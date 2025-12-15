HBO Max fecha com a Band para exibir nova novela: 'Dona Beja'

A HBO Max fechou um acordo com a Band para exibir sua nova novela também na TV aberta. "Dona Beja", protagonizada por Grazi Massafera, já tem data de estreia no streaming: 2 de fevereiro de 2026. A exibição na TV vai acontecer um pouco depois, entre março e abril.

A decisão vem após o sucesso de "Beleza Fatal", primeira novela brasileira da HBO Max que também foi transmitida na Band.

A nova novela de época vai contar com 40 capítulos.

Além de Massafera, o elenco reúne David Junior, André Luiz Miranda e Bianca Bin. As gravações aconteceram em uma cidade cenográfica com mais de mil metros quadrados construída em Paraty, no Rio de Janeiro.

Sobre o que é 'Dona Beja'?

Grazi Massafera vai interpretar Ana Jacinta, mulher cobiçada durante o Brasil Colonial. Jacinta veio de uma família abastada do interior de Minas Gerais e foi criada por sua mãe, que era considerada louca, e por seu avô, que lhe deu o apelido de Beja.

Quando estava noiva, Beja foi sequestrada por um homem mais velho que rico, que a obrigou a ser sua amante. Anos depois, ela conseguiu escapar e, para sobreviver, fundou um bordel.

A trama adapta uma novela de 1986, "Dona Beija", da TV Manchete. Agora, o remake traz uma nova abordagem para tratar temas como diversidade racial e empoderamento feminino. A história foi inspirada em uma personagem real, Ana Jacinta de São José (1800-1873).

A nova novela da HBO Max está em produção desde o final de 2023, mas supostos desentendimentos nos bastidores com troca de elenco e de direção adiaram a estreia.

Assista ao trailer: