10 frases icônicas de Halloween para usar nas legendas no Instagram

Se você é do time que leva o Halloween a sério nas redes sociais, sabe que uma boa legenda faz toda a diferença entre um post comum e um conteúdo viral. E nada melhor do que recorrer aos clássicos do cinema de terror para dar aquele toque no seu feed.

De Jack Nicholson arrebentando uma porta em O Iluminado até as bruxas dançantes de Abracadabra, os filmes de Halloween entregaram diálogos que transcenderam as telas e viraram parte da cultura pop. São frases que todo mundo reconhece e que funcionam nas redes sociais.

Reunimos 10 citações cinematográficas que vão elevar o nível do seu Instagram nesta Dia das Bruxas, confira:

1. "Here's Johnny!" (Aqui está Johnny!) - O Iluminado (1980)

A cena mais icônica de Jack Nicholson serve perfeitamente para anunciar sua entrada triunfal na festa ou revelar aquele look de Halloween que levou horas para ficar pronto. Dramático, assustador e instantaneamente reconhecível.

2. "I see dead people" (Eu vejo pessoas mortas) - O Sexto Sentido (1999)

Para aquela foto misteriosa com filtro escuro ou quando você quer dar um ar sobrenatural ao seu feed. Funciona especialmente bem em cemitérios decorados ou festas temáticas de terror.

3. "Do you like scary movies?" (Você gosta de filmes de terror?) - Pânico (1996)

A pergunta perfeita para engajar seguidores nas stories. Cole uma caixinha de perguntas e deixe seus amigos entrarem no clima. Bônus: use com uma máscara do Ghostface por perto.

4. "We all go a little mad sometimes" (Todos nós enlouquecemos um pouco às vezes) - Psicose (1960)

A justificativa ideal para explicar por que você gastou tanto dinheiro em uma fantasia elaborada. Halloween é a desculpa perfeita para soltar o lado criativo (e um pouco desequilibrado).

5. "It's just a bunch of hocus pocus" (É só um monte de abracadabra) - Abracadabra (1993)

Hit absoluto entre millennials e fãs de nostalgia dos anos 90. Use quando estiver vestida de bruxa ou simplesmente curtindo a magia (e o caos) da data mais mística do ano.

6. "They're here" (Eles estão aqui) - Poltergeist (1982)

Curta e impactante, perfeita para anunciar a chegada dos convidados na sua festa ou simplesmente avisar que o clima de Halloween finalmente tomou conta da sua casa.

7. "I want to play a game" (Eu quero jogar um jogo) - Jogos Mortais (2004)

Convite criativo para uma festa de Halloween ou para desafiar seus amigos a adivinharem sua fantasia. Funciona ainda melhor se você conseguir imitar o tom sinistro do Jigsaw.

8. "Whatever you do, don't fall asleep" (Faça o que fizer, não adormeça) - A Hora do Pesadelo (1984)

Ideal para postar durante a madrugada de Halloween, depois daquela maratona de filmes de terror que durou até o sol nascer. Freddy Krueger aprovaria.

9. "It's Halloween, everyone's entitled to one good scare" (É Halloween, todo mundo tem direito a um bom susto) - Halloween (1978)

A justificativa definitiva para qualquer travessura ou pegadinha que você esteja planejando. Use com responsabilidade (ou não).

10. "I put a spell on you" (Eu lancei um feitiço em você) - Abracadabra (1993)

Romântica e enfeitiçante ao mesmo tempo. Funciona tanto para selfies poderosas de bruxa quanto para fotos de casal fantasiado.