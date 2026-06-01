Qual é o próximo jogo do Brasil antes da Copa? Veja o calendário

A Seleção Brasileira disputa neste domingo, 31, às 18h30 (horário de Brasília), um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto faz parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo e marca a reta final dos compromissos antes da competição.

A equipe brasileira ainda terá mais um amistoso antes do Mundial. O adversário será o Egito, em partida programada para o dia 6 de junho, já nos Estados Unidos. A estreia do Brasil na Copa está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos.

Brasil x Panamá: horário e transmissão

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo, 31, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O jogo será transmitido pela TV Globo.

Quando começa a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho. A partida de abertura será entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A estreia da Seleção Brasileira acontecerá dois dias depois, em 13 de junho.

Calendário de jogos da Seleção Brasileira:

31/05 – Brasil x Panamá (Maracanã) – Amistoso

06/06 – Brasil x Egito (Cleveland, EUA) – Amistoso

13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA) – Copa do Mundo19/06, 22h – Brasil x Haiti (Philadelphia, EUA) – Copa do Mundo

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA) – Copa do Mundo

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)