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Unesco reconhece novos Patrimônios Mundiais; veja lista

Entre os locais reconhecidos estão um templo budista com mais de 1.500 anos e uma das mais importantes áreas de fósseis de peixes ósseos do mundo

Decisão foi tomada durante a assembleia anual da organização, realizada em Busan, na Coreia do Sul

Decisão foi tomada durante a assembleia anual da organização, realizada em Busan, na Coreia do Sul

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 25 de julho de 2026 às 15h57.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) incluiu neste sábado (25) mais de uma dezena de novos locais na lista de Patrimônio Mundial durante sua assembleia anual, realizada em Busan, na Coreia do Sul. A maior parte das novas inscrições está concentrada na Ásia.

Entre os locais reconhecidos está o templo budista Wat Phra Mahathat Woramahawihan, na província de Nakhon Si Thammarat, na Tailândia, que permanece em funcionamento há mais de 1.500 anos. Também passaram a integrar a lista os complexos funerários de Xiongnu, na Mongólia.

Wat Phra Mahathat Wora Mahawihan

Templo Wat Phra Mahathat Woramahawihan, na Tailândia

A Unesco também reconheceu o conjunto sagrado da província de Mangystau, no Cazaquistão, conhecido por suas mesquitas subterrâneas, além da indústria artesanal de porcelana de Jingdezhen, na China, que ocupa uma área de quase 2 mil hectares.

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Outro destaque foi a inclusão do sítio arqueológico de Sarnath, na Índia, considerado um dos locais mais sagrados do budismo por ser, segundo a tradição, o lugar onde Buda realizou seu primeiro sermão e reuniu seus primeiros discípulos.

África, Europa e patrimônios naturais

No continente africano, a organização declarou Patrimônio Mundial as medinas dos históricos sultanatos de Comores e a vila costeira de Sidi Bou Said, na Tunísia, localizada às margens do Mar Mediterrâneo.

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Na Europa, entrou para a lista o sítio de fósseis de peixes ósseos de Limfjord, na Dinamarca, considerado pela Unesco o mais antigo e importante para o estudo da evolução e da diversificação inicial dos peixes ósseos modernos.

Na categoria de patrimônio natural, foram reconhecidos o Refúgio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, nos Estados Unidos, e a reserva natural de Wadi Wurayah, nos Emirados Árabes Unidos.

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