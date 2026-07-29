Opinião: O esporte é um ativo financeiro bilionário

Concept of money power and bets in football matches (alphaspirit/Getty Images)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 29 de julho de 2026 às 17h00.
Por Rafael Pedreira*
Estou no mercado esportivo desde 2004. Nesse tempo, vi o valor de um clube ser medido de todas as formas possíveis: torcida, título, ibope, audiência, paixão.
Nunca, porém, tinha visto o esporte ser tratado, com todas as letras, como uma classe de ativo financeiro, ao lado de renda fixa, ações e private equity na mesa de um comitê de investimentos. E é exatamente isso que está acontecendo agora.
Durante décadas, o mercado financeiro tratou o esporte como coadjuvante: um ativo de entretenimento, uma vitrine de patrocínio, um ponto de contato emocional entre marcas e torcedores.
O esporte era apenas uma plataforma de marketing e comunicação. Essa leitura mudou, e mudou rápido. O esporte se tornou uma classe de ativo por direito próprio, com apetite crescente do capital global.
Na prática, isso significa que ele passou a compor o portfólio de fundos de pensão, gestoras independentes, family offices e fundos soberanos ao redor do mundo. O mesmo tipo de capital que decide entre comprar um prédio comercial em Nova York ou uma fatia de uma distribuidora de energia.
Nos Estados Unidos, esse processo já está consolidado. Franquias da NFL, da NBA, da MLB, da NHL e de outras ligas contam hoje com investidores institucionais em seu quadro societário.
Um cotista pessoa física de um fundo de private equity pode, sem nunca ter pisado em uma quadra, se tornar sócio indireto de um time de basquete americano.
A KKR, gestora com centenas de bilhões de dólares sob gestão globalmente, anunciou recentemente a aquisição da Arctos Partners — gestora especializada em esporte que já acumula cerca de US$ 15 bilhões em AuM e detém participações em franquias como Los Angeles Dodgers, Golden State Warriors, Buffalo Bills e Paris Saint-Germain — em uma transação avaliada em torno de US$ 1 bilhão.
É um movimento revelador: o private equity tradicional deixou de observar o esporte de fora e passou a comprar os próprios especialistas do setor.
No mesmo ecossistema, a RedBird Capital Partners, com cerca de US$ 14 bilhões em ativos sob gestão, controla o AC Milan e integra o Fenway Sports Group, dono do Liverpool; e a Ares Management captou US$ 3,7 bilhões dedicados especificamente a esporte, mídia e entretenimento, via dívida ou equity, hoje presente em ativos como o Miami Dolphins, e o Chelsea FC.
O movimento é global, não uma peculiaridade americana. A CVC Capital Partners investiu bilhões de euros na La Liga espanhola, injetando capital diretamente nos clubes da competição.
A Silver Lake comprou participação no City Football Group, dono do Manchester City, e ampliou sua fatia nos anos seguintes.
A McLaren Racing, ícone da Fórmula 1, teve sua estrutura societária reorganizada recentemente em uma transação que avaliou a equipe em cerca de US$ 5 bilhões, consolidando o controle de fundos soberanos do Golfo.
Até ligas de nicho como o WSL, no surfe, e o X Games vêm atraindo capital de risco e private equity interessados em audiência jovem, global e altamente engajada.
Mídia e esporte, aliás, caminham cada vez mais de mãos dadas: a mesma lógica que levou a RedBird a apoiar a fusão entre Skydance e Paramount é a que explica por que Netflix, Amazon Prime e a própria Globo usam o esporte como motor de conteúdo e geração de valor publicitário.
E o Brasil? O grande catalisador da mudança por aqui foi a Lei das SAFs (Lei 14.193/2021), que permitiu aos clubes de futebol deixarem de ser associações sem fins lucrativos para se reorganizarem como sociedades anônimas.
De uma hora para outra, um clube passou a poder estruturar seu capital, receber aporte de futuros acionistas, quitar dívidas históricas acumuladas por décadas, gerar lucro e remunerar quem investiu nele.
O mercado financeiro brasileiro já acompanha esse movimento de perto: a XP ajudou a estruturar e distribuiu o fundo ligado a FFU (Futebol Forte União); a Treecorp, gestora de private equity, adquiriu 90% da SAF do Coritiba, na primeira operação desse tipo protagonizada por um fundo brasileiro; e o Cruzeiro, pioneiro do modelo, foi comprado por Ronaldo Fenômeno e, em 2025, revendido a um novo controlador.
É claro que o investidor brasileiro ainda olha para esse mercado com desconfiança. O ruído em torno do futebol nacional é grande demais: crises de gestão, instabilidade jurídica, décadas de desorganização financeira dos clubes.
Mas, para além do barulho, existem negócios muito bem estruturados nascendo dentro do esporte brasileiro. E vale entender por quê o capital insiste em olhar para cá.
A resposta está nos atributos raros que o esporte reúne no universo dos ativos financeiros. É uma classe alternativa, com características que se aproximam de private equity e de empresas de médio porte em crescimento, mas com receitas tendencialmente previsíveis e estáveis no longo prazo, sustentadas por contratos de mídia, patrocínio e bilheteria recorrentes.
Plataformas digitais e grupos de mídia, como Netflix, Amazon Prime e a própria Globo, recorrem ao esporte para gerar conteúdo exclusivo e criar valor publicitário para seus anunciantes, o que o transforma em ativo estratégico dentro de portfólios de mídia inteiros.
É também uma classe de baixa correlação com ativos tradicionais de bolsa e renda fixa, marcada pela escassez — não se cria uma nova NFL ou um novo Palmeiras todos os anos — e por barreiras de entrada elevadas, o que protege o valor do que já existe.
A demanda, por sua vez, é global e emocionalmente engajada, dando ao esporte uma resiliência de receita difícil de replicar em outros setores da economia.
E, por fim, entidades esportivas combinam três naturezas de negócio ao mesmo tempo: mídia, real estate e propriedade intelectual. Uma convergência rara que sustenta valuations sólidos e abre janelas de oportunidade reais para quem enxerga além do próximo ano.
Mas nem tudo se resolve com uma planilha. Quando bem estruturado, o capital agrega profissionalização, governança e eficiência operacional a organizações que, historicamente, nunca precisaram prestar contas a acionista nenhum.
Ao mesmo tempo, impõe um dilema real, que nenhum modelo financeiro resolve sozinho: como equilibrar retorno com a preservação da identidade cultural que, afinal, foi o que deu origem ao valor do próprio ativo?
Capital, por si só, não garante sucesso. É preciso estratégia, coerência e alinhamento entre torcedor, atleta, gestor e comunidade.
Nesses mais de vinte anos de mercado, esta é apenas a segunda vez que vejo uma possível transformação estrutural do esporte brasileiro se desenhar diante de mim. A primeira foi quando sediamos a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Dessa vez, a mudança chega de fora para dentro, puxada pelo capital, e não por uma decisão espontânea do próprio setor. O que, de certa forma, torna o momento ainda mais decisivo.
O capital exige mudanças tectônicas na governança do esporte nacional, e essa exigência, por mais incômoda que seja para quem está acostumado a operar sem prestar contas, tende a ser saudável no longo prazo.
A era do "esporte financeiro" está apenas começando. E, como diria o mercado, "money never sleeps". E o esporte brasileiro está prestes a descobrir o que isso significa.
*Rafael Pedreira é Managing Director da Quartam Sports Capital.