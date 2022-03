BBB 22: saiba quanto Piovani e Cardi receberam por propaganda do Santander

Quem assiste o Big Brother Brasil 22 foi surpreendido nos últimos dias com aparições de Patricia Abravanel, Luana Piovani, Maíra Cardi e Leandro Firmino em comerciais do banco Santander no intervalo do reality show.

Os quatros foram protagonistas da propaganda para promover o novo serviço de parcelamento de Pix em até 24x do Santander e ainda fizeram piada sobre sua relação com os confinados. Patricia é filha de Silvio Santos e tia de Tiago Abravanel, que desistiu do reality; Luana Piovani é ex-esposa de Pedro Scooby; Maíra é esposa de Arthur Aguiar e Leandro Firmino contracenou com Douglas Silva em "Cidade de Deus".

Quanto Patricia Abravanel, Luana Piovani, Maíra Cardi e Leandro Firmino ganharam para aparecer no comercial do BBB

A primeira a aparecer na publicidade foi a Patricia Abravanel. Liberada pelo SBT para participar da propaganda na emissora concorrente, ela fez piada com a participação do sobrinho no programa. "Gente, eu preciso dividir uma coisa com vocês, foi complicado ver um sobrinho disputando a audiência com a gente, sabe? Tudo bem pensar nele, mas tem que pensar nos outros também", disse a apresentadora do SBT. Segundo apuração do UOL, Patricia recebeu cerca de 200 mil reais pela participação.

Será que já podemos dar o prêmio para o Santander de melhor comercial do ano de 2022!!

Sissi o que achou de Patrícia Abravanel na propaganda para o BBB? pic.twitter.com/CP1egQGDI9 — Rafaella Salles (@RafinhaSalles10) March 4, 2022

Ex-esposa de Pedro Scooby, a atriz e modelo Luana Piovani brincou no seu vídeo sobre como não dá para se livrar de algumas relações. "Quantas vezes eu não fui compreensiva? Quantas vezes eu não fui paciente? Quantas vezes eu não abri mão da minha vida para atender você? É, de você mesmo que eu estou falando, você, meu ex... Banco. "Ex é coisa que não sai da sua vida. Mas ex banco sai, ah, sai!", brincou. Segundo informações do UOL, Luana foi a mais bem paga para participar da campanha, embolsando 300 mil reais.

Santander obrigada por trazer vários memes de Luana Piovani . pic.twitter.com/bK9RKO2dZg — Rafaella Salles (@RafinhaSalles10) March 4, 2022

Já Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, recebeu cerca de 200 mil reais para participar do comercial, segundo UOL. Na propaganda, ela faz referência sobre as traições de Arthur Aguiar e os conselhos recebidos para "pagar na mesma moeda". No final do vídeo, a influenciadora digital e coach fitness afirmar que de dividir ela entende.

A MAIRA CARDI FAZENDO COMERCIAL PRA SANTANDER 🗣🗣 #BBB22 pic.twitter.com/kIi04u1Uvn — 𝕾𝖗.𝕵𝖍𝖔𝖜 ៹ 🐆🎲🍦🐍🧜🏽‍♀️💸🐷💡🩲🧬🧸🍋🐺 (@jhonvixtor) March 5, 2022

O ator Leandro Firmino, amigo de Douglas Silva, apareceu na propaganda para dizer que já dividiu personagem, fama e reconhecimento com o ator que está na casa e que gostaria de dividir seus boletos também. "Bora dividir os boletos que estão vencendo. Seguinte, mando os meus 'dadinhos' e você divide no Pix", brincou fazendo referência ao papel de Douglas no filme "Cidade de Deus". Leandro recebeu cerca de 200 mil reais para falar da relação com o amigo, segundo UOL.

Apesar de não ser patrocinador do BBB, o Santander está aproveitando o programa em suas ações publicitárias. No início do reality, em janeiro, o banco contratou três campeões do Big Brother Brasil, Dhomini Ferreira, Rodrigo Cowboy e Max Porto, para contar que, mesmo ganhando o prêmio, conseguiram perder todo o dinheiro por não saber administrar suas finanças.

LEIA MAIS

É possível 'preparar a genética' dos filhos como afirma Maíra Cardi?

Jade X Arthur: o paredão mais esperado do BBB22

BBB 22: Relembre participantes que foram expulsos do programa