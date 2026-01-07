Netflix terá 'Peaky Blinders', 'Enola Holmes' e mais em 2026; veja lista completa

Peaky Blinders, As Crônicas de Nárnia e muito mais: a Netflix chega a 2026 com a plataforma recheada de novos estreias de filmes — alguns deles com elencos grandiosos.

Um dos mais aguardados é Peaky Blinders: O Homem Imortal, que traz um novo final para a história de Thomas Shelby quatro anos após o final da série. Cillian Murphy, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2024 (Oppenheimer), retorna ao papel principal. O filme chega à plataforma já em março, com direção de Tom Harper (Os Aeronautas).

Outra grande estreia é Here Comes the Flood (Vem aí a Enchente), produção dirigida por Fernando Meirelles (Cidade de Deus, Dois Papas). O elenco conta com Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones. Conta a história de um guarda de banco, um caixa e um mestre ladrão que se envolvem em um jogo mortal de golpes e traições.

Além destes, chegam também ao streaming De Férias com Você, A Rainha do Xadrez, Enola Holmes 3 e, em dezembro, a aguardada adaptação de Nárnia, por Greta Gerwig (Barbie).

Veja a lista dos filmes que chegam à Netflix em 2026:

De Férias com Você | 9 de janeiro de 2026

A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5 | 12 de janeiro de 2026

Dinheiro Suspeito | 16 de janeiro de 2026

Sequestro: Elizabeth Smart | 21 de janeiro de 2026

Kaguya: A Princesa Espacial | 22 de janeiro de 2026

A Rainha do Xadrez | 6 de fevereiro de 2026

War Machine | 6 de março de 2026

Peaky Blinders: O Homem Imortal | 20 de março de 2026

A Gorilla Story: Told by David Attenborough | 17 de abril de 2026

O Jogo do Predador | 24 de abril de 2026

Ladies First | maio de 2026

Remarkably Bright Creatures | 8 de maio de 2026

Quasimodo | Primavera de 2026

72 Hours | Inverno de 2026

Enola Holmes 3 | Inverno de 2026

The Whisper Man | Inverno de 2026

Narnia | Dezembro de 2026

Em breve