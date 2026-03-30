No Recife, este hub de inovação tem 540 empresas e quase R$ 8 bilhões em faturamento

Distrito de inovação no Recife, o Porto Digital encerrou 2025 com R$ 7,4 bilhões em faturamento, crescimento de 19% e mais de 24 mil colaboradores.

Localizado no Recife Antigo, o Porto Digital chega a 2026 com 541 empresas em operação, reunindo desde multinacionais até startups e centros de pesquisa. O avanço ocorre em paralelo ao crescimento do setor de tecnologia no Brasil, com Recife registrando alta de 15,8% nos empregos formais em TIC, segundo dados do CAGED, sendo a capital que teve o melhor desempenho do país.

Não é só sobre oferecer espaço. O desempenho está associado a uma estratégia baseada na articulação entre políticas públicas, formação de talentos e atração de empresas. “O Porto Digital hoje opera em escala, com capacidade de gerar impacto econômico e social e de se conectar com diferentes regiões do Brasil e do mundo”, afirma Pierre Lucena, presidente do parque.

Entre as empresas com maior faturamento estão Accenture, Avanade, CESAR, Deloitte, Extreme Group, Incognia, Neurotech, Globo, Safetec e Tempest. Já entre as que mais empregam destacam-se Accenture, Avanade, CESAR, Datamétrica, Deloitte, FITec, Neurotech, Provider, Serttel e Speedmais.

Um ecossistema que se estrutura em etapas

Na contramão do setor, que ainda concentra a maioria das vagas híbridas ou remotas, o Porto Digital quer estimular o networking, a colaboração e a economia local ao investir em espaços físicos.

Hoje, o Porto Digital avança para cidades do interior de Pernambuco, como Caruaru e Petrolina, e amplia sua atuação fora do estado e do país. Há iniciativas em estados como Goiás, Sergipe e Distrito Federal, além de operação em Aveiro, em Portugal.

A proposta é estruturar novos polos conectados ao ecossistema original. Projetos como o Armazém da Criatividade, em Caruaru, e programas de formação como o Embarque Digital indicam uma tentativa de ampliar a oferta de profissionais qualificados — um dos entraves recorrentes do setor.

Outro eixo de atuação está na ampliação da infraestrutura. Em 2025, o distrito anunciou a construção do NERD, Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital, voltado à criação e aceleração de negócios. A estrutura tem previsão de inauguração no primeiro semestre de 2026, com financiamento da Finep e do Governo de Pernambuco.