Disco icônico dos Beatles ganhará versão especial de R$ 1.450

Um dos discos mais influentes da trajetória dos Beatles, "Rubber Soul" ganhará uma edição especial expandida, com lançamento marcado para 2 de outubro. O relançamento trará novas mixagens em estéreo e Dolby Atmos, gravações inéditas das sessões de estúdio, demos caseiras de John Lennon e um livro com texto de apresentação assinado por Paul McCartney.

O projeto será lançado pela Apple Corps em parceria com a Universal Music Group (UMG) em diferentes formatos. As novas mixagens ficaram a cargo de Giles Martin e do engenheiro Sam Okell, que trabalharam a partir das fitas originais de quatro canais utilizando a tecnologia de separação de áudio desenvolvida pela WingNut Films, produtora de Peter Jackson. A ferramenta já havia sido empregada na produção do documentário Get Back.

Preços no Brasil

No Brasil, a versão básica do álbum será vendida por R$ 129,90. Já a edição Super Deluxe, item mais completo da coleção, está disponível no site oficial da banda por R$ 1.449,90, com opção de parcelamento em 12 vezes de R$ 124,99.

A edição Super Deluxe reunirá 24 gravações das sessões iniciais de Rubber Soul, incluindo 20 takes inéditos e três demos caseiras de Lennon nunca divulgadas oficialmente. Entre os destaques estão registros preliminares de faixas como Day Tripper e We Can Work It Out, além de Little Girl, composição do músico que permanece inédita nos lançamentos oficiais da banda.

Edição especial do disco dos Beatles (Divulgação)

Além do novo remix, a coleção incluirá a mixagem mono original de Rubber Soul, a versão norte-americana lançada pela Capitol Records e o compacto de 1965 com Day Tripper e We Can Work It Out. As edições Deluxe, disponíveis em 2 CDs e 2 LPs, trarão uma seleção dos principais materiais extras das sessões de gravação, demos e singles.

LPs e CDs

As versões Super Deluxe serão comercializadas em formatos de 4 CDs e 5 LPs e acompanhadas por um livro de capa dura com 88 páginas. O material reúne uma introdução escrita por McCartney, um prefácio elaborado a partir de declarações de Lennon sobre o álbum ao longo da vida, além de imagens raras, comentários sobre as faixas e relatos de bastidores. A coleção também contará com edição em Blu-ray, contendo a nova mixagem em Dolby Atmos, áudio em alta resolução, vídeos promocionais de Day Tripper e We Can Work It Out e versões limitadas em vinil colorido.

Lançado originalmente em 3 de dezembro de 1965, Rubber Soul é considerado um dos marcos da evolução artística dos Beatles. O sexto álbum de estúdio do grupo incorporou instrumentos como sitar e harmônio, ampliando as possibilidades sonoras do pop da época e influenciando o desenvolvimento do rock psicodélico nos anos seguintes.

O repertório reúne algumas das canções mais conhecidas da banda, como Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, Girl e In My Life. O lançamento dá continuidade ao projeto de reedições especiais do catálogo dos Beatles, que já contemplou álbuns como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017), The Beatles (White Album, 2018), Abbey Road (2019), Let It Be (2021), Revolver (2022) e Anthology (2025).

Com informações de O Globo