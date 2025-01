Investidor-anjo, venture capital e aceleradora: quais os diferentes tipos de investidor?

Escolher o investidor certo não é só sobre conseguir grana — é sobre entender quem vai entrar no seu negócio e como isso vai afetar o que você está construindo.

Cada tipo de investidor traz mais do que um cheque: tem gente que vai exigir opinião em tudo, enquanto outros só querem ver os resultados no final do mês.

Saber o que você precisa e o que cada perfil oferece é crucial para evitar problemas lá na frente e, principalmente, manter sua startup no controle.

Abaixo, destrinchamos os principais tipos de investidores e o que esperar de cada um.

Investidor-anjo

Investidores-anjo são pessoas físicas que aportam capital próprio em startups em estágio inicial.

Além de dinheiro, eles geralmente oferecem mentorias e conexões de mercado, tornando-se aliados importantes na fase de validação do negócio.

Valor médio de investimento: de R$ 50 mil a R$ 1 milhão.

de R$ 50 mil a R$ 1 milhão. Perfil ideal: startups que estão lançando seu MVP ou validando o modelo de negócios.

Fundos de venture capital

Os fundos de venture capital são instituições que investem em startups com potencial de rápido crescimento.

Esses fundos geralmente entram em rodadas Série A, B ou superiores, buscando retornos significativos em médio ou longo prazo.

Valor médio de investimento: de R$ 5 milhões a R$ 100 milhões, dependendo da rodada.

de R$ 5 milhões a R$ 100 milhões, dependendo da rodada. Perfil ideal: startups que já possuem receita recorrente e buscam escalar operações.

Aceleradoras

Aceleradoras oferecem pequenos aportes financeiros, combinados com programas de mentorias intensivas.

Esses programas ajudam startups a validar suas ideias e preparar-se para captar maiores investimentos.

Valor médio de investimento: de R$ 50 mil a R$ 200 mil.

de R$ 50 mil a R$ 200 mil. Perfil ideal: negócios em estágio inicial que precisam de orientação estratégica e redes de contato.

Corporate Venture

Empresas de grande porte investem em startups por meio de programas de corporate venture, com objetivos que vão além do retorno financeiro.

Esses investimentos geralmente visam integrar inovações ao negócio principal ou explorar novos mercados.

Valor médio de investimento: variável, podendo ultrapassar R$ 50 milhões em startups de alto potencial.

variável, podendo ultrapassar R$ 50 milhões em startups de alto potencial. Perfil ideal: startups que possuem soluções alinhadas aos setores de interesse da empresa investidora.

Family Offices

Family offices são estruturas criadas por famílias de alta renda para gerir seu patrimônio, incluindo investimentos em startups.

Esses investidores buscam equilibrar retornos financeiros com menor risco, optando muitas vezes por setores que conhecem bem.

Valor médio de investimento: de R$ 500 mil a R$ 10 milhões, dependendo do patrimônio do family office .

de R$ 500 mil a R$ 10 milhões, dependendo do patrimônio do . Perfil ideal: startups em setores tradicionais ou menos arriscados, como saúde, educação e agronegócio.

Equity Crowdfunding

O equity crowdfunding permite que várias pessoas físicas invistam pequenas quantias em troca de participação na startup.

Essa modalidade é ideal para negócios que possuem apelo público ou inovam em setores conhecidos.

Valor médio de investimento: de R$ 100 mil a R$ 5 milhões, dependendo do número de investidores.

de R$ 100 mil a R$ 5 milhões, dependendo do número de investidores. Perfil ideal: startups que desejam atrair uma base diversificada de investidores e gerar engajamento com o público.

Outros perfis de investidores que você precisa conhecer

Private Equity: fundos que investem em empresas mais maduras, geralmente em estágios avançados de operação.

fundos que investem em empresas mais maduras, geralmente em estágios avançados de operação. Endowments: fundos de universidades ou organizações que buscam retorno a longo prazo, investindo parte de seus recursos em startups.

fundos de universidades ou organizações que buscam retorno a longo prazo, investindo parte de seus recursos em startups. Mezanino: investidores que combinam dívida com participação acionária, geralmente para financiar grandes expansões.

Como escolher o investidor certo?

Ao buscar investimento, é crucial avaliar o perfil do investidor e o alinhamento com os objetivos da sua startup. Pergunte-se:

O investidor oferece apenas capital ou também conexões e conhecimento estratégico?

Ele está disposto a acompanhar o negócio no longo prazo?

O tipo de investimento atende às necessidades específicas da sua fase atual?

1 /10 (Elon Musk é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, com fortuna de 210,3 bilhões de dólares)

2 /10 (Bernard Arnault, da LVMH: fortuna é de 202,4 bilhões de dólares em junho de 2024)

3 /10 Jeff Bezos, da Amazon. (Jeff Bezos: terceiro homem mais rico do mundo tem fortuna de 194,5 bilhões de dólares em junho de 2024)

4 /10 (Mark Zuckerberg, da Meta: fortuna é de 163,8 bilhões de dólares em junho de 2024)

5 /10 (Larry Ellison)

6 /10 (Larry Page, da Google, é um das 10 pessoas mais ricas do mundo em junho de 2024, com fortuna de 142,9 bilhões de dólares)

7 /10 Warren Buffet, da Berkshire Hathaway, tem fortuna de 137 bilhões de dólares em junho de 2024 (7º: Mark Zuckerberg, CEO da Meta, com um valor de mercado de US$ 983.265.846)

8 /10 (Sergey Brin, da Google, tem fortuna de 136,9 bilhões de dólares em junho de 2024)

9 /10 Foto de perfil do bill gates (Bill Gates, da Microsoft, tem fortuna de quase 130 bilhões de dólares em junho de 2024)

10/10 Steve Ballmer: tráfego de mensagens é forte no Brasil (Steve Ballmer, da Microsoft, tem fortuna semelhante à de Bill Gates em junho de 2024)

*Esta matéria foi elaborada com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e revisada por nossa equipe editorial.