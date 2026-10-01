Disney+ renova 'Amor da Minha Vida', série com Bruna Marquezine, para 3ª temporada

RESUMO ＋ A série do Disney+ “Amor da Minha Vida”, estrelada por Bruna Marquezine, terá uma terceira temporada, já em fase de desenvolvimento do roteiro. A confirmação ocorre antes da estreia da segunda temporada, marcada para sexta-feira, 9.

O Disney+ confirmou que a renovação da série "Amor da Minha Vida", estrelada por Bruna Marquezine, para uma terceira temporada.

O anúncio aconteceu uma semana antes da estreia da segunda temporada na próxima sexta-feira, 9. A produção, criada por Matheus Souza, acompanha Bia (Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros), dois amigos que compartilham experiências, desilusões e diferentes fases da vida amorosa.

O que sabemos sobre a 3ª temporada de 'Amor da Minha Vida'?

Por enquanto, não existem informações confirmadas sobre a terceira temporada de "Amor da Minha Vida".

Em entrevista à coluna "Outro Canal", da Folha de S. Paulo, a vice-presidente de conteúdo original da Disney na América Latina, Monica Albuquerque, falou que já estão desenvolvendo o roteiro da nova temporada.

Sobre o que é a 2ª temporada da série?

Na 2ª temporada, "Amor da Minha Vida" segue acompanhando a história de Bia e Victor. Dessa vez, os protagonistas vivem como um casal feliz, mas que precisa lidar com os desafios da vida adulta e de um relacionamento.

Agora, os dois precisam decidir se vão continuar com o namoro ou irão priorizar outros caminhos de suas vidas.

Além de Marquezine e Malheiros, o elenco também retorna com nomes como Alanis Guillen, Rômulo Estrela, Clarice Falcão, Gleici Damasceno e Maria Ribeiro. Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, Cissa Guimarães e Sophia Abrahão.