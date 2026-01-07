Netflix terá 'Peaky Blinders', 'Enola Holmes' e mais em 2026; veja lista completa

Peaky Blinders, As Crônicas de Nárnia e muito mais: a Netflix chega a 2026 com a plataforma recheada de novos estreias de filmes — alguns deles com elencos grandiosos.
Um dos mais aguardados é Peaky Blinders: O Homem Imortal, que traz um novo final para a história de Thomas Shelby quatro anos após o final da série. Cillian Murphy, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2024 (Oppenheimer), retorna ao papel principal. O filme chega à plataforma já em março, com direção de Tom Harper (Os Aeronautas).
Outra grande estreia é Here Comes the Flood (Vem aí a Enchente), produção dirigida por Fernando Meirelles (Cidade de Deus, Dois Papas). O elenco conta com Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones. Conta a história de um guarda de banco, um caixa e um mestre ladrão que se envolvem em um jogo mortal de golpes e traições.
Além destes, chegam também ao streaming De Férias com Você, A Rainha do Xadrez, Enola Holmes 3 e, em dezembro, a aguardada adaptação de Nárnia, por Greta Gerwig (Barbie).
Veja a lista dos filmes que chegam à Netflix em 2026:
- De Férias com Você | 9 de janeiro de 2026
- A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5 | 12 de janeiro de 2026
- Dinheiro Suspeito | 16 de janeiro de 2026
- Sequestro: Elizabeth Smart | 21 de janeiro de 2026
- Kaguya: A Princesa Espacial | 22 de janeiro de 2026
- A Rainha do Xadrez | 6 de fevereiro de 2026
- War Machine | 6 de março de 2026
- Peaky Blinders: O Homem Imortal | 20 de março de 2026
- A Gorilla Story: Told by David Attenborough | 17 de abril de 2026
- O Jogo do Predador | 24 de abril de 2026
- Ladies First | maio de 2026
- Remarkably Bright Creatures | 8 de maio de 2026
- Quasimodo | Primavera de 2026
- 72 Hours | Inverno de 2026
- Enola Holmes 3 | Inverno de 2026
- The Whisper Man | Inverno de 2026
- Narnia | Dezembro de 2026
Em breve
- 11817
- A Dog’s Perfect Christmas
- Animals
- Best of the Best
- Como Mágica
- Don’t Say Good Luck
- Elize: Sombras de uma Mulher [Brasil]
- Good Sex
- Guarding Stars
- Heartstopper Forever
- Here Comes the Flood
- In a Holidaze
- Marcha das Onças [Brasil]
- México 86
- Miracle: The Boys of ‘80
- Office Romance
- Os 12 Signos de Valentina [Brasil]
- Possible Love
- Ray Gunn
- Roommates
- Salve Geral: Irmandade [Brasil]
- Saturn Return
- Sintonia, O Filme [Brasil]
- Steps
- The Mosquito Bowl
- ’Tis So Sweet
- Tyler Perry’s The Gospel of Christmas
- Unabom
- Voicemails for Isabelle