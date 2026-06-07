Irã lança mísseis contra Israel após ataque em Beirute

Segundo informações da Al Jazeera, o Irã lançou uma série de mísseis contra Israel neste domingo, 7, horas após ataques israelenses contra os subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah. Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, a ofensiva foi um “aviso” para que Israel interrompa suas ações militares no Líbano.

As sirenes de alerta foram acionadas em diferentes regiões de Israel por volta das 22h no horário local. O exército israelense afirmou ter interceptado todos os mísseis disparados até o momento.

Em comunicado divulgado pela mídia estatal iraniana, a Guarda Revolucionária informou que o alvo principal foi a base aérea israelense de Ramat David. O órgão classificou o ataque como resposta às mortes e deslocamentos provocados pelas ofensivas israelenses nas regiões de Tiro e Nabatieh, no sul do Líbano.

“Esta operação é um aviso. Se as agressões continuarem, as respostas serão mais amplas e atingirão todos os alvos americano-sionistas na região”, afirmou a corporação militar iraniana.

O assessor militar do líder supremo iraniano, Mohsen Rezaee, afirmou nas redes sociais que Teerã “não tolerará violações do cessar-fogo e agressões contra o Líbano”.

O episódio aumentou o temor de uma nova escalada regional em meio às negociações conduzidas pelos Estados Unidos para tentar estabilizar o conflito.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que ligaria para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para pedir que Israel não responda aos ataques iranianos.

“Os ataques iranianos não feriram ninguém. Espero que Israel não retalie”, disse Trump ao jornalista Barak Ravid, do Canal 12 israelense. “Estamos muito perto de um acordo final com o Irã. Não quero que isso seja destruído pelo que está acontecendo agora.”

Mais cedo, Israel realizou novos bombardeios contra o bairro de Dahiyeh, em Beirute, alegando ter atingido um centro de comando do Hezbollah. Segundo autoridades libanesas, os ataques deixaram ao menos dois mortos e 11 feridos em uma área densamente povoada.

O conflito entre Israel, Irã e Hezbollah se intensificou nas últimas semanas, apesar do cessar-fogo anunciado anteriormente entre Israel e Líbano. Desde março, os ataques israelenses já deixaram mais de 3,5 mil mortos em território libanês, segundo autoridades locais.