezine e Malheiros, o elenco também retorna com nomes como Alanis Guillen, Rômulo Estrela, Clarice Falcão, Gleici Damasceno e Maria Ribeiro. Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, Cissa Guimarães e Sophia Abrahão.
Sim. Executivos do Disney+ confirmaram a terceira temporada de “Amor da Minha Vida”, série estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros.
O roteiro da terceira temporada já está em desenvolvimento, segundo Monica Albuquerque, vice-presidente de conteúdo original da Disney na América Latina. A executiva afirmou à coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, que a nova temporada faz parte de um projeto importante para a empresa.
A segunda temporada de “Amor da Minha Vida” estreia no Disney+ na sexta-feira, 9.
A segunda temporada acompanha Bia e Victor como um casal que enfrenta os desafios da vida adulta e do relacionamento. Os protagonistas precisam decidir se continuarão o namoro ou se priorizarão outros caminhos.
Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros interpretam Bia e Victor. O elenco também reúne Alanis Guillen, Rômulo Estrela, Clarice Falcão, Gleici Damasceno, Maria Ribeiro, Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, Cissa Guimarães e Sophia Abrahão.