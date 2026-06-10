As estratégias de 5 segmentos para lucrar com a Copa

Entenda as apostas de diferentes segmentos (rocharibeiro/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 10 de junho de 2026 às 07h00.
A Copa do Mundo 2026 começa no dia 11 de junho, amanhã. Para acompanhá-la, o mercado corporativo passa por uma reconfiguração em suas estratégias de marketing e vendas.
Diversas companhias já estão lançando ações promocionais, experiências integradas e edições temáticas para aquecer a temporada e maximizar os resultados ou expandir sua presença de marca.
Longe de ser um período restrito apenas aos parceiros oficiais, o torneio se consolidou como uma alavanca transversal de negócios. O desafio estratégico reside em elevar o faturamento inserindo o portfólio diretamente nas conversas de confraternização dos consumidores.
Exploramos 5 exemplos em diferentes setores que mostram como a tarefa pode e está sendo executada.
No setor de eletroeletrônicos, os jogos movimentam o varejo como uma "segunda Black Friday". A Casas Bahia estruturou a campanha “Ganhou, é Pix”:
O Assaí conectou duas grandes sazonalidades sob a campanha ‘Pensou Futebol e São João, levou Assaí’. A rede opera no modelo In&Out, focando no giro rápido de itens promocionais limitados, como copos personalizados, baldes de pipoca, camisetas da torcida e luminárias temáticas.
Paralelamente, atua em conjunto com a indústria para ampliar o abastecimento de categorias-chave voltadas a consumidores e ao segmento B2B de microempreendedores, reforçando estoques de carnes, bebidas, snacks, produtos juninos, descartáveis e embalagens para delivery, focando em conveniência e competitividade de preço.
No segmento de alimentação, a jornada de consumo dita as regras. O KFC Brasil lançou o “Box da Torcida”, combo desenvolvido para o compartilhamento de alimentos durante as partidas.
Para enriquecer a experiência, a marca lançou três molhos inspirados nas nações anfitriãs:
A ativação traz o Craque Neto interpretando o papel de 'Coroneto Sanders'.
Nas gôndolas, a disputa por dominância visual gerou inovações. Pela primeira vez em sua história, a Ajinomoto do Brasil desenvolveu um design exclusivo em verde e amarelo para a edição limitada do AJI-SAL Churrasco Parrilla, visando gerar rápida identificação com os torcedores e decorar o ponto de venda.
No setor infantil, Kinder Ovo apostou no colecionismo para fortalecer a conexão entre pais e filhos, lançando 12 surpresas exclusivas que retratam as principais nações do futebol, englobando países-sede (EUA, Canadá e México) e campeões históricos (Brasil, França e Itália).
No mercado de vestuário, marcas fogem da concorrência com uniformes oficiais criando linhas casuais que capitalizam o esporte como fenômeno cultural.
A Youcom executou uma parceria de co-branding com o Guaraná Antarctica voltada à Geração Z, lançando uma linha limitada inspirada na estética "Brasilcore" e nos anos 2000.
A cápsula equilibra a identidade visual do refrigerante com o estilo urbano verde e amarelo, disponível de forma omnicanal.
Atendendo ao público premium, a Maria Filó lançou lenços e t-shirts em tiragem limitada, mesclando conforto com referências à estética vintage das arquibancadas para criar conexões afetivas.
Sob premissa semelhante, a Foxton lançou sua coleção amparada pelo mote “A Camisa da Nossa Torcida”, oferecendo camisas esportivas vintage versáteis que transitam do bar ao estádio, refletindo pertencimento e conexão coletiva.
O apelo emocional do torneio serve como alavanca comercial para setores de bens de capital e finanças. No ambiente do agronegócio, a Massey Ferguson criou a campanha “Pronto Pro Jogo”.
A fabricante conecta a paixão esportiva ao campo ao sortear um produtor rural que adquirir tratores das séries participantes para uma experiência exclusiva. O vencedor poderá assistir ao jogo entre Brasil e Escócia em um churrasco privado para até 20 convidados, contando com a presença do ex-goleiro pentacampeão Marcos.
No setor de serviços e finanças, programas de recompensas usam o campeonato para reter clientes. A Livelo converteu as figurinhas do campeonato no produto líder de resgates do Shopping Livelo, permitindo transações com pontos ou formatos híbridos para a aquisição de Smart TVs, produtos e passagens aéreas.
Em sinergia, a BB Seguros lançou a promoção “Torcida BB Seguros”, aliando proteção financeira a recompensas. Na contratação de apólices de Seguro de Vida e Seguro Residencial, clientes acumulam pontos Livelo por real pago, enquanto o Seguro Empresarial concede um cashback de 20%.
Já as empresas licenciadas exploram diretamente os ativos da FIFA. A Coca-Cola FEMSA Brasil apoia-se na Copa do Mundo da FIFA 2026 para aproximar suas marcas dos consumidores em momentos de celebração.
A fabricante comercializa garrafas de Coca-Cola e Coca-Cola Zero de 600 ml com figurinhas do álbum oficial da Panini, além de produzir latas campeãs.
No segmento de performance, apresenta a edição limitada Powerade Playstyles, com embalagens inspiradas na linguagem tática nos sabores "Ataque" e "Contra-Ataque", para dialogar com a intensidade da competição.