Vodca, suco de tomate e mais: 9 lugares para provar Bloody Mary em São Paulo

A opinião sobre o clássico Bloody Mary é diversa. Há os que amam o drinque e os que torcem o nariz. A mistura de vodca e suco de tomate temperado foi criada pelo bartender Fernand Petiot, na Paris dos anos 1920. Conta-se ainda que seu nome seria uma referência à Rainha Mary Tudor, da Inglaterra que, no século XVI, ficou conhecida como Maria “Sanguinária”.

Além de conhecer a história do drinque, vale provar diferentes versões do coquetel, já que cada lugar dá o seu toque pessoal à receita. Com isso, Casual EXAME selecionou algumas opções do drinque para provar em bares e restaurantes em São Paulo.

Amazo Peruano

Um dos principais representantes da cozinha peruana na cidade, o restaurante com unidades nos Campos Elíseos e em Higienópolis tem pratos assinados pelo chef limenho Enrique Paredes. Na sua própria versão de bloody mary, o Chica Maria (R$ 42) leva suco de tomate, pimenta rocoto, salmoura de milho e um toque de Chicha Morada. O cliente é quem escolhe o destilado: pisco ou vodca.

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos | Telefone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 15h30; aos domingos, das 12h às 18h; e jantar de quarta a sexta, das 19h às 22h| Unid 2: Pátio Shopping Higienópolis | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12h às 15h30; aos sábados e domingos, das 12h às 18h; jantares, de segunda a sexta, das 19h às 22h30, aos sábados e domingos, das 12h às 22h30

BEC Bar

A casa se dedica não apenas às cervejas e ao churrasco, mas também aos drinques. E, além das refrescantes caipirinhas, é possível encontrar outras opções igualmente executadas com esmero. É o caso do clássico Bloody Mary (R$ 34), feito com vodca, suco de tomate temperado e mix cítrico.

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros | Telefone (11) 99660-2161 | Horário de funcionamento: quarta das 17h às 0h, quinta e sexta das 17h à 1h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h às 19h

Daje Roma

Como o próprio nome já sugere, o Daje Roma traz os sabores autênticos de Roma, na Itália, com um menu recheado de massas, brusquetas, acompanhamentos e sobremesas típicas do país. Ampliando o cardápio e a experiência gastronômica, a casa também oferece drinques, como o consagrado Bloody Mary.

Serviço: Rua Mateus Grou, 19, Pinheiros | Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 15h (almoço) e das 19h às 23h (jantar); aos sábados, das 12h30 às 16h (almoço) e das 19h às 23h (jantar); e aos domingos, das 12h às 17h

Jacarandá Restaurante

Bloody Mary do Jacarandá

Premiado e charmoso, o Jacarandá tem cozinha sul-americana, áreas verdes e um bar, que funciona madrugada adentro, sempre com boa música e bons drinques, como o tradicional Bloody Mary (R$ 45), feito com vodca APTK, suco de tomate da casa, molho inglês, pimenta, sal de aipo e limão. Além de tranquilo, o ambiente ainda é pet friendly e abre todos os dias.

Serviço: Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros | Telefone: (11) 3083-3003 | Horário de funcionamento: diariamente, das 8h à meia-noite

La Braciera

Além das belas pizzas napolitanas, que são o destaque da casa, a La Braciera também possui uma extensa carta de drinques, entre eles o Bloody Mary D.O.P (R$ 34), feito com suco de tomates San Marzano D.O.P e vodca.

Serviço: Unid 1: Alameda Lorena, 1040 – Jardins | Telefone: (11) 5990-2158 | Unid 2: Rua Conselheiro Brotero, 1120 - Higienópolis | Telefone: (11) 94114-1120 | Unid 3: Rua Conselheiro Saraiva, 664 – Santana | Telefone: (11) 91108-2440 | Unid 4: Rua José Jannarelli, 437 - Morumbi Horário de funcionamento geral: de domingo a quinta, das 18h às 23h; e sexta e sábado, das 18h às 00h

Modern Mamma Osteria

O Modern Mamma Osteria oferece em seu menu a versão clássica do Bloody Mary (R$ 38), que leva vodca e suco de tomate temperado.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi | Telefone: (11) 93083-8387 | Unid 2: Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento geral: de segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sexta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h; sábado, das 12h às 23h; e domingo, das 12 às 21h.

Piccini Cucina

O badalado restaurante, localizado nos Jardins, também possui um menu farto de coquetéis clássicos, e nessa lista não poderia faltar o Bloody Mary (R$ 42). A receita da casa é composta por vodca, suco de tomate, blood mix, tomate cereja e pepino.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista | Telefone: (11) 96481-7877 | Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 00h; de sexta e sábado, das 12h às 16:30h e das 19h às 00h; domingos, das 12h às 16h30 e das 19h às 22h30

Rendez-Vous

O café e bistrô Rendez-Vous traz o charme de Paris às ruas de Pinheiros desde 2016. A cozinha, comandada pela chef Adriana Silvério traz um menu que vai do brunch ao almoço e jantar, sempre pensando nos clássicos da França. Para brindar, escolha Bloody Mary (R$32), com suco de tomate temperado, vodca e limão.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros | Telefone: (11) 4564-0146 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 23h; aos sábados, das 09h às 23h; e aos domingos, das 09h às 18h30

Ventre Cozinha

Bloody Mary do Ventre

O recém inaugurado Ventre, restaurante de gastronomia e coquetelaria autoral do chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar, traz clássicos e criações gastronômicas em seu menu. Para quem procura os clássicos, o Bloody Mary (R$35) é feito como manda a cartilha original.

Serviço: Rua Capitão Prudente, 253 – Pinheiros | Telefone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: segunda, das 12h às 16h; terça a quinta, das 12h às 16h e das 18h às 23h; sexta, das 12h às 15h e das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 17h