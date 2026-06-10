Seleção da Alemanha ficará em castelo de luxo na Copa do Mundo; veja fotos

A seleção da Alemanha definiu uma hospedagem de alto padrão para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

A equipe ficará concentrada no Graylyn Estate, uma propriedade histórica localizada em Winston-Salem, na Carolina do Norte, que foi reservada exclusivamente para a delegação durante o torneio.

Segundo o técnico Julian Nagelsmann, em entrevista à AFP, o local permanecerá fechado para outros hóspedes até 21 de julho, dois dias após a final do Mundial.

Construído na década de 1920, o complexo combina hotelaria de luxo com ampla estrutura para receber grupos de grande porte.

Além da hospedagem, a seleção alemã buscou facilitar sua rotina durante a competição. Os treinamentos serão realizados nas instalações da Universidade Wake Forest, situadas a poucos minutos do Graylyn Estate.

A proximidade entre o local de hospedagem e o centro de treinamento foi um dos fatores que pesaram na escolha da base da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026.

O castelo escolhido pela Alemanha

Considerado um dos hotéis boutique mais conhecidos dos Estados Unidos, o Graylyn Estate ocupa uma área de 22 hectares, equivalente a cerca de 31 campos de futebol.

A propriedade reúne 85 quartos e 15 salas de reuniões distribuídos em cinco edifícios. Entre as comodidades oferecidas estão serviço de mordomos disponível 24 horas por dia, sorvetes à vontade, bicicletas para os hóspedes e um lago destinado à pesca.

Após o encerramento da Copa do Mundo, o hotel voltará a receber reservas do público, com diárias que variam entre US$ 239 e US$ 1,5 mil (R$ 1,3 mil e R$ 7,8 mil, na cotação atual), dependendo do período e da acomodação escolhida.

A história por trás da mansão centenária

A história da propriedade começou em 1925, quando Bowman Gray, um dos principais executivos da indústria do tabaco nos Estados Unidos, e sua esposa, Nathalie Gray, adquiriram o terreno.

A construção da mansão teve início em 1928. Em estilo neorromânico, o imóvel possuía cerca de 60 quartos e passou a ser residência da família em 1932.

Após a morte de Bowman Gray, a propriedade foi ocupada pelos filhos e posteriormente doada à Escola de Medicina Bowman Gray, ligada à Universidade Wake Forest.

Além disso, o Graylyn Estate preserva diversos elementos decorativos adquiridos pela família Gray durante viagens internacionais. Entre os itens presentes na mansão estão tapeçarias egípcias, painéis trazidos de um castelo francês e estruturas de madeira originárias de Damasco.

Na década de 1980, o imóvel sofreu um incêndio e passou por um amplo processo de restauração antes de ser transformado em um hotel de luxo.

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