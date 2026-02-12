Romance icônico do filho de Kennedy vira série em 'American Love Story', de Ryan Murphy

A nova série do produtor Ryan Murphy, conhecido por sucessos como "Glee" e "American Horror Story", trará ao público uma das histórias de amor mais intensas e dramáticas da história recente: o casamento de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.

Os três primeiros episódios de "American Love Story" chegam ao streaming Disney+ na próxima quinta-feira, 12, às 23h. Os outros seis capítulos serão lançados semanalmente às sextas-feiras.

A produção marca a estreia da nova antologia criada por Murphy, após o sucesso de "American Crime Story" e da própria "American Horror Story". A proposta é transformar romances reais que mobilizaram a opinião pública em séries dramáticas.

No Brasil, a série recebeu o título "História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette". A trama promete revelar os bastidores e as pressões enfrentadas pelo casal, cuja trajetória terminou de forma trágica.

Quem foi Carolyn Bessette?

Carolyn Bessette, nascida em 1966 em Nova York, era filha de um engenheiro e de uma administradora escolar. Inicialmente, tentou uma carreira no modelo, mas logo encontrou sua verdadeira vocação ao se tornar vendedora e, mais tarde, diretora de publicidade na famosa marca Calvin Klein.

Seu estilo clássico e refinado chamou a atenção de ícones da moda, e Carolyn foi descrita como uma musa por designers renomados como Ralph Lauren e Calvin Klein.

Apesar de sua crescente fama no mundo da moda, Carolyn permaneceu uma figura privada, evitando entrevistas e aparições públicas. Seu relacionamento com JFK Jr, filho do falecido presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, começou em 1992, mas foi em 1994 que o romance se solidificou, levando o casal ao noivado secreto.

Do casamento à tragédia pública

O casamento de John e Carolyn foi uma cerimônia privada em setembro de 1996, realizada em uma ilha isolada na costa da Geórgia. Apenas amigos e familiares próximos estiveram presentes.

O casal foi forçado a fazer sua primeira aparição pública como marido e mulher logo em seguida, pedindo à imprensa que lhes dessem privacidade.

Carolyn, que já era avessa à atenção dos paparazzi, desapareceu progressivamente dos eventos públicos, alimentando especulações sobre seu casamento. Os tabloides começaram a divulgar rumores sobre traições e problemas no relacionamento.

A vida do casal chegou a um fim abrupto na noite de 16 de julho de 1999, quando JFK Jr., recém-recuperado de uma fratura no tornozelo, pilotava seu avião para uma festa de casamento de um membro da família Kennedy.

As condições climáticas eram ruins, com visibilidade limitada, e JFK Jr., que não tinha experiência em voar sozinho, perdeu o controle da aeronave. O acidente resultou na morte trágica de John, Carolyn e sua irmã Lauren. A tragédia entrou para a lista da "maldição dos Kennedy".

'American Love Story'

Carolyn Bessette será interpretada por Sarah Pidgeon enquanto Paul Kelly dará vida à JFK Jr.

"O que começou como uma união maravilhosa, para o jovem casal, amplamente considerado como a realeza americana, começou a se desgastar sob o estresse da lupa implacável e da curiosidade da mídia de tablóide", afirmam os produtores da série.