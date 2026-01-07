Casual

Netflix terá 'Peaky Blinders', 'Enola Holmes' e mais em 2026; veja lista completa

Plataforma de streaming divulgou todos os lançamentos do ano e incluiu filme de Fernando Meirelles com Denzel Washington e Robert Pattinson

Netflix: veja os filmes que chegam à plataforma em 2026 (Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17h34.

Peaky BlindersAs Crônicas de Nárnia e muito mais: a Netflix chega a 2026 com a plataforma recheada de novos estreias de filmes — alguns deles com elencos grandiosos.

Um dos mais aguardados é Peaky Blinders: O Homem Imortal, que traz um novo final para a história de Thomas Shelby quatro anos após o final da série. Cillian Murphy, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2024 (Oppenheimer), retorna ao papel principal. O filme chega à plataforma já em março, com direção de Tom Harper (Os Aeronautas).

Outra grande estreia é Here Comes the Flood (Vem aí a Enchente), produção dirigida por Fernando Meirelles (Cidade de Deus, Dois Papas). O elenco conta com Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones. Conta a história de um guarda de banco, um caixa e um mestre ladrão que se envolvem em um jogo mortal de golpes e traições.

Além destes, chegam também ao streaming De Férias com Você, A Rainha do Xadrez, Enola Holmes 3 e, em dezembro, a aguardada adaptação de Nárnia, por Greta Gerwig (Barbie).

Veja a lista dos filmes que chegam à Netflix em 2026:

  • De Férias com Você | 9 de janeiro de 2026
  • A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5 | 12 de janeiro de 2026
  • Dinheiro Suspeito | 16 de janeiro de 2026
  • Sequestro: Elizabeth Smart | 21 de janeiro de 2026
  • Kaguya: A Princesa Espacial | 22 de janeiro de 2026
  • A Rainha do Xadrez | 6 de fevereiro de 2026
  • War Machine | 6 de março de 2026
  • Peaky Blinders: O Homem Imortal | 20 de março de 2026
  • A Gorilla Story: Told by David Attenborough | 17 de abril de 2026
  • O Jogo do Predador | 24 de abril de 2026
  • Ladies First | maio de 2026
  • Remarkably Bright Creatures | 8 de maio de 2026
  • Quasimodo | Primavera de 2026
  • 72 Hours | Inverno de 2026
  • Enola Holmes 3 | Inverno de 2026
  • The Whisper Man | Inverno de 2026
  • Narnia | Dezembro de 2026

Em breve

  • 11817
  • A Dog’s Perfect Christmas
  • Animals
  • Best of the Best
  • Como Mágica
  • Don’t Say Good Luck
  • Elize: Sombras de uma Mulher [Brasil]
  • Good Sex
  • Guarding Stars
  • Heartstopper Forever
  • Here Comes the Flood
  • In a Holidaze
  • Marcha das Onças [Brasil]
  • México 86
  • Miracle: The Boys of ‘80
  • Office Romance
  • Os 12 Signos de Valentina [Brasil]
  • Possible Love
  • Ray Gunn
  • Roommates
  • Salve Geral: Irmandade [Brasil]
  • Saturn Return
  • Sintonia, O Filme [Brasil]
  • Steps
  • The Mosquito Bowl
  • ’Tis So Sweet
  • Tyler Perry’s The Gospel of Christmas
  • Unabom
  • Voicemails for Isabelle
