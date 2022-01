Entenda o conflito da Iugoslávia que inspirou nome de Eslovênia do BBB22

O Big Brother Brasil 22 ainda nem começou e já está dando o que falar nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 14, acontece o Big Day na Globo, anúncio dos participantes que vão entrar na nova edição do programa, que começa em 17 de janeiro.

Algumas pessoas do 'Pipoca', o grupo dos não famosos, já foram anunciadas, e uma delas chamou atenção por conta de seu nome nada convencional: Eslovênia.

O pai da pernambucana de criação teve inspiração nos conflitos que levaram à divisão da Iugoslávia durante os anos 90. O país, que já não existe mais, teve origem após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918.

A Iugoslávia continha uma grande diversidade religiosa (islâmicos, católicos e cristãos ortodoxos) e étnica, o que gerava grandes conflitos internos. Ao todo, o país era um conjunto de seis repúblicas regionais: Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Sérvia, além de duas províncias autônomas.

O país enfrentou diversas crises socioeconômicas, o que só aumentou o descontentamento da população. Os movimentos separatistas cresceram e, em 1991, Eslovênia e Croácia oficialmente declararam independência, seguidos da Macedônia.

A Bósnia-Herzegovina declarou independência em 1992, mas enfrentou uma grande guerra civil por conflitos étnicos entre sua população, que se dividia entre croatas, sérvios e bósnios.

Alguns anos depois, no Brasil, o pai de Eslovênia iria se inspirar no conflito para dar o nome à filha. “Ele escolheu Bósnia-Herzegovina, mas mainha não deixou de jeito nenhum, imagina!”, disse a nova participante do BBB22.

O casal acabou optando por Eslovênia, enquanto Montenegro e Sérvia, as repúblicas restantes, oficialmente abandonaram o nome Iugoslávia em 2003.