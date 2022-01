BBB 22: Tiago Abravanel é um cavalo de Tróia do SBT?

Desde que o Big Brother Brasil 2022 começou, tudo o que o brasileiro mais quer é ver uma treta rolar na casa. Mas, por incrível que pareça, o neto de um dos maiores nomes da televisão brasileira acredita que o público quer, na verdade, uma casa repleta de paz e amor entre os brothers. O pensamento de Tiago Abravanel tem causado polêmica nas redes sociais e fez com que o participante recebesse o apelido de 'inimigo do entretenimento'.

Mesmo com a maior parte do jogo sendo focada em um objetivo claro de mexer com a cabeça dos participantes e suas relações dentro da casa, Tiago, neto de Silvio Santos, o criador do SBT, buscou alimentar uma harmonia entre os participantes, sem conflitos e sempre criando um clima agradável. Isso pode parecer maravilhoso no mundo real, mas, na visão do telespectador, não é o que se espera dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Quem acompanhou as últimas edições do reality sabe que as brigas começaram (bem) mais cedo, principalmente no ano passado. Logo na primeira semana, os conflitos entre Lucas Penteado e Karol Conká fizeram com que o brasileiro não conseguisse deixar de acompanhar o programa, o que acabou rendendo a melhor audiência para a Globo desde 2012.

Nesta semana, Tiago incentivou um boicote ao jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira no programa. Para o participante, o telespectador não gostaria de ver os brothers falando mal um dos outros. O que pode parecer absurdo para quem vê aqui de fora, parece estar surtindo efeito dentro da casa. No primeiro paredão desta edição, o ator não recebeu nenhum voto. Mas, como todos sabem, para ganhar o BBB não basta agradar quem está dentro da casa, mas sim quem está aqui fora assistindo — e votando.

Após certas atitudes de Tiago, os internautas colocaram a hashtag #ForaTiago nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (24). Algumas pessoas chegaram até a insinuar que o cantor estava tentando sabotar o BBB pois o SBT — emissora de seu avô e concorrente da Globo — pretendia voltar com a 'Casa dos Artistas', reality show exibido pelo SBT onde um grupo de celebridades disputavam um prêmio em dinheiro.

Tiago Abravanel foi mandado pelo Silvio Santos pra acabar com o BBB internamente e assim destruir a concorrência

Na noite desta quinta-feira (27), Tiago venceu a prova do líder, ao lado de Pedro Scooby. O que muita gente não esperava era que o SBT iria comemorar esta vitória abertamente nas redes sociais. Sim, além de apaziguar todas as tretas da casa, Tiago conseguiu selar uma briga histórica entre as emissoras. Ou estaria apenas ajudando a emissora do avô a pegar carona na concorrência?

Antes mesmo do início do reality, após a confirmação dos nomes dos participantes, o colunista Fefito, do BuzzFeed, afirmou que Silvio Santos teria liberado o SBT para exibir chamadas nos intervalos comerciais convocando torcida pelo ator — caso ele estivesse emparedado. Segundo o colunista, a ideia da emissora é ajudar Tiago a vencer a competição com vídeos de até 30 segundos puxando mutirões de votos nos paredões.

E, nesta sexta-feira, o crossover veio após o SBT fazer uma publicação em seu perfil oficial para parabenizar Tiago pela liderança. Pensando estrategicamente, a emissora usou o nome de alguns de seus programas para fazer um trocadilho no tweet. E a Globo, obviamente, não ficaria para trás.

Pode deixar que esse menino Fantástico já É de Casa! Agora é esperar o Caldeirão ferver e ver quem ele vai indicar no Domingão!

AMAMOOS, A AMIZADE DE BILHÕES

A vitória do artista rendeu ainda mais memes. Assim que o quarto do líder foi liberado, Tiago mostrou as fotos com sua família, incluindo uma foto com Silvio Santos. Os brothers chegaram, inclusive, a imitar o avô do cantor: "Quem quer dinheiro?", brincaram.

Todos querem, claro, a Globo, ao convidar o conhecido ator e cantor neto de Silvio Santos, o SBT, ao incentivar o sucesso de seu "infiltrado", e o participante, claro, de olho no prêmio de 1,5 milhão de reais. A pergunta da vez é por quanto tempo perdurará a paz nessa encruzilhada de interesses.