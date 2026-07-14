Quais rodovias estarão em obras nestas férias de julho? Concessionárias respondem

Motoristas devem redobrar atenção com frentes de obras nas rodovias de SP nestas férias (Governo de São Paulo/Divulgação)
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Publicado em 14 de julho de 2026 às 13h00.
Durante as férias de julho, motoristas que circulam pelas rodovias concedidas de São Paulo podem encontrar frentes de obras, serviços de manutenção e intervenções programadas em diferentes regiões do Estado.
Parte desses trabalhos é realizada no período noturno ou em horários de menor movimento, quando tecnicamente possível, para reduzir impactos na circulação.
Este ano, as concessionárias reuniram detalhes das operações para garantir a facilidade de todos que programaram viagens nestas férias de julho.
Na região oeste da Grande São Paulo, há serviços programados na Raposo Tavares (SP-270), entre os km 11 e 34, e na Castello Branco (SP-280), entre os km 13,5 e 54.
As intervenções incluem recuperação de pavimento, sinalização horizontal, manutenção de defensas metálicas, limpeza de faixa de domínio, poda de vegetação e levantamentos técnicos.
Na região de Sorocaba e no sudoeste paulista, há frentes na Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270), Castelinho (SP-075), Raimundo Antunes Soares (SP-079), Bunjiro Nakao (SP-250), João Leme (SP-264), Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), Rodovia Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) e acessos rodoviários.
Os serviços podem envolver recuperação e restauração de pavimento, obras de contenção de talude, obras em dispositivos, obras de duplicação, conservação de rotina, drenagem, manutenção de equipamentos operacionais, fibra óptica, CFTV e adequações viárias.
Na Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), entre Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna, seguem obras entre os km 45 e 68,7.
Há frentes em dispositivos de retorno e rotatórias, com serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, implantação de passeios, guias e acabamento.
Em alguns pontos, pode haver desvios operacionais, estreitamento de faixa ou sistema “Pare e Siga”.
Na região central e noroeste do Estado, também há frentes de obras na Rodovia Washington Luís (SP-310), na Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na Laurentino Mascari (SP-333), na José Della Vechia (SP-323) e na Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-351).
As intervenções incluem ampliação de capacidade, implantação de terceiras e quartas faixas, vias marginais, viadutos, adequação de passarelas, recuperação de pavimento e serviços de conservação.
Para reduzir impactos aos usuários durante os períodos de maior movimentação, as concessionárias podem reprogramar ou suspender temporariamente parte das intervenções.
No litoral sul, a SP-055 também passa por intervenções programadas, incluindo obras em passarelas nos trechos de Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.
Durante a execução dos serviços, podem ocorrer alterações temporárias na circulação de pedestres e veículos.
A concessionária responsável pelo trecho também iniciou cadastro de moradores que possam precisar de apoio de locomoção durante as obras nas passarelas.
Para consultar condições de tráfego, obras programadas, bloqueios, desvios e canais de atendimento, o motorista deve acessar o site ou os canais oficiais da concessionária responsável pelo trecho antes de viajar.
Durante o percurso, também é importante acompanhar a sinalização implantada na rodovia e as mensagens exibidas nos painéis eletrônicos.
Durante o trajeto, a orientação é respeitar a sinalização, reduzir a velocidade nos trechos em obras, manter distância segura e redobrar a atenção à presença de trabalhadores e equipamentos na pista.
Ao se aproximar de atendimento no acostamento ou de equipes em serviço, o motorista deve mudar de faixa quando for possível e seguro. Caso não seja possível, deve reduzir a velocidade.
Em caso de emergência, o usuário deve acionar a concessionária responsável pelo trecho ou a Polícia Militar Rodoviária.