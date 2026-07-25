'Quero usar a força da marca para transformar a vida das mulheres', diz CEO da Baly

A Baly Brasil decidiu usar um de seus principais produtos para impulsionar uma causa social. A fabricante de energéticos anunciou o lançamento da campanha "Vai de Baly, Vai por Elas. Energia para inspirar, fortalecer e abrir caminhos", iniciativa que destinará 100% do lucro obtido com a venda de uma edição especial de 1 milhão de latas do Baly Cereja 250 ml para instituições que atuam no desenvolvimento e no empoderamento feminino.

Idealizado pela CEO da Baly, Dayane Titon Cardoso, o projeto foi lançado nesta quinta-feira, 23, em Barueri (SP), durante um evento que reuniu empresários, lideranças femininas, autoridades e influenciadores. A expectativa da companhia é que a campanha mobilize consumidores e incentive outras empresas a investir em iniciativas de impacto social.

"Recebo muitas mensagens de mulheres dizendo que se inspiram na minha trajetória e que gostariam de ter a mesma coragem para enfrentar seus desafios, seja na vida pessoal ou profissional. Isso me fez entender que eu poderia usar a força da marca para ir além dos negócios e dar visibilidade a uma causa que precisa ser discutida", afirma Dayane.

Segundo a executiva, a proposta nasceu da percepção de que grandes empresas podem exercer um papel relevante na transformação da sociedade.

"Quero usar a força da marca para transformar a vida das mulheres. Se a minha história puder ajudar uma mulher a acreditar mais no seu potencial, encontrar apoio ou dar o primeiro passo para mudar a própria realidade, ela já terá cumprido seu papel", diz a CEO.

Por isso, a empresária lança neste mês uma edição especial de 1 milhão de latas do Baly Cereja. O lucro das vendas será destinado para instituições que apoiam mulheres empreendedoras.

"Acreditamos que marcas também podem gerar transformação.

Um milhão de latas por uma causa

A campanha terá como símbolo uma edição limitada do Baly Cereja 250 ml, produzida exclusivamente para a ação. Ao todo, serão comercializadas 1 milhão de latas, cuja totalidade do lucro será destinada a projetos voltados ao fortalecimento feminino.

Cada embalagem trará um QR Code que dará acesso a uma plataforma digital com conteúdos sobre empreendedorismo, liderança, saúde emocional, desenvolvimento pessoal e protagonismo feminino. O ambiente reunirá vídeos e depoimentos dos embaixadores da campanha, que compartilharão histórias de superação e liderança para inspirar outras mulheres.

Segundo Dayane, a escolha da cereja como identidade visual da iniciativa não foi por acaso.

"A cereja representa delicadeza, força, afeto e autenticidade. Queremos que as pessoas enxerguem muito mais do que uma embalagem. É um convite para que mulheres encontrem coragem para ocupar os espaços que desejam e acreditem no próprio potencial."

Empresárias, executivas e autoridades apoiam iniciativa

A campanha reúne mulheres reconhecidas em diferentes áreas de atuação, com o objetivo de ampliar o debate sobre liderança, empreendedorismo, autonomia financeira e combate à violência contra a mulher.

Entre as embaixadoras estão Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza; Carol Paiffer, CEO da Atom e investidora do Shark Tank Brasil; Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money; Gkay; Valeria Valenssa; a vereadora Ana Carolina Oliveira; além das delegadas Tatiana Queiroz, Patrícia Zimmermann D'Ávila e Vivian Garcia Selig, entre outras lideranças.

Durante o lançamento, palestras e painéis reforçaram a importância de criar oportunidades para que mais mulheres conquistem autonomia financeira, ocupem posições de liderança e desenvolvam seu potencial.

Para a delegada Tatiana Queiroz, a iniciativa mostra que empresas também podem contribuir para mudanças sociais.

"Autonomia financeira muda vidas, mas a autonomia emocional também é fundamental. Ela dá coragem para romper ciclos de violência e construir novos caminhos. O nosso maior objetivo é inspirar outras empresas a assumirem esse compromisso e mostrarem que é possível transformar marcas em agentes de mudança."

Negócio e propósito

A campanha acontece em um momento de expansão da Baly Brasil. A empresa, dona da maior marca brasileira de energéticos, registrou faturamento de R$ 1,8 bilhão em 2025 e foi destacada recentemente entre as marcas que crescem até dez vezes acima da média de suas categorias no estudo Insurgent Brands Brasil 2026, elaborado pela Bain & Company em parceria com a NielsenIQ.

Para Dayane, a dimensão alcançada pela companhia permite que iniciativas de impacto social tenham maior alcance.

"Nossa intenção é mostrar que comunicação, propósito e negócio podem caminhar juntos. Esperamos que essa campanha inspire outras empresas a apoiar causas sociais e utilizar a força de suas marcas para transformar realidades."