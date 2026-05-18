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Zema diz não se arrepender de críticas à relação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro

Em evento em Florianópolis, o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência afirmou que nunca se reuniu com 'banqueiro bandido'

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 18 de maio de 2026 às 20h00.

Última atualização em 18 de maio de 2026 às 20h01.

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O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), disse nesta segunda-feira, 18, não se arrepender das declarações feitas na semana passada em que criticou a relação do senador e pré-candidato, Flávio Bolsonaro (PL), com Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, liquidado no final do ano passado.

"De forma alguma me arrependo das declarações. Sou da mesma cidade que este banqueiro bandido e nunca tive uma única conversa com ele", afirmou Zema ao chegar ao Conexa, realizado pela Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF).

O político e empresário mineiro participará de um debate com o ex-governador de Goiás e também pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD).

No final de semana, Zema amenizou o tom contra Flávio, ao dizer que suas declarações já eram uma "página virada". Ele recebeu forte críticas de bolsonaristas pela velocidade e pela veemência dos comentários, feitos rapidamente após uma reportagem do veículo Intercept revelar que o senador fluminense estava negociando pagamentos milionários de Vorcaro para financiar o filme de Jair Bolsonaro, seu pai.

Antes, Flávio havia dito que não tinha relações com o ex-banqueiro.

Zema e Flávio têm mantido uma relação conturbada na pré-campanha. Emissários do senador dizem, nos bastidores, que tentavam compor com Zema para que ele fosse vice na chapa de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Perguntado sobre o assunto na semana passada, em Nova York, o ex-governador mineiro foi enfático:

"O único convite que existiu foi o que fiz para Flávio ser meu vice", afirmou Zema a jornalistas, garantindo que levará sua pré-candidatura "até o final".

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