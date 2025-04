Papa, cardeais e bispos: saiba como funciona a hierarquia da Igreja Católica

O bispo assume uma posição de liderança mais regional e tem menos poderes que o arcebispo. Dentro do catolicismo, os bispos são considerados os sucessores dos apóstolos que acompanharam Jesus Cristo. Além disso, somente os bispos podem dar os sacramentos católicos da crisma e da ordem.

Os bispos comandam as dioceses. Segundo dados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de 2025, existem 316 bispos na ativa e 172 eméritos no país. A eles cabe orientar os padres e fiéis dentro de sua jurisdição.

Já os permanentes são homens, solteiros ou casados, com mais de 35 anos e que têm forte ligação com a paróquia local. O diácono ajuda padres e bispos a realizar as cerimônias e rituais da Igreja. No entanto, não podem conceder sacramentos ou comanda missas.

Outras denominações

Para além da hierarquia direta, a Igreja Católica também conta com outros títulos importantes.

Freira