Lula faz acompanhamento médico em hospital de SP e 'evolução satisfatória', diz boletim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve, nesta segunda-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar acompanhamento médico relacionado a procedimentos feitos em abril.

De acordo com boletim divulgado pela unidade hospitalar, o presidente apresenta “evolução satisfatória, conforme o esperado, e sem intercorrências”.

O hospital informou que Lula mantém a rotina de atividades e continua sob acompanhamento das equipes médicas coordenadas pelo médico Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germogli.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 18/05/2026, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Bela Vista, São Paulo, para acompanhamento de procedimento realizado em 24/04/2026. Apresenta evolução satisfatória, conforme o esperado, e sem intercorrências", diz o texto.

E acrescentou: "O Presidente mantém suas atividades habituais e segue em acompanhamento pelas equipes médicas".

Após a consulta, o presidente retornou para sua residência na capital paulista.

Em 24 de abril, Lula passou por uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita. Na mesma ocasião, também realizou um procedimento dermatológico para retirada de uma queratose na cabeça.

Os procedimentos realizados em abril haviam sido confirmados anteriormente pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Tratamento contra queratose

Em fevereiro, o presidente também realizou uma cauterização para tratar uma queratose, condição caracterizada pelo espessamento da camada superficial da pele.

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Carlos Barcaui, a cauterização pode ocorrer por diferentes métodos. Entre eles estão a eletrocauterização, feita com bisturi elétrico e anestesia local, a cauterização química, com aplicação de ácido sobre a lesão, e a criocirurgia, realizada com nitrogênio líquido.

O tratamento da queratose costuma durar poucos minutos, não exige internação e permite retomada rápida das atividades diárias.

Além da cauterização, o tratamento também pode incluir cremes, laser e cirurgia convencional.