Dia de Todos os Santos 2025: dia 1° de novembro é feriado? Entenda a data

Enquanto o 2 de novembro é dia de luto e oração pelos mortos, o 1º de novembro, Dia de Todos os Santos em 2025, é festa. Conheça os significados teológicos de cada data e quem a Igreja celebra.

Descubra a origem cristã do 1º de Novembro, saiba se a data é ponto facultativo ou feriado no Brasil e aprenda a não confundir mais com o Dia de Finados (2/11). (Getty Images)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 11h21.

Última atualização em 1 de novembro de 2025 às 12h09.

Celebrado neste sábado, 1, o Dia de Todos os Santos marca uma solenidade promovida pela Igreja Católica para honrar todos os santos canonizados e também aqueles anônimos da fé.

Embora no Brasil não seja feriado nacional - ao contrário do dia 2 de novembro, o Dia de Finados -, o significado da data ultrapassa a liturgia e abrange práticas culturais, celebrativas e reflexivas.

A comemoração teve início já no século IV, em Antioquia, onde se recordavam martíres no primeiro domingo após o Pentecostes. Foi somente em 1º de novembro de 835, no pontificado do Papa Gregório IV, que a festa foi estendida para toda a Igreja ocidental.

A escolha de data, que substituía antigas celebrações pagãs, se deu a partir de um processo de integração das práticas religiosas e culturais do período. 

Em 2025, o Dia de Todos os Santos cai num sábado. A celebração é realizada com missas, orações e visitas a locais de homenagem.

Como é comemorado o Dia dos Finados em 2025 em outros países?

No Brasil, a data convive com a cultura do Dia de Finados, mas assume viés próprio: a cor litúrgica é branca — símbolo da santidade — e o foco se amplia para “todos os santos”, conhecidos ou não.

Em Portugal, por exemplo, o 1º de novembro é feriado e existe a tradição infantil do “Pão-por-Deus”, quando crianças saem de porta em porta. Já em países de tradição hispânica, a visita aos cemitérios e homenagens às pessoas queridas se intensificam, aproximando-se do contexto do Dia de Finados.

Além disso, a proximidade da data com o Dia de Finados torna o período significativo do ponto de vista cultural e social.

Programação do Dia de Todos os Santos 2025 nas principais regiões do Brasil

A CNBB publicou carta à Comissão Episcopal para a Liturgia com diretrizes para esta ocasião, apontando que, em 2025, a Solenidade de Todos os Santos será celebrada no sábado, 1º de novembro, e a Comemoração dos Fiéis Defuntos (Dia de Finados) no domingo, 2 de novembro.

  • São Paulo(SP): a Arquidiocese de São Paulo organizou horários especiais de missas em todas as paróquias e na Catedral Metropolitana. Os fiéis são incentivados a participar da missa no sábado para cumprir o preceito e, no domingo, das celebrações de Finados;
  • Rio de Janeiro (RJ): a Arquidiocese do Rio de Janeiro também emitiu orientações para as paróquias, com a programação de diversas missas ao longo do dia 1º de novembro na Catedral de São Sebastião e em outras igrejas da cidade;
  • Fortaleza (CE): as igrejas em Fortaleza têm horários de missas divulgados localmente, com ênfase na solenidade do dia. A programação costuma ser intensa nas paróquias;
  • Cuiabá (MT): a Arquidiocese de Cuiabá divulgou preparativos para a Festa de Todos os Santos, com eventos e missas no dia 1º de novembro para os católicos da região;
  • Belém (PA): além das celebrações religiosas, a cidade de Belém sedia um evento cultural chamado "Arraial de Todos os Santos", considerado o maior da Amazônia. A programação inclui manifestações culturais como Pássaros Juninos, carimbó e gastronomia típica, estendendo-se por um período mais amplo do que apenas a data religiosa.

A orientação destaca que os fiéis devem participar de missa ou celebração em cada data, conforme preceito da Igreja.

Os Santos não têm data fixa de celebração individual no calendário de cada batizado, por isso a festa geral em 1º de novembro cumpre o papel de congregar “todos” os santos. Em 2025, o sábado torna a data um convite à participação comunitária. Ainda assim, a data não altera o feriado nacional.

Enquanto as formas de celebração evoluem e convivem com outras datas (como o Halloween em 31 de outubro, véspera litúrgica da festa), a essência da solenidade visa lembrar que, segundo a fé católica, a santidade é para todos.

