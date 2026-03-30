4 requisitos para captação de investimentos em 2026

47,6% das startups do país buscam por investimentos, ou seja, ainda não conseguiram chamar atenção de investidores e fundos para captação de recursos. O dado da Associação Brasileira de Startups ressalta a dificuldade dos empreendedores brasileiros de transmitir sua visão de negócio.

“Além disso, o mercado de venture capital sofreu retração nos últimos anos, com volume atual menor que um terço do pico de 2021 e fortemente concentrado nos EUA e poucos mercados maduros”, explica Itali Collini, Diretora da Potencia Ventures no Brasil, grupo de investimentos voltado para negócios de impacto social.

Segundo ela, em um ambiente com altas taxas de juros, os investidores estão se mostrando cada vez mais cautelosos, focando em empresas que tenham tração forte e caminho claro para lucratividade. Por isso, é necessário que os fundadores de empresas busquem maneiras alternativas de aumentar conexões e captar investimentos.

Com isso em mente, a profissional separou 4 insights para empreendedores que desejam captar investimentos e inovar em 2026:

1. Estudar o ecossistema de investidores conectados ao seu mercado:

Em um mercado incerto, tendo um histórico desafiador de 2024 com ajustes nas expectativas de retornos e maior cautela por parte dos investidores, o ambiente de captação segue cada vez mais seletivo.

Por isso, a economista reforça a importância de se manter resiliente e estudar em profundidade o ecossistema de investidores focado na solução que o empreendedor está construindo.

“Para fundadores de startups voltadas a impacto social ou ambiental, a dificuldade em captar investimentos não é novidade. No entanto, a ciclicidade dos desafios não deve ser motivo de desistência. Mesmo em um ambiente mais restritivo, focar em investidores alinhados com sua missão de negócio serão diferenciais em 2025”, completa a profissional.

Para ser cada vez mais assertivo nas estratégias de negócios e atingir os investidores certos, é necessário um mapeamento e estudo constante do segmento de atuação. De acordo com a Accenture, 94% dos executivos de companhias acreditam que a capacidade de antecipar tendências é fundamental para o sucesso.

Nesse sentido, analisar o mercado e antecipar os próximos passos do segmento como um todo é uma ótima saída para aqueles que querem inovar em 2025, e por consequência, conquistar um investimento relevante.

2. Trabalhe com um planejamento robusto e bem pensado:

É fundamental planejar a rodada de investimentos considerando um horizonte mais longo para captação e uso do capital. É comum que o processo de atrair investidores, realizar diligências e negociar termos consuma mais de seis meses, exigindo uma dedicação significativa de tempo. Durante esse período, é preciso equilibrar as obrigações operacionais com a jornada de captação.

Além disso, após captar os recursos, é essencial focar na execução. Recomendo que os empreendedores considerem a possibilidade de estender o runway – a quantidade de meses que a empresa consegue sobreviver sem gerar receita – caso nem todas as metas sejam atingidas no tempo esperado.

“Um planejamento financeiro cuidadoso do tamanho da rodada pode garantir mais fôlego para ajustes e adaptações, aumentando as chances de sucesso”.

3. Use aprendizados e experiências anteriores:

Com a intenção de ser cada vez mais assertivo nos próximos passos e construir uma narrativa de captação consistente, os empreendedores precisam interpretar os aprendizados obtidos nos primeiros ciclos de vendas e customer success.

A clareza, transparência e vontade de aprender são fatores valorizados por investidores, de acordo com a especialista, e, por isso, são ótimas estratégias para chamar atenção no ramo.

“Se o profissional identificar sinais de product-market fit, a captação pode ser voltada à expansão e melhoria dessa frente, por exemplo. Por outro lado, se os clientes não estão permanecendo ou sua solução não resolve uma dor relevante, o investimento deve focar em justificar um pivot bem planejado”.

4. Modele um cenário de breakeven sem novas rodadas:

A especialista afirma que um dos maiores desafios no mercado atual é a baixa taxa de conversão de startups no seed para Série A. De acordo com dados de 2024 da LAVCA (Association for Private Capital Investment in Latin America), apenas 1 em cada 10 startups no estágio semente chega à fase seguinte.

“Apesar dos investidores esperarem que os negócios escalem rapidamente para atrair novos cheques, a realidade é que a maior parte das empresas enfrenta dificuldades para crescer no ritmo esperado. Por isso, é importante que a companhia organize suas finanças e crie um plano alternativo para atingir o breakeven mesmo sem novos investimentos”, conclui Itali.