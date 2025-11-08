Como surgiu o tornado que trouxe mortes e devastação em cidade do Paraná

O tornado que atingiu 80% do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, foi causado pelo nascimento de um ciclone extratopical. É o que diz a metereologista Andrea Ramos para a agência O Globo.

O fenômeno climático deixou cinco mortos e mais de 400 feridos, sendo nove em estado grave, informou a Defesa Civil.

"Ele se deu mais ao norte do Rio Grande do Sul, pegando Santa Catarina. Quando se tem um ciclone extratopical, cria uma frente fria que gera chuva e vento. São essas condições que se dão atualmente. Ao longo do deslocamento dele, ele vai gerando instabilidades", afirmou Ramos.

A meteorologista Estael Sias, da MetSul, explica que tornados são fenômenos que atuam em uma área restrita a dezenas de metros e tem ciclo de minutos no Brasil.

"O fenômeno de Rio Bonito de Iguaçu aconteceu em um ambiente extremamente instável favorável a fenômenos severos associado, neste caso, ao nascimento de um ciclone extratropical", diz.

De acordo com ela, isso formou uma linha de temporais no norte e noroeste gaúcho, que foi se deslocando por Santa Catarina. E, então, se transformou num tornado em Rio Bonito do Iguaçu.

"Essa linha de temporais ainda pode produzir fenômenos severos em outras áreas do Paraná e no interior do estado de São Paulo, especialmente na divisa com o Paraná", diz Sias.

Passagem do tornado pela cidade

A passagem de um tornado atingiu boa parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, na tarde desta sexta-feira, 7, por volta das 17h30.

Construções foram destruídas, moradores ficaram sob escombros e carros foram revirados com a força do vento.

"Chove muito forte e cerca de 80% da cidade está no chão. A força da tempestade derrubou postes de luz, destelhou imóveis, destruiu construções e pegou muita gente voltando para casa. Tem bastante veículos sob escombros. Há muito feridos também, e os hospitais estão superlotados", disse na sexta-feira o prefeito Sezar Augusto Bovino.

De acordo com o prefeito, as vítimas estão sendo atendidas em hospitais de Laranjeiras do Sul, município vizinho, num mutirão de médicos de diferentes localidades da região. "Há muitos feridos com a cabeça machucada. Fora dos hospitais, temos pelo menos três equipes de médicos e enfermeiros percorrendo a cidade para ver se há pessoas presas sob os escombros", Sezar Augusto Bovino.

O prefeito também afirmou que o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entrou em contato com ele se colando à disposição para ajudar na cidade.

Já o governo do Paraná disse, em nota, que está "totalmente mobilizado e acompanhando com atenção as chuvas desta sexta-feira e o impacto dela nas cidades do estado".

Segundo a gestão de Ratinho Jr., a Defesa Civil emitiu alertas vermelhos ao longo da tarde e da noite para seis cidades e já há acumulados bastante significativos em algumas regiões, superiores a 36 mm no começo da noite.

Além disso as chuvas devem se prolongar ao longo do sábado. Ventos fortes superior a 70 km/h também já foram registrados pelos radares do Simepar e INMET.

"A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades. Nossa solidariedade à toda população das regiões afetadas. Seguimos em atenção permanente", escreveu o governador nas redes sociais. Ele voa para a região na manhã deste sábado, 8.

Como o tornado se formou

O MetSul destacou que o tornado é "um fenômeno de microescala (área muito pequena) e na maioria dos casos de curta duração (minutos)".

"O tornado arrasador no município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu se formou sob condições extremamente favoráveis no ambiente ciclogenético (de formação do ciclone) que organizou uma linha de instabilidade com tempestades severas a partir do Noroeste e o Norte gaúcho, onde ocorreram temporais. Ao avançar para Norte, esta linha pode ter causado tornado também no interior de Dionísio Cerqueira (SC), antes de alcançar o Paraná e gerar o tornado de Rio Bonito do Iguaçu. A instabilidade intensa avança agora pelo Paraná, onde o risco de novas tempestades severas é alto", disse o MetSul.

*Com agência O Globo