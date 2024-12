12 restaurantes que inauguraram em 2024 em São Paulo

Em São Paulo não faltam estabelecimentos para serem explorados. Segundo dados da Abrasel SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), a capital paulista possui mais de 156 mil bares e restaurantes. E, ainda assim, sempre há espaço para boas novidades.

No segundo semestre deste ano foram abertos endereços com opções que vão desde a clássica cozinha italiana até a gastronomia saudável, passando por bares e botequins. Casual EXAME selecionou as melhores novidades da cena paulistana para conhecer ao longo do verão. Confira.

A Pizza da Mooca

Conhecida por ser uma das pizzarias pioneiras do estilo napolitano na capital, a A Pizza da Mooca agora conta com uma unidade na Vila Mariana. Sob o comando do chef Fellipe Zanuto, a casa produz redondas com massa de fermentação lenta, farinha italiana e coberturas feitas com ingredientes frescos e de alta qualidade. Seguindo a identidade visual da matriz na Rua da Mooca, a unidade também se destaca por seu ambiente acolhedor e pela varanda pet friendly. Além de receitas clássicas, a exemplo da margherita (R$ 70), há criações exclusivas como a Sobrasada Pirineus (R$ 88), que combina molho de tomate, fiore di latte, cebola roxa, sobrasada mallorquina e crispy de manjericão. Outro destaque é a carta de drinques assinada pelo mixologista Alê D’Agostino, com opções como o Bello Mooca (R$ 48), feito com Campari, Amaro, vermute bianco, gim e grappa.

Serviço: Rua Áurea, 198 - Vila Mariana, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo das 18h às 23h

Botanikafé

A oferta gastronômica do Parque Ibirapuera está ainda mais completa. Desde agosto, o parque conta com uma nova unidade do Botanikafé, instalada no Pavilhão da Bienal, icônico edifício projetado por Oscar Niemeyer. O conceito da marca, que é inspirado na calmaria das manhãs e no lifestyle próximo à natureza, se relaciona com o parque. O quinto endereço do Botanikafé na cidade serve clássicos da casa (como bowls, pedidas para o brunch e sugestões para almoço). Entre os destaques do menu para café da manhã ou brunch, estão algumas versões de ovos mexidos como o o Mush (R$ 44), que pode incluir mix de cogumelos e queijo de cabra, e o Sour Cream Dream (R$ 52), com salmão defumado, sour cream e dill, todas acompanhadas de pão de fermentação natural. Outra boa pedida é o Green Grilled Cheese Bienal (R$ 38), sanduíche preparado com pão shokupan recheado com queijos boursin e mussarela, molho pesto e espinafre, e Panquecas, que podem ser servidas com geleia de frutas vermelhas, chantilly, mirtilos e açúcar de confeiteiro (R$ 26) ou com manteiga, caramelo de maçã e bacon (R$ 24). As sugestões para o almoço, servidas a partir das 12h, incluem pratos como a Maminha (R$ 80), acompanhada de purê de batatas, molho demi-glace e saladinha fresca, e o Curry verde de frango (R$ 54), servido com arroz jasmim e crispy de alho e cebola.

Serviço: Pavilhão da Bienal - Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº | Funcionamento: diariamente, das 8h às 19h.

Braca Bar

A Zona Norte de São Paulo ganhou um toque carioca com a nova unidade do Braca. Irmão mais novo do conhecido Bracarense, que funciona no Rio de Janeiro há mais de seis décadas, o bar une boa comida, ambiente descontraído e respeito às tradições. O cardápio mantém os sucessos da matriz no Itaim Bibi, incluindo clássicos como o bolinho de camarão com massa de aipim e requeijão (R$ 13), o pernil acebolado servido com pão de sal (R$ 42), o bolinho de jiló com calabresa e queijo (R$ 11) e o pastel de bobó de camarão (R$ 13). Para acompanhar, faz sucesso a caipirinha cremosinha (R$ 18). Fiel ao espírito descontraído que caracteriza o Braca, a tradição continua: quem chega de chinelos é recebido com um chope garotinho.

Serviço: Rua Augusto Tolle, 253 - Santana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 16h às 23h30, sexta e sábado das 11h30 às 23h30, domingo das 11h30 às 19h30

Clandestina

Bel Coelho: duas inaugurações em 2024. (Foto/Acervo pessoal)

A nova empreitada da chef Bel Coelho, o Clandestina, ocupa o imóvel no número 833 da Rua Girassol. Por lá, os menus-degustação (que eram servidos no antigo Clandestino) dão lugar a um cardápio à la carte. A sugestão é pedir de quatro a cinco receitas da culinária do país. A seleção de entradas incorpora ingredientes nativos a preparos de todo o mundo, caso do Tempurá de pimenta de cheiro com beijú, camarão e molho picante de bacuri (R$ 53) e do Guioza de pato com tucupi e azeite de pimentas brasileiras (R$ 53). Na etapa principal, as pedidas cheias de brasilidade também podem ser partilhadas, como o Tortelli de queijo Quina com caldo de cebola caramelizada e cogumelos (R$ 63) e a Barriga de porco glaceada com tucupi preto, feijão manteiguinha e maxixe (R$ 84). Para adoçar e arrematar a experiência, sugestões como a Banana caramelizada, requeijão cremoso, doce de leite, espuma de chocolate e paçoca (R$ 38) e Torta de queijo brûlée com baunilha do Cerrado e calda de jabuticaba (R$ 39). Para beber, além de uma apurada seleção de vinhos e vermutes feitos na casa, há uma ótima oferta de drinques com e sem álcool, desenvolvidos pela mixologista consultora Stephanie Marinkovic, também com ingredientes nativos, como o Negroni Clandestina (R$ 52), que mescla gim infusionado com pacová, vermute tinto e Campari, e o Bossa (R$ 52), que combina gim, acerola com amburana, limão e Angustura.

Serviço: Rua Girassol, 833, Vila Madalena.| Telefone: +55 (11) 94145-9589 | Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 17h. Segunda: fechado.

Cuia Pinheiros

Misto de restaurante, bar e café, o Cuia, casa de Bel Coelho, nasceu em 2021 no térreo do Edifício Copan para exaltar a cultura alimentar e os biomas brasileiros. Em sua cozinha sem fronteiras, com muita pesquisa, a chef valoriza ingredientes nativos utilizando diferentes técnicas culinárias e inspirações, em receitas que funcionam para brunch, almoço ou jantar, para um café da tarde tranquilo e também para uma animada happy hour. Em novembro de 2024, a marca ganhou mais uma unidade, agora em Pinheiros, na Rua Mateus Grou, com a mesma essência e um cardápio ainda mais completo. As surpresas do novo menu ficam por conta da adição de um petisco de bar, a Croqueta de cogumelos com milho crioulo e creme de avocado (R$ 38, opção vegana), e de um prato inédito, o Picadinho com farofa de milho, banana, couve e ovo perfeito (R$ 80). Há também novas sobremesas: a Choux recheada com curau de milho crioulo, goiabada, sorvete de queijo e pipoca (R$ 34) e o Creme de chocolate com espuma de amendoim, doce de banana e telha de jabuticaba (R$34), vegana e sem glúten.

Serviço: Rua Mateus Grou, 80 - Pinheiros | Horários: Segunda, das 10 às 16h; Terça a sábado, das 10h às 22h; Domingo, das 10h às 18h

Grotta Cucina

A inspiração para o Grotta Cucina veio das Grutas de Castellana, um complexo localizado próximo de Bari, capital da Puglia, na Itália. Inaugurado em junho, nos Jardins, o restaurante é comandado pelo chef Daniel Ricciardi e oferece menu autoral com base na autêntica cozinha italiana, mas que conversa com diversas outras culinárias. Entre as sugestões estão o Julius (R$ 107), um fagotini de ragu Grotta, crema de porcini e manteiga trufada com demi-glace, e a Sinfonia D’Anatra (R$ 129), um espiral de agnolotti de pato, molho roti e crocante de guanciale.

Serviço: Rua José Maria Lisboa, 257 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - WhatsApp: (11) 91200-2325 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 12h às 15h e das 19h às 23h, domingo das 12h às 16h30

Marena Cucina

Aberto em dezembro no Itaim Bibi, o Marena busca capturar a atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia, na Itália. O salão, com capacidade para 120 pessoas, tem paredes de pedra, janelões e se abre para a Piazza Garibaldi, um jardim conectado à cozinha. No piso superior, a Sala Pietra acomoda até vinte clientes para experiências mais exclusivas. A burrata é uma das estrelas da casa. Produzida ali, ela é servida em cinco versões, como a Ficchi & Aceto (R$ 89), com figos grelhados e prosciutto. Do pastifício saem massas típicas da Puglia como o Orecchiette Cima di Rapa (R$ 85), aqui servido com brócolis-rama e linguiça artesanal. Tem também o Tonnarelli Cacio Pepe (R$ 95), outra massa fresca com queijo pecorino e pimenta do reino, e o Tagliolini Marena (R$ 149), com camarão, polvo, lula e pomodorini. Outro que ganha destaque é o Agnello Arrosto (R$ 159), uma paleta de cordeiro assada que tem batata rústica como guarnição.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 3167-3656 (reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852) | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h; quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h; sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h; sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h; domingo das 12h às 20h

Mesa III Pasta-Café

Menu da Mesa III Rotisseria (Mesa III Rotisseria/Divulgação)

Em pausa desde a pandemia, o Mesa III Pasta-Café voltou a funcionar em setembro de 2024, na varanda da loja do Sumaré, espaço ensolarado perfeitos para encontros e até trabalho. Extensão da loja-pastifício, opera de segunda à sexta (10h às 18h), servindo almoço (12h às 15h30). Aos sábados, “cafés” e empadinhas (10h às 15h). Ao perfume das ervas frescas da horta da chef Ana Soares, o Mesa III Pasta-Café tem o propósito de divulgar e ampliar usos e combinações dos produtos vendidos na loja, com foco nas massas artesanais, carro-chefe da marca Mesa III Pastifício. O cardápio traz opções como o delicioso Pasta in brodo com verdura do dia (R$ 39), com Cappelletti de carne ou cogumelos, espinafre, manjerona e parmesão; a Pasta “em fio” do dia com molho e verdura (R$ 37), como o Fidelini paglia e feno (massa branca e verde) ao pesto genovês, ricota dolce e rúcula; e as Massas recheadas do dia com molho e verdura (R$ 45), como o Raviolone de carne assada com Creme limão. Bom acompanhamento para as massas, entrada ou prato principal, a Assadeira de vegetais com búfala (R$ 29) ou as deliciosas Polpetinhas (R$ 35), com Molho de tomate e/ou Creme mac & cheese. Na seção batizada de Entretempos, delícias do sal, o menu conta com opções de empadinhas, foccacia, tortas e pães, e, para adoçar, delícias do açúcar como a Panna cotta de frutas vermelhas (R$ 37), a Torta do dia (R$ 27), com sugestões variadas como a Clafoutis de framboesa ou Quiche de chocolate e caramelo com flor de sal, além do Sorvete de mel com calda (R$ 27) e do Affogato de sorvete de mel e espresso (R$ 27).

Serviço: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré | Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 18h (almoço, das 12h às 15h30). Sábados das 10h às 16h e domingos e feriados, das 10h às 14h (somente cafés e empadas) | Telefones: (11) 3868-5501 / (11) 94012-8191. | WhatsApp: (11) 96636-7595

Modern Mamma Osteria

O novo Moma foi inaugurado em novembro na concorrida Rua dos Pinheiros com menu igual ao das outras três unidades do restaurante. Entre as sugestões da dupla de chefs Salvatore Loi e Paulo Barros, estão a Pasta Fresca Alla Chitarra ao Cacio e Pepe (R$ 88) e o Trofie com pesto genovese e burrata (R$ 89). O Doppio Ravioli (R$ 92) também faz sucesso, e consiste em uma massa fresca recheada com galinha d’angola e polenta ao molho cacciatore. Aproveitando o embalo da inauguração, a carta de drinques foi renovada. Sob a tutela da bartender Márcia Martins, inclui cinco autorais como o Cipriano (R$ 45), que tem base de vodka com morangos, peachtree e espumante, e o Mamma Mia Hendricks (R$ 55), com gin Hendricks Neptunia, funcho de florença, suco de abacaxi e orange bitter. Aparecem ainda o América Smash (R$ 45), de bourbon, lichia, limão siciliano, açúcar demerara, hortelã e bitter, e o clássico da casa Kojac (R$ 45), que une vodka Ketel One, saquê, purê de lichia, maracujá, espumante de gengibre.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 21h

Oculto Bar

Aberto em julho, o Oculto possui estilo speakeasy e funciona a portas fechadas. Para que ela se abra, é preciso informar uma senha, já que seus 24 lugares são destinados a quem tem reserva. Na ambientação do espaço, de pé-direito baixo e iluminação comedida, prateleiras junto à entrada acomodam o “laboratório” da destilaria San Basile, que compartilha do mesmo endereço. Ao fundo, uma parede de caco de espelhos dá ainda o tom mais divertido. No meio disso tudo estão as mesas, nas quais pode-se experimentar as catorze criações autorais elaboradas a quatro mãos pela dupla de bartenders Spencer Amereno e Cris Negreiros. Uma delas é o Kiss Me (R$ 42), coquetel composto de Alexandrion, Triple Sec San Basile, Luxardo Maraschino, sorvete de baunilha com leite de castanha de caju e vinho espumante Brut. Outra pedida é o Dirty Girl Martini (R$ 48), que traz Tanqueray Gin, Vermute Extra Dry, água de azeitona siciliana, páprica picante e azeitona recheada.

Serviço: Rua Fidalga, 120 - Vila Madalena, São Paulo/SP - Fone: (11) 4040-3673 | Horário de funcionamento: quarta das 19h à 1h, quinta a sábado das 19h às 21h30 e das 22h à 1h | Reservas pelo site http://www.getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho ou Instagram @castelooculto

The Fresh Goodies

No coração do Itaim Bibi, a poucos passos da Faria Lima, foi aberto em outubro o The Fresh Goodies, espaço de culinária saudável. O restaurante, com cardápio focado em ingredientes frescos e locais, não utiliza açúcar refinado ou farinha branca e atende a diversas preferências alimentares, incluindo opções cetogênicas, low carb, veganas e high protein. Entre os destaques do menu assinado pelo chef Thiago Cerqueira, estão as pizettas de massa fina, com parmesão e alecrim (R$ 49) ou parmesão, queijo de cabara e cogumelos (R$ 56). Dos chamados “bowls da horta”, o Fresh Cali (R$ 44) traz um mix de feijão preto, arroz, kale, coentro, couve-flor roxa, cebola, avocado, pepino, jalapeños, pico de gallo e plant-based crème-fraîche, enquanto o Avocado Caprese (R$ 40) leva muçarela e tomates variados, avocado com azeite de manjericão e pesto de limão siciliano. Para um brunch, há ovos mexidos (R$ 32), avocado toast (R$ 32) e eggs benedict (R$ 32), feito com ovos pochê, molho bechamel, servido no brioche low carb.

Serviço: Rua Lopes Neto, 15 - Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: diariamente das 7h30 às 23h

Trio Garden

Mix de restaurante e espaço de eventos, o Trio Garden foi inaugurado em setembro no Butantã e ocupa uma área de 270 metros quadrados aos pés de um moderno prédio comercial. A ambientação conta com muita madeira e luz natural, além de mais de 25 espécies de plantas no projeto paisagístico. Aberto para o público em geral de segunda a sexta, tem cozinha comandada por Diego Gimenez, chef-executivo que também assina o cardápio do Trio Dezenove, outro restaurante do grupo na Vila Olímpia. Entre os pratos, estão sugestões que já fazem sucesso no Dezenove, como o Cupim Catupiry (R$ 105), assado por doze horas com demi glace, mil folhas de batatas fritas, brócolis na brasa, catupiry e chips de alho. Outra sugestão é o Atum Selado (R$ 110), servido na companhia de tabule de grãos, homus de beterraba, avocado, edamame, sunomono e ovo mollet. Há ainda um clássico Bife à Milanesa (R$ 90), que chega à mesa junto de purê de batatas e rúcula. Aberto desde as primeiras horas do dia, Trio Garden tem ainda um cardápio dedicado ao café da manhã com opções como os ovos benedict (R$ 45), feitos com brioche na chapa, ovo pochê, molho hollandaise e lâminas de salmão defumado. Outro clássico, o croque monsieur (R$40) é um brioche com presunto e emmental e que vem gratinado com bechamel e parmesão.

Serviço: Rua Gerivatiba, 207 (Edifício River One) - Butantã, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 11h e das 12h às 15h.