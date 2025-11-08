Governo federal anuncia ajuda humanitária para cidade destruída no Paraná

O governo federal anunciou, na madrugada deste sábado, o envio de equipes para Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, devastada por um tornado que deixou pelo menos cinco mortos na última sexta-feira, 7.

Em postagem no X, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, prestou solidariedade às vítimas e disse que o governo oferecerá "ajuda humanitária" e "apoio às ações de reconstrução".

"Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino e Jaison (Laranjeiras do Sul), orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência", escreveu o ministro.

"Sob a orientação do presidente Lula, e em articulação com a ministra Gleisi (Hoffmann, de Relações Institucionais), estamos tratando dos planos de ajuda humanitária, do envio de equipes e do apoio às ações de reconstrução", disse Góes.

Segundo o ministro, o governo federal, por meio da própria pasta e da Defesa Civil, "permanece em prontidão total para apoiar as prefeituras e garantir assistência imediata à população".

A situação da cidade também foi lamentada pelo prefeito Sezar Augusto Bovino. "Chove muito forte e cerca de 80% da cidade está no chão. A força da tempestade derrubou postes de luz, destelhou imóveis, destruiu construções e pegou muita gente voltando para casa. Tem bastante veículos sob escombros", disse.

De acordo com o prefeito, as vítimas estão sendo atendidas em hospitais de Laranjeiras do Sul, município vizinho, num mutirão de médicos de diferentes localidades da região.

Já o governo do Paraná disse, em nota, que está "totalmente mobilizado e acompanhando com atenção as chuvas desta sexta-feira e o impacto dela nas cidades do estado".

Segundo a gestão de Ratinho Jr., a Defesa Civil emitiu alertas vermelhos ao longo da tarde e da noite para seis cidades e já há acumulados bastante significativos em algumas regiões, superiores a 36 mm no começo da noite. Além disso as chuvas devem se prolongar ao longo do sábado. Ventos fortes superior a 70 km/h também já foram registrados pelos radares do Simepar e INMET.

"A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades. Nossa solidariedade à toda população das regiões afetadas. Seguimos em atenção permanente", escreveu o governador nas redes sociais.

O governador viaja à cidade na manhã deste sábado, 8.

Alerta de tempestade

Nesta quinta-feira, a Defesa Civil do Paraná publicou um vídeo nas redes sociais alertando para a previsão de tempestades severas nesta sexta-feira, com risco de ventania, acumulado de chuvas que podem ultrapassar 50 milímetros e granizo.

"Ao longo desta sexta-feira, novas áreas de instabilidade voltam a atuar sobre o estado. Há risco para tempestades localmente severas, com intensas rajadas de ventos, chuva forte em curto espaço de tempo, muitas descargas elétricas e granizo pontual. Entre o sábado e o domingo, o aprofundamento de um ciclone extratropical no oceano provoca rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora em toda a faixa leste do estado, favorecendo agitação marítima em todo o litoral", diz o comunicado.

*Com agência O Globo