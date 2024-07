Moscow Mule ganhou fama no Brasil por toque sutil de bartender; agora, ele lança versão em garrafa

O Moscow Mule, um coquetel clássico, surgiu na década de 1940 e rapidamente se tornou uma bebida icônica nos Estados Unidos. A combinação única une vodka, refrigerante de gengibre e suco de limão. O Moscow Mule ganhou popularidade não apenas por seu sabor refrescante, mas também pela apresentação inusitada na caneca de cobre, que mantém a bebida gelada por mais tempo.

Aqui no Brasil, foi no final dos anos 2000 que houve a popularização do drink, graças ao bartender Marcelo Serrano, com algumas adaptações que o transformaram em um ícone local. Como na época ele não encontrava com facilidade o refrigerante de gengibre, ele resolveu substituir por uma espuma - era moda ao redor do mundo na alta gastronomia molecular. Estava pronta a receita que conquistaria o paladar brasileiro desde bares de alta coquetelaria até festas de formatura.

Agora, Serrano inova novamente e lança uma versão do drink em garrafa, pronta para beber. A receita foi desenvolvida em parceria com os sócios e bartenders da Nib Bebidas, Diego Dillon e Pablo Moya, que contam com mais de 20 anos de experiência no setor. A marca de bebidas prontas existe desde 2018 no mercado e tem outros clássicos como Cosmopolitan e Fitzgerald.

“Estamos muito felizes e honrados com essa parceria entre o Serrano e a Nib. Essa cocriação é uma expressão autêntica e sofisticada do clássico Moscow Mule. Nosso objetivo não é apenas capturar a essência do coquetel, mas também elevar sua experiência, oferecendo aos consumidores soluções práticas para um produto que reflete a nossa paixão pela qualidade e inovação na indústria de bebidas", reforçam os sócios Diego e Pablo.

Pablo Moya, Marcelo Serrano e Diego Dillon. (Mario Coelho/Divulgação)

E a espuminha?

Na versão em garrafa, o trio juntou vodka, limão, gengibre e um bitter da Nib. A combinação criou um drink refrescante, cítrico e que torna prático tomar em casa um drink feito por um bartender renomado. A experiência, claro, não é a mesma de sentar em um balcão de um bar, mas cumpre bem o papel ao qual se propõe.

A garrafa de 700 ml custa R$ 119,90 e pode ser adquirida diretamente no site da marca. Para aqueles que querem ter a experiência completa, Serrano também desenvolveu a espuma de gengibre em parceria com a Nib. O kit custa R$ 157. Caso queira a garrafa, a espuma e a clássica caneca de cobre, o combo sai por R$ 210.