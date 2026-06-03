Criptomoedas ampliam baixas e ether desaba 5%, indo à mínima desde fevereiro

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta quarta-feira, 3. Diferentemente de ontem, essas moedas digitais menores estão caindo mais do que o benchmark do mercado, em um movimento típico de aversão a risco.

Segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, o ether é negociado hoje em sua mínima desde 24 de fevereiro, quando chegou a operar a US$ 1.804,02. Às 10h13 (horário de Brasília), a moeda digital da rede Ethereum, cai 5,1% em 24 horas, a US$ 1.872, enquanto o bitcoin tem queda de 2,7%.

No radar, a continuidade da retirada de capital de investidores dos fundos de criptoativos se soma à preocupação geopolítica depois de novos ataques aéreos no Oriente Médio. O Irã voltou a atacar países do Golfo Pérsico, atingindo inclusive o aeroporto internacional do Kuwait.

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Apesar disso, em relatório, os analistas do banco Standard Chartered afirmaram que a venda de 32 bitcoins pela Strategy pode criar condições favoráveis o investimento em ether. Para o banco, até o fim do ano a dominância do bitcoin sobre o ether irá se enfraquecer a níveis não vistos desde setembro.

Um dos motivos, de acordo com o Standard Chartered, é que diferentemente da Strategy e outras tesourarias de bitcoin, as tesourarias de ETH podem colocar seus ativos digitais em staking e receber recompensas por isso. Assim, a necessidade de vender tokens para fazer receita seria menor.

Entre as demais altcoins de maior valor de mercado, o BNB, token da Binance Smart Chain, cai 6%, a US$ 634,71; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 2,4%, a US$ 1,23; e a solana recua 4,8%, a US$ 75,06.

ETFs têm novos saques

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido negativo de US$ 90,2 milhões. É o décimo sexto pregão consecutivo com mais vendas do que compras neste tipo de fundo.

O maior responsável pelo fluxo vendedor foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 35 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs de bitcoin, houve um saldo líquido negativo de US$ 519,1 milhões.

Cenário macroeconômico

Hoje foi divulgado o Relatório de Emprego ADP dos Estados Unidos, que revelou a criação de 122 mil vagas de trabalho no país em maio, acima das 105 mil geradas em abril. O número veio também maior do que a mediana das estimativas dos economistas, que apontava para a criação de 110 mil empregos.

Embora o dado reduza riscos ao ritmo do crescimento econômico nos EUA, pode pressionar a inflação, algo que costuma trazer impacto negativo para ativos de renda variável, como as criptomoedas.

Vale lembrar que o Relatório de Emprego dos EUA do Departamento de Trabalho, o indicador mais importante sobre o tema, será divulgado na sexta-feira, 5.

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