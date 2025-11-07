Defesa Civil emite alerta para chuvas e rajadas de vento forte em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta sexta-feira, 7, um alerta severo de chuvas e rajadas de vento forte para as próximas horas, por meio do sistema Cell Broadcast.

De acordo com o comunicado, as chuvas se estenderão para o sábado, 8. O tempo sofrerá mudanças significativas já a partir da madrugada, com a passagem de um ciclone pela costa do Estado de São Paulo. "Evite áreas abertas e busque abrigo se necessário", diz o texto.

As chuvas começam no noroeste paulista e se espalham gradualmente ao longo do dia, atingindo praticamente todo o território do Estado. Os maiores volumes de precipitação são esperados para a manhã, segundo a previsão do governo de São Paulo.

À tarde, a intensidade das chuvas tende a diminuir, mas ainda podem ocorrer pancadas isoladas com intensidade moderada a forte.

Regiões com maiores riscos

O grande destaque do dia será o vento, especialmente na faixa leste do Estado, que pode alcançar mais de 100 km/h, com maior intensidade na Baixada Santista, Vale do Paraíba, Capital e Região Metropolitana de São Paulo.

Na Capital, a previsão é de temperaturas variando entre 16°C e 25°C. Já em São José do Rio Preto, o calor será mais intenso, com mínima de 21°C e máxima de 35°C.

Em dias de chuva, é sempre importante consultar a previsão do tempo e ficar atento aos alertas da Defesa Civil, acessíveis pelos principais canais do Governo.

*Mais informações em instantes.