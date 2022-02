Caso de covid no BBB? Participante apresenta sintomas e preocupa brothers

Além das inúmeras discussões que aconteceram durante o Jogo da Discórdia do BBB 22 nesta segunda-feira, 1º, outra situação chamou a atenção do público: o participante Vyni começou a tossir na hora de se posicionar e disse que estava parecendo um "escapamento de um carro velho". Mesmo em tom de brincadeira, a situação é séria.

Como sabemos, o mundo todo está passando por um momento complicado em relação ao aumento expressivo no número de casos de covid-19 por conta da variante ômicron, que é mais transmissível que as descobertas até o momento.

Vyni vem se queixando de dores no corpo ao longo dos últimos dias e chegou até a deixar o quarto que está dormindo para ficar na área externa da casa e assim "não atrapalhar o sono" dos outros participantes. Ele também chegou a afirmar que o xarope oferecido pela produção do programa não estava funcionando.

Bárbara, outra participante do programa, chegou inclusive a perguntar para Vyni se ele havia se vacinado. Antes do início do programa, Boninho deixou claro que a vacinação era obrigatória para todos os participantes.

A situação, que naturalmente seria preocupante dado que 19 pessoas estão confinadas na mesma casa, chamou ainda mais a atenção após a notícia que Luciano, o primeiro participante a deixar o programa, foi diagnosticado com covid-19 apenas dois dias após deixar a casa.

VYNI O ORGULHO DA OMSpic.twitter.com/8VLEIVDVwF — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) February 1, 2022

O fato chamou a atenção da internet, que além de levantar suspeitas que Luciano teria se infectado dentro da casa, Vyni estaria com "sintomas claros" de covid-19.

Na ocasião, a Globo afirmou que o BBB segue um rigoroso protocolo de segurança e que os participantes são acompanhados constantemente por uma equipe médica que fica à disposição 24 horas por dia.

Vale lembrar que os participantes Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada estavam com covid-19 durante o confinamento pré-BBB, e entraram três dias depois dos outros participantes. Segundo informações da Globo, os três foram submetidos a diferentes testes e só entraram na casa quando o resultado estava negativo.

Mas, é possível que alguém tenha entrado infectado na casa? Não sabemos qual o modelo de testagem que a Globo utilizou, mas, se levarmos em consideração que Luciano apresentou diagnóstico positivo dois após sua saída, é sim possível que ele estivesse com a doença ou até mesmo tenha se infectado dentro da casa, uma vez que o SARS-CoV-2 leva cerca de cinco ou mais dias para a manifestação dos sintomas.

Segundo publicação da Capricho, a assessoria de imprensa da emissora afirmou que Vyni foi examinado, medicado, está bem e sendo acompanhado. "Desde o início, agimos com muita transparência quando existe qualquer questão relacionada ao coronavírus. E seguiremos assim”, afirmaram em nota.

Ainda não se sabe quais medidas a Globo vai tomar em relação a situação, nem se Vyni tem chances de deixar o programa. Também não foi informado se o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, vai se pronunciar durante o programa desta terça-feira, que contará com um paredão formado entre Natália, Rodrigo e Jessi.

Vyni do bbb, tossindo sem parar. Cade a dona globo?? Cade o médico? Engraçado que o Luciano testou positivo pra covid depois de 2 dias que saiu da casa. MDDS — Victor #SavePantanal (@eurovictori) February 1, 2022