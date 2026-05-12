Onde comer no Campo Belo: 7 bares e restaurantes que definem o bairro

Comer bem em São Paulo não é difícil; o desafio mesmo é escolher um lugar entre tantas opções. Na maior capital gastronômica do Brasil, a disputa já quase saiu dos estabelecimentos e migrou para os bairros. O Campo Belo, por exemplo, é um desses que se consolidou como um dos polos mais dinâmicos da Zona Sul.

A atual cena gastronômica da região tem como destaque a pluralidade de estabelecimentos casuais e o prestígio internacional. O bairro abriga desde bares comuns até restaurantes laureados em rankings globais, como a Unica, eleita a 7ª melhor pizzaria da América Latina pelo guia 50 Top Pizza.

No roteiro abaixo, reunimos endereços que traduzem a essência do Campo Belo. Confira:

Expedito bar

Expedito: Ancho com molho Nam Jim Jaew (Jaew_Rodolfo Regini)

Referência no Campo Belo desde 2006, o Expedito Bar se destaca pela boa coquetelaria e pela gastronomia de brasa. Com um espaço aberto, arborizado e pet friendly, é o lugar ideal para um programa ao ar livre.

O cardápio apresenta espetinhos autorais inspirados nos yakitoris japoneses, servidos em porções com duas unidades, finalizados na brasa ou fritos. Entre as boas pedidas estão o Ancho Nam Jim (R$45), com dois espetos de ancho angus acompanhados de molho tailandês Nam Jim Jaew, e o Momo Mel (R$26), que traz a sobrecoxa de frango marinada em mostarda e mel, finalizada na grelha até ficar dourada.

Rua Ibituruna, 1540 - Campo Belo, São Paulo/SP - Fone: (11) 2157-4808 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 16h à 0h, sexta das 12h à 0h45, sábado das 9h à 0h45 e domingo das 9h às 21h | @expeditobar

Agello Cucina

Com 15 anos de trajetória no Campo Belo, o restaurante italiano aposta em uma atmosfera acolhedora e iluminação suave. Funciona como um ponto de encontro tradicional no bairro.

A cozinha clássica foca no conforto, com pratos como o gnocchi de mandioquinha ao ragu de mignon com cogumelos e tomate seco (R$157) e a costela suína guarnecida de risoto de parmesão (R$115). A carne é assada por cinco horas.

Rua Sônia Ribeiro, 33 – Campo Belo, São Paulo/SP- Fone: (11) 5096-2872 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h e 19h às 23h, sábados e feriados das 12h às 17h e 19h às 23h, domingo das 12h às 17h | @agellocucina

Platz Bar

Platz bar: filé bistrô (Divulgação)

O Platz Euro Bar é um dos pontos de encontro para quem busca um ambiente agradável no Campo Belo. Com uma proposta voltada para a happy hour, a casa foca na combinação de petiscos variados, cerveja e coquetelaria clássica.

O cardápio apresenta opções para compartilhar, como a porção de pastéis mistos de carne e queijo (R$ 36), além de pratos mais robustos, a exemplo do Filé Bistrô (R$ 72) — que traz o filé mignon grelhado com molho de mostarda e batatas rústicas.

Cristóvão Pereira, 1252 – Campo Belo, São Paulo/SP- Fone: 11 5531-4036 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h, sábado das 12h à 0h e domingo das 12h às 17h| @platz_eurobar

Urban Kitchen

Urban Kitchen: risoto de cabotiá (Divulgação)

Sob a curadoria da chef Jacqueline Iwao, a casa equilibra frescor e acolhimento em uma proposta casual que transita entre a comfort food e opções nutritivas. A versatilidade é a marca registrada, com um menu de brunch servido o dia todo, que inclui a omelete de mussarela de búfala com abobrinha e tomate confit (R$57).

Entre os pratos principais, os holofotes se dividem entre o risoto de cabotiá (R$83), finalizado com espinafre, semente de abóbora e parmesão, e o robusto bowl Frango Bio (R$93). Esta opção combina quinoa e arroz negro a um mix de cogumelos, abacate grelhado, vegetais à julienne, ovos orgânicos e batata-doce, servida com tiras de frango Korin e molho caesar.

Rua Gabriele D'Annunzio, 1334 – Campo Belo, São Paulo/SP- Fone: (11) 99498-3336| Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 23h| @urbankitchen.br

Tartelier Patisserie

Tartelier Patisserie: Mil Folhas de Baunilha (Divulgação)

Com uma proposta que prioriza a hospitalidade e a confeitaria artesanal, a Tartelier consolidou-se como um endereço para encontros casuais no Campo Belo. O foco da casa está na criação de doces que unem técnica e um ambiente acolhedor, destacando-se o Mil Folhas de Baunilha (R$27), preparado com massa folhada e creme pâtissier.

Outra sugestão é a Eclair de Chocolate (R$23), feita com massa choux e recheio intenso, coberta com glaçagem e nibs de cacau.

Rua Sônia Ribeiro, 27 – Campo Belo, São Paulo/SP- Fone: (11) 3459-2996 | Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 10h às 20h| @tartelier

Unica Pizzeria

Única pizzeria: Margherita (Divulgação)

Certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e eleita a 7ª melhor pizzaria da América Latina pelo guia 50 Top Pizza, a Unica tem ambiente marcado por uma arquitetura charmosa. A cozinha foca no respeito à técnica clássica napolitana, com opções como a pizza Margherita (R$69), com mozzarella di bufala e manjericão, e a San Marzano DOP (R$74), que leva pecorino romano e tomates cultivados aos pés do Vesúvio.

Rua Gabriele D'Annunzio, 1254 – Campo Belo, São Paulo/SP- Fone: (11) 3564-2766 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 18h30 às 23h, sexta e sábado das 18h30 às 23h30 e domingo das 18h às 22h | @unica.pizzeria

Org Pizzaria

Org pizzaria: Zen (Divulgação)

Comandada pela chef Jacqueline Iwao, a ORG Pizzaria integra a prestigiada seleção Excellent Pizzerias do guia 50 Top Pizza Latin America 2026. A casa apresenta um cardápio com pizzas em combinações autorais, como a Org (R$73), que leva mussarela Roni, pimentão amarelo, shitake, tomate, abobrinha, berinjela e queijo Trilha. Outra opção é a Zen (R$79), composta por creme de queijo, seleção de cogumelos, cebolinha, crispy de couve e um toque de molho tarê.

Rua Vicente Leporace, 1060 – Campo Belo, São Paulo/SP - Fone: (11) 97463-9272| Horário de funcionamento: todos os dias das 18h às 23h| @orgpizzaria.br