Papa Leão XIV pede cessar-fogo no Sudão: “sigam o caminho do diálogo”

Durante a oração do Angelus, Papa Leão XIV fez, neste domingo, 2, um apelo por um cessar-fogo imediato no Sudão e pela abertura de corredores humanitários para socorrer civis em meio à escalada de violência na região de Darfur.

Na tradicional cerimônia realizada na Praça de São Pedro, o pontífice afirmou acompanhar com “grande tristeza” os relatos de brutalidade extrema na cidade de Al-Fashir.

“A violência indiscriminada contra mulheres e crianças, os ataques a civis indefesos e os graves obstáculos à ação humanitária estão causando um sofrimento inaceitável”, declarou o Papa Leão, dirigindo-se aos fiéis reunidos no Vaticano.

O líder católico pediu ainda que a comunidade internacional aja “de forma decisiva e generosa” para apoiar as operações de socorro no país africano, que enfrenta uma das piores crises humanitárias de sua história recente.

De acordo com o Escritório de Direitos Humanos da ONU, centenas de civis e combatentes desarmados foram mortos no final de outubro, quando as forças paramilitares do Rapid Support Forces (RSF) tomaram o controle de Al-Fashir, o último grande reduto do exército sudanês em Darfur.

A cidade caiu após um cerco de 18 meses, forçando dezenas de milhares de pessoas a fugir em meio à destruição e à escassez de alimentos e remédios.

Ao longo do mesmo discurso, o Papa Leão também mencionou a situação na Tanzânia, onde confrontos violentos deixaram mortos após as recentes eleições nacionais. Ele pediu que todas as partes “evitem a violência e sigam o caminho do diálogo”.