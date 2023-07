5 bares e restaurantes intimistas para encontros em São Paulo

Quando o assunto é primeiro encontro, uma dúvida recorrente é a escolha do local. Dentre os pontos para a escolha do local é importante levar em conta a boa gastronomia, coquetéis variados e, claro, um ambiente convidativo para o encontro render.

Confira bares e restaurantes para diversos gostos em São Paulo.

Carrasco Bar

Exclusivo, intimista, excelentes coquetéis e boa gastronomia. O bar escondido que fica no segundo andar do badalado Guilhotina é um lugar para quem quer impressionar. A carta de drinques, pensada pelo mixologista Spencer Amereno e Cris Negreiros, é um dos pontos altos. O lugar escurinho, com apenas 6 mesas com sofás de veludo também tem bons pratos preparados pelo chef Cassiano Oliveira.

Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros (dentro do Guilhotina Bar). Telefone: (11) 3031-0955 | Horário: terça a sábado das 19h às 21h30 e 21h30 à 00h.

Piccini Bar

Intimista, badalado, noite a dentro, DJs e boa gastronomia. Para quem gosta de um bar mais badalado para o primeiro encontro, a casa que fica no coração do Itaim Bibi é uma opção interessante. Ao som de DJs, é possível aproveitar o climinha intimista ao mesmo tempo em que se aproveita a bem elaborada carta de vinhos e o menu de aperitivos italianos.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 177- Itaim Bibi. Tel.: (11) 3079-8025 – Horario de funcionamento: Segunda a quinta, 12h às 15h e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 18h às 2h.

Donna

Boa gastronomia, excelentes coquetéis e serviço afiado. Se o encontro pedir um lugar mais gastronômico, o restaurante de 30 lugares do chef André Mifano deve ser considerado. O menu conta com uma culinária ítalo-brasileira para impressionar, com opões que vão desde o famoso pão de queijo frito de entrada passando por massas recheadas, sobremesas e uma boa carta de bebidas e vinhos.

Rua Peixoto Gomide, 1.815 - Jardins. Telefone: (11) 97593- 9047. Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira, das 19h às 22h45. Sexta-feira, das 19h às 23h30. Sábados das 12h30 às 16h e das 19h30 às 23h. Feriados, 12h30 às 16h.

Varanda Dinner

Boa gastronomia, vinhos excelentes, intimista e música ao vivo. Ao som de um bom piano que fica na entrada do restaurante comandando pelo chef Fábio Lazzarini, é possível provar um menu de cinco tempos, onde há a mistura entre frutos do mar, receitas italianas e, claro, as boas carnes que a família oferece nos seus restaurantes. Vale pedir pela apurada carta de vinhos.

Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa – São Paulo/SP | Telefone (11) 3039-6500.

Fino da Bossa

Excelente música ao vivo, bons coquetéis e intimista. Aberto apenas às quartas e quintas-feiras, a casa de 30 lugares é para quem ama uma MPB ao vivo em um local com boa acústica. Cada dia, um artista diferente se apresenta enquanto o público aproveita os bons drinques clássicos, servidos com um ‘chorinho’ em uma garrafinha. Os shows iniciam às 20h30, mas a casa abre às 18h para quem quer curtir um bom papo no outro espaço, o Garden.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 473, Pinheiros. Quartas e quintas, das 18h às 23h.