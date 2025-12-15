HBO Max fecha com a Band para exibir nova novela: 'Dona Beja'

'Dona Beja': veja tudo que se sabe sobre nova novela da HBO Max (Divulgação/HBO Max)
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14h38.
A HBO Max fechou um acordo com a Band para exibir sua nova novela também na TV aberta. "Dona Beja", protagonizada por Grazi Massafera, já tem data de estreia no streaming: 2 de fevereiro de 2026. A exibição na TV vai acontecer um pouco depois, entre março e abril.
A decisão vem após o sucesso de "Beleza Fatal", primeira novela brasileira da HBO Max que também foi transmitida na Band.
A nova novela de época vai contar com 40 capítulos.
Além de Massafera, o elenco reúne David Junior, André Luiz Miranda e Bianca Bin. As gravações aconteceram em uma cidade cenográfica com mais de mil metros quadrados construída em Paraty, no Rio de Janeiro.
Grazi Massafera vai interpretar Ana Jacinta, mulher cobiçada durante o Brasil Colonial. Jacinta veio de uma família abastada do interior de Minas Gerais e foi criada por sua mãe, que era considerada louca, e por seu avô, que lhe deu o apelido de Beja.
Quando estava noiva, Beja foi sequestrada por um homem mais velho que rico, que a obrigou a ser sua amante. Anos depois, ela conseguiu escapar e, para sobreviver, fundou um bordel.
A trama adapta uma novela de 1986, "Dona Beija", da TV Manchete. Agora, o remake traz uma nova abordagem para tratar temas como diversidade racial e empoderamento feminino. A história foi inspirada em uma personagem real, Ana Jacinta de São José (1800-1873).
A nova novela da HBO Max está em produção desde o final de 2023, mas supostos desentendimentos nos bastidores com troca de elenco e de direção adiaram a estreia.