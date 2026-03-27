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Vodka com uísque? Dona da Absolut e fabricante do Jack Daniel’s negociam fusão

Pernod Ricard e Brown-Forman avaliam união para ganhar escala em um mercado pressionado por queda de demanda

Absolut e Jack Daniel’s: negociação com Brown-Forman pode criar líder global no setor de bebidas (Montagem EXAME/Canva)

Absolut e Jack Daniel’s: negociação com Brown-Forman pode criar líder global no setor de bebidas (Montagem EXAME/Canva)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de março de 2026 às 08h00.

A Pernod Ricard, dona da Absolut, e a Brown-Forman, dona da marca Jack Daniel’s, anunciaram que estão em negociações para uma possível fusão, em um movimento que pode criar uma das maiores companhias globais de bebidas alcoólicas em meio à queda do consumo no setor.

A empresa francesa afirmou que o acordo em discussão prevê uma “fusão entre iguais”, com a formação de uma líder global apoiada em marcas como a vodca Absolut e o uísque Jameson.

Já a Brown-Forman confirmou as tratativas após especulações do mercado e afirmou que avalia regularmente oportunidades estratégicas de crescimento.

Segundo a Pernod Ricard, a combinação das operações pode gerar sinergias operacionais relevantes, ao integrar o portfólio de marcas da Brown-Forman com sua rede de distribuição e presença em mercados de maior crescimento.

As empresas destacaram que a carteira conjunta teria alcance geográfico mais equilibrado, sustentado por duas famílias de marcas consolidadas no mercado global.

Setor enfrenta queda de consumo e pressão regulatória

As negociações ocorrem em um momento desafiador para a indústria de bebidas alcoólicas, marcado pela redução do consumo, especialmente entre consumidores mais jovens.

Além disso, o setor enfrenta novas tarifas, com destaque para medidas adotadas nos Estados Unidos, que impactam diretamente grandes produtores e pressionam margens.

*Com AFP

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