Bússola & Cia: BH paga 26% acima do piso nacional e paralisação dos professores continua

Os professores da rede municipal de Belo Horizonte irão manter a atual paralização. A decisão foi tomada após sindicato da categoria classificar como insuficiente a proposta da Prefeitura – composta por reajuste salarial acumulado de 6,61% em 2026 somado a pacote de concessões na carreira.

O pacote

A fim de encerrar a paralisação, a PBH propôs o reajuste — somando os índices de janeiro e maio — e aceitou criar um comitê para a transição dos trabalhadores terceirizados, ampliar a progressão funcional para mestres e doutores, encaminhar mudanças na Lei Orgânica para proteger os cargos da educação infantil e liberar parte do planejamento dos professores em casa.

Carreira estruturada

A gestão municipal sustenta que a rede oferece uma das carreiras mais estruturadas do país. Segundo a Prefeitura, um professor em início de carreira recebe R$ 6,5 mil — 26% acima do piso nacional do magistério, fixado em R$ 5.130 para a jornada de 40 horas semanais.

Ainda segundo a gestão, a remuneração avança por 21 níveis de progressão, com aumento de 5% a cada etapa, e atinge média superior a R$ 13 mil em jornada integral; com titulação, quinquênios e ampliação de jornada, os vencimentos podem ultrapassar R$ 30 mil mensais.

Impasse

Para o sindicato, parte das concessões depende de processos longos e incertos — como a alteração da Lei Orgânica —, e o comitê de transição dos terceirizados é um ponto de partida. O impasse, assim, vai além do salário: opõe os dados de carreira apresentados pela gestão às garantias institucionais reivindicadas pela categoria.

Cirne & Vianna amplia atuação com modelo moderno de associação jurídica

O escritório Cirne & Vianna Advogados inicia uma nova fase de expansão, consolidando um modelo multidisciplinar de associação jurídica voltado ao atendimento de empresas, investidores e organizações em temas de direito empresarial, societário, tributário, trabalhista, licitações, contratos públicos, compliance e gestão de riscos.

Fundado pelos advogados Renato Cirne, Henrique Vianna e Arthur Cirne, o escritório fortalece sua estrutura com a integração de advogados associados e consultores especializados.

Com operações no Rio de Janeiro e em Brasília, a banca passa a contar com uma rede de profissionais com experiência em setores regulados, gestão pública, governança corporativa, compliance e gestão de riscos.

A nova estrutura inclui a atuação de Carlos Tolomei, ex-Subsecretário de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, como consultor externo em temas de direito público, relações institucionais e estratégia regulatória.

O processo de expansão também conta com a associação do escritório Faria de Paiva Advogados, liderado por Alessa Pereira, especialista em direito societário, licitações e contratos administrativos.

Também é destaque a participação de Luís Fernando Martins, sócio da Inov Gestão de Riscos, profissional com ampla experiência em governança, gestão de riscos corporativos, LGPD, controles internos e programas de integridade.

Guanabara inaugura loja-conceito na Rodoviária do Rio

O Grupo Guanabara está inaugurou, no dia 2, sua nova loja oficial na Rodoviária do Rio, transformando o guichê tradicional em um espaço focado em relacionamento e humanização. Indo em direção contrária à tendência das salas VIP, o espaço é aberto a todos os passageiros e oferece área de acolhimento com sofás e tomadas.

O projeto inovador elimina os balcões com barreiras de vidro e integra totens digitais de última geração para consulta de itinerários. A operação concentra-se em serviços essenciais de suporte ao viajante, como a compra, troca e remarcação de passagens.

BrDU Urbanismo projeta R$ 1,2 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV)

Especializada em loteamentos e condomínios horizontais, a BrDU Urbanismo vive um ciclo de crescimento contínuo – a meta da empresa é atingir R$ 1,2 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV) em lançamentos entre 2026 e 2027.

Fundada em 2010, a BrDU tem presença consolidada em 13 cidades de oito estados, incluindo Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Pará, Maranhão e Bahia.

Com mais de 8 milhões de metros quadrados urbanizados, mais de 1 milhão de metros quadrados de áreas verdes preservadas e mais de 300 mil metros quadrados de áreas de lazer implantados, a empresa tem um VGV atual acumulado que ultrapassa os R$ 2 bilhões.

Marcas da Kimberly-Clark realizam ações e lançamentos

Intimus promove ação durante Dia da Higiene Menstrual

Intimus, marca da Kimberly-Clark, e a Plan International Brasil promoveram uma ação para cerca de 2 mil estudantes de Salvador (BA) no Dia da Higiene Menstrual, celebrado em 28 de maio. A iniciativa contou com oficinas educativas, distribuição de kits de higiene e atividades de conscientização sobre saúde menstrual.

A ação reforça a parceria entre as organizações, que desde 2020 já impactou mais de 12 milhões de pessoas no mundo e busca ampliar o acesso à informação, combater estigmas e promover a educação menstrual.

Plenitud aposta em longevidade e bem-estar com novo portfólio e Heloísa Périssé como embaixadora

Plenitud, marca da Kimberly-Clark referência em cuidados para incontinência urinária, anuncia o maior reposicionamento de sua história no Brasil.

A atriz Heloísa Périssé é a nova embaixadora da campanha que apresenta o portfólio renovado, com produtos mais confortáveis, discretos e adaptados ao corpo.

A iniciativa busca ampliar o diálogo sobre bem-estar, autoestima e longevidade, contribuindo para desmistificar a incontinência urinária e promover mais qualidade de vida.

Grupo L’Oréal abre 7ª edição do Cientistas do Futuro

A L’Oréal Brasil abriu inscrições para a 7ª edição do programa Cientistas do Futuro, focado na capacitação de estudantes de exatas e biológicas de todo o país.

O curso é 100% online e gratuito, ministrado por cientistas da própria companhia. Alinhado ao compromisso de diversidade da empresa, o programa selecionará de 100 a 150 alunos, com reserva de 50% das vagas para pretos e pardos, 25% para moradores da Maré (RJ) e 5% para PcDs.

Mais informações e inscrições no site: https://careers.loreal.com/en_US/jobs/JobDetail/?jobId=239264

Petlove realiza nova ação Love que Cuida

A nova edição do Love que cuida - projeto idealizado pela Petlove para gerar acolhimento e valor a pets invisibilizados - contou com as parcerias do Instituto Caramelo e da TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), nesta semana.

Os animais resgatados atuaram como apoio e suporte a cerca de 70 pacientes oncológicos. O objetivo da ação é transformar histórias de vulnerabilidade em cuidado: cães que antes eram deixados de lado pela sociedade por serem SRDs, idosos ou pets com deficiência, se tornam protagonistas e agentes de socialização, oferecendo suporte emocional aos pacientes.

Yelum encerra novela digital inédita no TikTok

A Yelum Seguros, lança nesta terça-feira (3) o último episódio de “Caminhos da Liberdade”, campanha que inovou ao levar para o TikTok uma novela vertical produzida especialmente para a plataforma. Com episódios curtos e linguagem nativa digital, a iniciativa busca aproximar o seguro do cotidiano dos brasileiros por meio do entretenimento.

“Nosso objetivo foi mostrar que o seguro pode fazer parte da vida real, permitindo que as pessoas vivam com mais autonomia, confiança e liberdade”, afirma Daniel Mello, diretor de Transformação do Grupo HDI. A ação também contou com participação do influenciador Hugo Gloss e estratégia multiplataforma.

Equatorial ocupa o topo do ranking da Abradee. Instituto divulga resultado de edital

O Grupo Equatorial consolidou sua liderança nacional em satisfação de grandes clientes ao ocupar as três primeiras posições do ranking da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida (ISQP), promovida pela Abradee.

A Equatorial Maranhão ficou em 1º lugar pelo quarto ano seguido, enquanto a Equatorial Amapá estreou na pesquisa em 2º lugar. Já a Equatorial Piauí garantiu a 3ª colocação e o melhor atendimento ao cliente do país. O resultado reforça a estratégia do Grupo focada em inovação, eficiência e experiência do consumidor.

O Instituto Equatorial divulgou o resultado da 2ª edição do Edital Jornada Equatorial, que selecionou 369 organizações da sociedade civil dos estados de Alagoas, Amapá, Pará, Piauí, Maranhão, Goiás e Rio Grande do Sul.

A iniciativa oferece formação gratuita voltada ao fortalecimento institucional, elaboração de projetos e captação de recursos. As organizações participarão de uma trilha formativa adaptada ao seu nível de maturidade, além de receberem assessorias individuais para ampliar sua capacidade de atuação e impacto social nos territórios.

Professor e advogado André Macedo de Oliveira coordena obra sobre filtro de relevância no STJ

O professor da Faculdade de Direito da UnB e advogado André Macedo de Oliveira é o coordenador do livro “Filtro de Relevância no Superior Tribunal de Justiça: Cenários e Desafios”, uma obra que reúne 25 coautores entre ministros, professores, advogados e pesquisadores para debater os impactos do filtro de relevância da questão federal, instituído pela Emenda Constitucional 125/2022, no sistema recursal brasileiro.

Além do professor André Macedo, a obra conta ainda com a coordenação do professor Henrique Araújo Costa, artigos dos Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Afrânio Vilela, apresentação do Ministro Paulo Sérgio Domingues e fotografias do Ministro Sebastião Reis Júnior.

One7 aposta em modelo de rede para conectar securitizadoras e ampliar crédito às PMEs

A One7 Grupo, especializada em soluções financeiras para pequenas e médias empresas, anuncia o lançamento de uma nova vertical de negócios voltada à integração de securitizadoras regionais, FIDCs e operadores especializados em uma rede nacional de distribuição de crédito estruturado para PMEs.

A iniciativa busca ampliar o acesso a capital para empresas em todo o país, conectando originação local e capacidade de distribuição em escala. A expectativa é alcançar uma carteira de aproximadamente R$ 3 bilhões até 2030, o que poderá representar entre R$ 9 bilhões e R$ 36 bilhões em crédito distribuído anualmente, a depender do prazo médio das operações.

Zendesk investe US$ 100 mi para ajudar startups com IA

A Zendesk anunciou durante a sua conferência anual, o Relate, um novo investimento de US$ 100 milhões, ao longo de dois anos, para ajudar as startups a se moverem mais rápido, automatizarem e construírem experiências de cliente de classe mundial em sua infraestrutura desde o primeiro dia.

O programa Zendesk para Startups foi criado com foco na próxima geração de empreendedores, oferecendo acesso gratuito a produtos, além de recursos e benefícios de parceiros para ajudá-los a construir e escalar de forma mais rápida.

Pela primeira vez, a companhia também está estendendo benefícios dedicados aos parceiros de venture capital em todo o seu portfólio.

Mais de 50 mil startups em todo o mundo já escalaram com a Zendesk, incluindo empresas de rápido crescimento como ElevenLabs e Canva.