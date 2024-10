Finados é feriado ou ponto facultativo em 2024? Veja quando cai a data

O feriado de Finados, comemorado anualmente em 2 de novembro, é um momento tradicional de homenagens aos que já partiram, e reúne famílias e fiéis em orações e visitas a cemitérios em várias regiões do Brasil.

A data é uma das mais significativas para a Igreja Católica e, em muitos países ocidentais, é considerada um feriado nacional obrigatório. Segundo o Jus Brasil, em casos nos quais o expediente não pode ser descumprido, como, por exemplo, na área da saúde, o empregado tem direito ao: "pagamento dobrado da hora de trabalho" ou "receber uma folga em alguma data futura".

Conforme a doutrina católica, o Dia de Finados é dedicado às orações pelas almas que estão no purgatório, passando por um processo de purificação. Nesse período de transição, essas almas precisam de preces para que Deus alivie seu sofrimento e as conduza à vida eterna. Comemorada desde a Idade Média, a data também era conhecida como o "Dia de Todas as Almas" e ocorre um dia após o Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro.

Quando cai o feriado do Dia de Finados em 2024?

O feriado é comemorado anualmente no dia 2 de novembro. Neste ano, a data cairá em um sábado.

Tradições e celebrações do Dia de Finados

A tradição do Dia de Finados é marcada por celebrações que envolvem missas, orações e visitas a cemitérios, onde as famílias prestam homenagens com flores, velas e orações para os que já morreram. No Brasil, é comum que cemitérios em diversas regiões recebam um aumento significativo no número de visitantes nessa data.

Em outros países, o feriado assume diferentes formas de celebração. No México, por exemplo, há o “Día de los Muertos”, um evento festivo com altares coloridos, música e comidas típicas. Apesar das diferenças culturais, a essência da data permanece: homenagear os mortos e manter viva a memória de entes queridos.

O feriado de Finados continua sendo um marco no calendário religioso e cultural, uma data para relembrar, honrar e fortalecer a conexão entre gerações.