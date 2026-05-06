Guaraná Antarctica e Renner lançam roupas inspiradas na torcida brasileira

A Renner e o Guaraná Antarctica lançam no próximo dia 19 uma coleção em edição limitada inspirada no universo da torcida brasileira. A iniciativa marca a primeira vez em que uma linha especial da varejista será distribuída em todas as mais de 430 lojas da rede no país, além do e-commerce. Para a Ambev, dona do refrigerante, a ação representa a maior colaboração de vestuário da história do grupo.

A parceria une duas marcas com forte presença no consumo de massa em uma estratégia que busca conectar futebol, moda e lifestyle em um momento de aumento da mobilização em torno da Seleção Brasileira e da Copa do Mundo 2026.

A coleção reúne 21 peças, entre camisetas, polos, bonés, lenços e meias, com referências visuais ligadas à memória afetiva do torcer e a momentos históricos do futebol brasileiro.

A campanha será estrelada pelo streamer Brino e pela influenciadora Laura Brito. Segundo Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A., a proposta é aproximar a moda de símbolos já consolidados no cotidiano do consumidor brasileiro.

“Estamos juntando grandes paixões brasileiras em uma coleção e trazendo isso de uma maneira muito autêntica para o universo da moda. Renner e Guaraná Antarctica fazem parte do cotidiano do país há anos. A presença do Brino e da Laura reforça esse encontro entre o novo e o nostálgico, traduzido na alegria de torcer pela Seleção”, afirma.

Campanha da Renner e Guaraná Antarctica aposta na relação entre moda, futebol e cultura da torcida brasileira (Divulgação)

A ação também amplia o movimento de marcas que tentam ocupar territórios culturais ligados ao futebol para além do patrocínio esportivo tradicional. No caso do Guaraná Antarctica, patrocinador oficial da Seleção Brasileira há mais de 25 anos, a parceria funciona como expansão da presença da marca em categorias ligadas a moda e comportamento.

“Essa parceria representa o encontro de duas marcas que carregam uma conexão genuína com os brasileiros. Ao lado da Renner, ampliamos nossa presença em territórios cada vez mais relevantes, como moda e lifestyle, de forma inovadora. É também a maior colaboração de vestuário da história da Ambev, reforçando a presença da marca em novas ocasiões e pontos de venda, além de conectar as diferentes gerações em um único projeto”, diz Guilherme Poyares, diretor de Marketing de Guaraná Antarctica.

A coleção aposta em uma leitura contemporânea da estética esportiva, com peças que transitam entre o uso em jogos, encontros sociais e produções casuais. A Renner afirma que o desenvolvimento foi construído de forma colaborativa, buscando equilibrar referências ligadas à torcida com elementos de moda urbana.

“As modelagens transitam entre o amplo e o ajustado, propondo silhuetas disruptivas, enquanto a cartela de cores revisita tons associados ao Brasil de forma menos óbvia, trazendo um olhar nostálgico e atualizado”, diz Juliana Frasca, diretora de Estilo da Renner.

Segundo a varejista, a proposta também acompanha uma transformação no consumo de moda ligada ao futebol, que deixa de se concentrar apenas em camisetas oficiais e passa a incorporar peças casuais inspiradas na cultura esportiva. A estratégia mira consumidores que enxergam o ato de torcer como parte de um código de estilo e convivência social.

O lançamento acontece em todos os canais de venda da Renner. Algumas peças terão distribuição exclusiva no e-commerce.

Copa vira nova aposta da Ambev para repetir efeito do Carnaval

Como mostrou a EXAME, a Ambev quer transformar a Copa do Mundo de 2026 em sua segunda principal plataforma comercial do ano, replicando no torneio o impacto que o Carnaval teve sobre as vendas da companhia no primeiro trimestre.

Segundo Daniel Wakswaser, vice-presidente de marketing da empresa, o grupo chega ao mundial com o portfólio mais amplo já utilizado em uma Copa. “A gente nunca teve uma Copa com um portfólio tão completo”, afirmou. A estratégia combina cervejas premium, versões zero álcool e drinks prontos, categorias que ajudaram a impulsionar os resultados entre janeiro e março.

Cada marca terá um papel diferente durante o torneio. A Budweiser lançará garrafas colecionáveis, enquanto a Michelob Ultra usará o evento para ampliar o conhecimento sobre a marca no Brasil, destacando o posicionamento de baixa caloria e 80% menos carboidrato do que uma cerveja convencional.

Já a Brahma seguirá com o conceito “Tá Liberado Acreditar”, lançado no Carnaval, em uma tentativa de reverter o ceticismo em torno da Seleção Brasileira. Como parte da campanha, o técnico Carlo Ancelotti participou de ações em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro no que a marca chamou de “intensivão de brasilidade”.

A companhia também quer usar a Copa para acelerar marcas mais recentes do portfólio. A Flying Fish, cerveja saborizada sul-africana patrocinadora oficial do torneio, terá ativações em fan fests e pontos de experimentação. “A gente está dizendo que a Copa do Mundo é o Carnaval do Flying Fish”, disse Daniela Cachich, presidente da unidade Beyond Beer.

A lógica segue o modelo aplicado ao drink Brutal Fruit no Carnaval, quando a Ambev lançou a versão em lata da bebida. “Foi a partir daí que a gente assumiu a liderança do segmento premium de drinks prontos”, afirmou a executiva. No primeiro trimestre, a Ambev registrou crescimento de 8,1% na receita líquida e de 10,1% no EBITDA ajustado na comparação anual.