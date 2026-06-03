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TotalPass chega a 2,1 milhões de clientes e alcança tíquete médio de R$ 177 no Brasil

Relatório do BTG mapeia 36 mil academias e indica que o tíquete médio ponderado do TotalPass no Brasil chegou a R$ 177 em junho

Felipe Calbucci: CEO Latam do TotalPass (TotalPass/Divulgação)

Felipe Calbucci: CEO Latam do TotalPass (TotalPass/Divulgação)

André Lopes
André Lopes

Editor

Publicado em 3 de junho de 2026 às 11h05.

Última atualização em 3 de junho de 2026 às 11h12.

O TotalPass, plataforma corporativa de academias da Smart Fit, tinha 2,1 milhões de clientes no Brasil e no México no primeiro trimestre de 2026, além de mais de 34 mil academias e estúdios parceiros no Brasil, segundo relatório do BTG Pactual. O dado ajuda a dimensionar um negócio ainda pouco transparente para o mercado, mas que ganhou importância na tese de crescimento da Smart Fit.

Um levantamento do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME, sobre 36 mil academias no Brasil mostra que o TotalPass avança em uma direção considerada rara de observar no setor: a monetização por plano.

O estudo, publicado na terça-feira, 2, acompanha quais unidades estão disponíveis em cada faixa de acesso do serviço e permite estimar como a rede migra para planos mais caros ao longo do tempo.

Segundo o banco, o tíquete médio mensal ponderado da rede TotalPass no Brasil chegou a R$ 177 em junho, ante R$ 175 em maio e R$ 174 em abril.

A leitura do BTG é que a melhora não vem necessariamente de reajustes diretos de preço, mas de uma mudança no mix: mais academias passam a exigir planos superiores para serem acessadas.

Dentro das unidades próprias da Smart Fit listadas no TotalPass, o movimento também foi positivo, embora gradual. O tíquete médio ponderado chegou a R$ 103 em junho, ante R$ 102,40 em maio e R$ 102,20 em abril.

Entre abril e junho, 4% das academias próprias migraram dos planos TP1 e TP1+ para o TP2, uma faixa de maior valor dentro da plataforma.

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